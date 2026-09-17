125 Jahre Straßenbahn in Freiburg: Jubiläumsfest im historischen Betriebshof

- Freunde der Freiburger Straßenbahn und VAG feiern gemeinsam
- Mit dem Shuttleservice stilecht zum Fest
- Festivalwochenende: Fashion and Food Festival findet parallel statt - Rabattcodes für den ÖPNV
Am Samstag um 10 Uhr eröffnen Oberbürgermeister Martin Horn, VAG-Vorstand Oliver Benz, sowie Jérôme Luge, Vorstand der Freunde der Freiburger Straßenbahn, die Feier. Im Anschluss sorgt der VAG-Musikverein für die musikalische Begleitung.
Führungen erklären den historischen Fuhrpark
An beiden Festtagen erwartet die Besucher*innen ein abwechslungsreiches Programm rund um die Geschichte der Freiburger Straßenbahn. Eine Fotoausstellung zeigt die Entwicklung der Straßenbahn in den vergangenen 125 Jahren. Zudem können historische Straßenbahnen besichtigt werden, die von den Freunden der Freiburger Straßenbahn erhalten und gepflegt werden. Führungen durch den historischen Fuhrpark geben Einblicke in die Technik und Geschichte der Fahrzeuge. Ergänzt wird das Programm durch Verpflegungsstände mit Essen und Trinken sowie einem Biergarten.
Auch für die kleinen Gäste ist was dabei: Es gibt eine Malecke, am Samstag ist zudem das VAG-Maskottchen BaBu vor Ort. Eine Miniatureisenbahn lädt Besucher*innen jeden Alters an beiden Tagen dazu ein, die Welt des Schienenverkehrs im Kleinformat zu entdecken.
Am Samstag informiert der Bewerberbus der VAG über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Unternehmen. Interessierte können zudem am Simulator testen, wie es sich anfühlt, Straßenbahn zu fahren. Die Azubis und dual Studierenden der VAG beantworten Fragen rund um die Ausbildungsmöglichkeiten.
Zwei Veranstaltungen, ein Wochenende
Für die Anreise stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Die neuste Straßenbahn im Jubiläumsdesign sowie eine historische Straßenbahn aus dem Jahr 1927 bringen Besucher*innen kostenlos aus der Innenstadt zum Festgelände und zurück. Zusätzlich verkehren historische Busse zwischen Hauptbahnhof, Europaplatz und Urachstraße. Alternativ ist das Festgelände mit dem regulären ÖPNV über die Haltestelle Lorettostraße erreichbar.
Für die Anreise mit Bus und Bahn gibt es einen Festivalrabatt: Mit dem Gutscheincode FESTIVAL26 erhalten registrierte Nutzer*innen in den Apps VAG mobil oder RVF mobil eine kostenlose Tageskarte Solo+ (Preisstufe 1) für den 26. September. Alternativ gibt es in der FAIRTIQ-App mit demselben Code 7 Euro Fahrtguthaben. Die Angebote gelten, solange der Vorrat reicht
Zeitgleich findet am 25. und 26. September in der Freiburger Innenstadt das Fashion & Food Festival statt. Auch hier gilt der Gutscheincode.
Ausblick: Am 14. Oktober jährt sich die Einführung der Straßenbahn dann auf den Tag genau zum 125. Mal. Zu diesem Anlass lädt die VAG zu kostenlosen Sonderfahrten mit zwei historischen Straßenbahnen ein. Die als „Pepsi-Bahn“ bekannte Tram vom Typ GT8K (Baujahr 1983) sowie der historische Triebwagen 56 aus dem Jahr 1927 fahren mit kleinem Kulturprogramm durch verschiedene Freiburger Stadtteile. Die VAG informiert vor der Veranstaltung nochmals über die genauen Fahrzeiten und Streckenverläufe.
Hinweis: Lageplan der Events, Infos zu den Fahrplänen der Shuttle-Fahrzeuge sowie weitere Programmpunkte veröffentlicht die VAG unter: www.vag-freiburg.de/ oder: https://www.vag-freiburg.de/aktuelles/meldung/125-jahre-strassenbahn-in-freiburg-jubilaeumsfest-im-betriebshof-sued