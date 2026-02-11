Die Schauinslandbahn fährt ab Donnerstag wieder
Unmittelbar nach Bekanntwerden des Schadens hatte die Freiburger Verkehrs-AG (VAG) Kontakt mit dem Steuerungshersteller aufgenommen und eine Expresslieferung für das nötige Ersatzteil aus Finnland in die Wege geleitet. In den zurückliegenden Tagen bauten Monteure aus der Schweiz das Spezialteil ein, und es fanden noch Testfahrten und Einstellungen unter Maximallast statt – mit Spezialgewichten des Eichamts. Am Mittwochnachmittag gab die Betriebsleitung die Strecke wieder frei.
Dank der Flexibilität und dem schnellen Handeln aller beteiligten Partnern und Dienstleistern konnte der Schaden somit in wenigen Tagen behoben werden.