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Freiburger Verkehrs AG Besançonallee 99 79111 Freiburg im Breisgau, Deutschland http://www.vag-freiburg.de
Ansprechpartner:in Herr Jens Dierolf +49 761 4511286
Logo der Firma Freiburger Verkehrs AG

Aufarbeitung der NS-Vergangenheit: VAG sucht Fotos und Dokumente

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) arbeitet die Geschichte der städtischen Verkehrsbetriebe während der Zeit des Nationalsozialismus auf. Im Rahmen der laufenden Recherchen bittet das Unternehmen die Bevölkerung um Unterstützung: Die VAG sucht historische Fotos, Dokumente, Schriftstücke sowie Erinnerungen aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 zum öffentlichen Nahverkehr und zur Mobilität in jener Zeit.

Auch seltene Film- oder Videoaufnahmen aus Freiburg können wertvolle Hinweise liefern. Die eingereichten Materialien sollen dazu beitragen, die Rolle der Verkehrsbetriebe während der NS-Diktatur weiter aufzuarbeiten und die Ergebnisse der wissenschaftlichen Recherche zu veranschaulichen.

Die VAG bittet Bürgerinnen und Bürger, die über entsprechende Unterlagen oder Erinnerungen verfügen, sich zu melden.

Ansprechperson: Jannis Spiering
E-Mail: Jannis.Spiering@vagfr.de
Telefon: 0761 4511-853

Hintergrund

Der Zeitraum zwischen 1933 und 1945 ist in der Unternehmensgeschichte bislang kaum beleuchtet. Ziel des Projekts ist es, die Rolle der Verkehrsbetriebe und ihre Verstrickungen mit dem NS-Regime wissenschaftlich aufzuarbeiten und die Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

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