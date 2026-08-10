13 Probestationen erweitern das Freiburger Frelo-Netz

Stadtteile außerhalb der Innenstadt und Gewerbegebiete werden besser ans Fahrradmietsystem angebunden

VAG und RVF setzen Wünsche von Bürger*innen und Unternehmen um

Tennenbacher Platz

Elsässer Straße/ Am Eichbächle

Obergasse

Hans-Bunte-Straße

Belchenstraße

Opfinger See

Mundenhof Wirtschaftsgebäude

Kappel Reichenbachstraße

Haid West

Katholische Hochschule

Auwaldstraße/ Moosgrund

Matthias-Erzberger-Straße

Eschholzstraße/ Lehener Straße

Noch mehr Frelo für Freiburg: Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) und der Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) erweitern das beliebte Fahrradvermietsystem. Ab August ergänzen 13 neue Probestationen das bestehende Netz in Freiburg mit derzeit 93 Stationen. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von zusätzlichen Ausleih- und Rückgabemöglichkeiten außerhalb der Innenstadt. Weitere Stadtteile sowie Gewerbegebiete werden damit besser angebunden.Die neuen Standorte bieten flexible Mobilitätsangebote für Freizeit, Arbeit oder den Einkauf: An der Hans-Bunte-Straße erleichtert eine Station Beschäftigten im Industriegebiet Nord den Weg zwischen Arbeitsplatz und ÖPNV. Am Tennenbacher Platz und in der Obergasse in St. Georgen, wird das Netz gezielt verdichtet. Auch Kappel wird Teil des Frelo-Netzes. Dank der neuen E-Frelos ist der am Hang gelegene Stadtteil bequem erreichbar. Eine Station am Opfinger See erweitert die Möglichkeiten für eine autofreie Anreise zum Baden. Von der Probestation am Wirtschaftsgebäude des Mundenhofs profitieren Beschäftigte ebenso wie Besuchende des Tier- und Naturerlebnisparks.Die ersten neuen Stationen sind in den zurückliegenden Wochen aufgebaut worden. Bis Mitte August werden voraussichtlich alle in Betrieb sein. Zunächst laufen sie für ein Jahr als Probestationen. Anschließend wird ausgewertet, wie stark sie genutzt werden, und ob sie dauerhaft Teil des Frelo-Netzes werden.Leitung Kommunikation Freiburger Verkehrs AG; Besanҫonallee 99, 79111 Freiburg 2 Kontakt: 0761/4511-286; 0160 97701050; jens.dierolf@vagfr.deMit der Auswahl der Stationen reagieren die Verantwortlichen von VAG, RVF und Stadt auf Wünsche aus der Bevölkerung sowie auf Hinweise von Unternehmen, die diese im Rahmen von Mobilitätsberatungen geäußert haben. Möglich wird die Erweiterung, weil die Kosten für den Betrieb des Frelo-Systems spürbar niedriger ausgefallen waren als ursprünglich erwartet. Für eine zusätzliche Station auf der Haid übernimmt die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM) die Kosten, die zwölf weiteren Probestationen finanziert die Stadt Freiburg.Das Frelo-Netz besteht aus mehr als 160 Stationen im Gebiet des RVF. Dieses umfasst Freiburg sowie die Landkreise Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald. Die Fahrradflotte besteht aus etwa 900 Frelos, 200 E-Frelos und 22 Lastenfrelos. Seit dem Start von Frelo durch den Anbieter nextbike im Jahr 2019 haben sich die Ausleihzahlen jedes Jahr gesteigert. Im Jahr 2025 gab es insgesamt mehr als 816.000 Ausleihen.