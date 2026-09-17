Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1073308

Freiburger Verkehrs AG Besançonallee 99 79111 Freiburg im Breisgau, Deutschland http://www.vag-freiburg.de
Ansprechpartner:in Herr Jens Dierolf +49 761 4511286
Logo der Firma Freiburger Verkehrs AG

125 Jahre Straßenbahn in Freiburg: Jubiläumsfest im historischen Betriebshof

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
  • Freunde der Freiburger Straßenbahn und VAG feiern gemeinsam
  • Mit dem Shuttleservice stilecht zum Fest
  • Festivalwochenende: Fashion and Food Festival findet parallel statt - Rabattcodes für den ÖPNV
Sie verbindet Stadtteile, begleitet Generationen und gehört für viele Freiburger*innen ganz selbstverständlich zum Alltag: die Straßenbahn. Vor 125 Jahren nahm sie in Freiburg ihren Betrieb auf. Dieses Jubiläum feiern die Freiburger Verkehrs AG (VAG) und die Freunde der Freiburger Straßenbahn (FdFS) gemeinsam. Am Samstag, 26., und Sonntag, 27. September, je von 10 bis 18 Uhr, steigt im Betriebshof Süd (Urachstraße 5 in der Wiehre) das Jubiläumsfest. Der Eintritt ist frei. 

Am Samstag um 10 Uhr eröffnen Oberbürgermeister Martin Horn, VAG-Vorstand Oliver Benz, sowie Jérôme Luge, Vorstand der Freunde der Freiburger Straßenbahn, die Feier. Im Anschluss sorgt der VAG-Musikverein für die musikalische Begleitung.

Führungen erklären den historischen Fuhrpark

An beiden Festtagen erwartet die Besucher*innen ein abwechslungsreiches Programm rund um die Geschichte der Freiburger Straßenbahn. Eine Fotoausstellung zeigt die Entwicklung der Straßenbahn in den vergangenen 125 Jahren. Zudem können historische Straßenbahnen besichtigt werden, die von den Freunden der Freiburger Straßenbahn erhalten und gepflegt werden. Führungen durch den historischen Fuhrpark geben Einblicke in die Technik und Geschichte der Fahrzeuge. Ergänzt wird das Programm durch Verpflegungsstände mit Essen und Trinken sowie einem Biergarten.

Auch für die kleinen Gäste ist was dabei: Es gibt eine Malecke, am Samstag ist zudem das VAG-Maskottchen BaBu vor Ort. Eine Miniatureisenbahn lädt Besucher*innen jeden Alters an beiden Tagen dazu ein, die Welt des Schienenverkehrs im Kleinformat zu entdecken.

Am Samstag informiert der Bewerberbus der VAG über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Unternehmen. Interessierte können zudem am Simulator testen, wie es sich anfühlt, Straßenbahn zu fahren. Die Azubis und dual Studierenden der VAG beantworten Fragen rund um die Ausbildungsmöglichkeiten.

Zwei Veranstaltungen, ein Wochenende 

Für die Anreise stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Die neuste Straßenbahn im Jubiläumsdesign sowie eine historische Straßenbahn aus dem Jahr 1927 bringen Besucher*innen kostenlos aus der Innenstadt zum Festgelände und zurück. Zusätzlich verkehren historische Busse zwischen Hauptbahnhof, Europaplatz und Urachstraße. Alternativ ist das Festgelände mit dem regulären ÖPNV über die Haltestelle Lorettostraße erreichbar.

Für die Anreise mit Bus und Bahn gibt es einen Festivalrabatt: Mit dem Gutscheincode FESTIVAL26 erhalten registrierte Nutzer*innen in den Apps VAG mobil oder RVF mobil eine kostenlose Tageskarte Solo+ (Preisstufe 1) für den 26. September. Alternativ gibt es in der FAIRTIQ-App mit demselben Code 7 Euro Fahrtguthaben. Die Angebote gelten, solange der Vorrat reicht 

Zeitgleich findet am 25. und 26. September in der Freiburger Innenstadt das Fashion & Food Festival statt. Auch hier gilt der Gutscheincode. 

Ausblick: Am 14. Oktober jährt sich die Einführung der Straßenbahn dann auf den Tag genau zum 125. Mal. Zu diesem Anlass lädt die VAG zu kostenlosen Sonderfahrten mit zwei historischen Straßenbahnen ein. Die als „Pepsi-Bahn“ bekannte Tram vom Typ GT8K (Baujahr 1983) sowie der historische Triebwagen 56 aus dem Jahr 1927 fahren mit kleinem Kulturprogramm durch verschiedene Freiburger Stadtteile. Die VAG informiert vor der Veranstaltung nochmals über die genauen Fahrzeiten und Streckenverläufe.

Hinweis: Lageplan der Events, Infos zu den Fahrplänen der Shuttle-Fahrzeuge sowie weitere Programmpunkte veröffentlicht die VAG unter: www.vag-freiburg.de/ oder: https://www.vag-freiburg.de/aktuelles/meldung/125-jahre-strassenbahn-in-freiburg-jubilaeumsfest-im-betriebshof-sued

Anlagen

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.