Auszeichnung für nachhaltige Mobilitätsangebote: Jetzt für das MobilSiegel 2024 bewerben

Unternehmen in der Region können sich ab sofort für das MoblSiegel 2024 bewerben. Mit dieser Trophäe zeichnet die Freiburger Verkehrs AG Firmen für nachhaltige betriebliche Mobilitätsangebote aus. In den vergangenen Jahren haben bereits mehr als 80 Unternehmen oder Verwaltungen das MobilSiegel erhalten. Die VAG vergibt die Auszeichnung seit 2021 im Auftrag der Stadt Freiburg gemeinsam mit den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald.Eine Bewerbung ist noch bis 30. Juni 2024 ganz einfach per Online-Antrag auf der Webseite www.vag-freiburg.de /mobilsiegel möglich. Firmen oder Verwaltungen, die bereits 2021 das MobilSiegel erhalten haben, können sich erneut zertifizierten lassen. Entscheidend für eine erfolgreiche Auszeichnung mit dem MobilSiegel sind sämtliche Maßnahmen rund um klimafreundliche Mobilität. Dazu gehören beispielsweise sichere Fahrradabstellplätze oder Zuschüsse zu klimafreundlichen Verkehrsmitteln, oder die Reduzierung verkehrsbedingter CO₂-Emissionen als Unternehmensziel.Bei Fragen können sich Interessierte gerne direkt an mobilberatung@vagfr.de wenden.