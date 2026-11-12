Aufarbeitung der NS-Vergangenheit: VAG sucht Fotos und Dokumente
Auch seltene Film- oder Videoaufnahmen aus Freiburg können wertvolle Hinweise liefern. Die eingereichten Materialien sollen dazu beitragen, die Rolle der Verkehrsbetriebe während der NS-Diktatur weiter aufzuarbeiten und die Ergebnisse der wissenschaftlichen Recherche zu veranschaulichen.
Die VAG bittet Bürgerinnen und Bürger, die über entsprechende Unterlagen oder Erinnerungen verfügen, sich zu melden.
Ansprechperson: Jannis Spiering
E-Mail: Jannis.Spiering@vagfr.de
Telefon: 0761 4511-853
Hintergrund
Der Zeitraum zwischen 1933 und 1945 ist in der Unternehmensgeschichte bislang kaum beleuchtet. Ziel des Projekts ist es, die Rolle der Verkehrsbetriebe und ihre Verstrickungen mit dem NS-Regime wissenschaftlich aufzuarbeiten und die Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.