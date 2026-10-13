FRANZIS präsentiert diesen Herbst eine besonders attraktive Palette an Adventskalendern

Auto- und Motorrad-Liebhaber kommen bei FRANZIS bereits 24 Tage vor Weihnachten auf ihre Kosten, mit fünf ganz besonderen Adventskalendern, welche ab sofort lieferbar sind. Damit steht in diesem Jahr die jüngste Produktpalette erstmals im Vordergrund des Angebots-Portfolios.



Für Formel 1-Fans erscheint der Aston Martin Kalender. Mit jedem der 24 Bauschritte können Fans dem Rennstall aus England die Daumen drücken, dass er in der kommenden Saison mit dem zweifachen Weltmeister Fernando Alonso in der Königsklasse zur Spitze aufrücken kann. Aston Martin wird von Aramco unterstützt, der größten Erdöl-Fördergesellschaft der Welt, die sich auch für synthetische Kraftstoffe sehr stark macht.



Beim Porsche 911-Motorsportkalender setzt FRANZIS ganz auf Historie, zumal der erste Klassensieg der Zuffenhausener - in Le Mans mit dem Modell 356 SL - 75 Jahre zurück liegt. Mit dem Carrera RSR Turbo 2.1 bietet FRANZIS einen Adventskalender mit einem der spektakulärsten Vertreter der Porsche-Renngeschichte an. Der 2,1 Liter Turbomotor mit seinen 500 PS katapultierte den extremen Elfer auf über 300 Stundenkilometer. Mit zahlreichen Podestplätzen wurde er zum wichtigsten Vorläufer des Porsche 935, eines der erfolgreichsten Rennwagen überhaupt.



Selbst der extreme RSR basierte auf der 1963 auf der IAA präsentierten Urform des Elfers mit seinen bescheidenen 130 PS. Dieser besticht durch seine Schlichtheit und verkörpert als Adventskalender in Champagnergelb und durch das auf dem Dachgepäckträger montierte Surfbrett „California Dreaming“ – im Dezember ideal als Vorfreude für entsprechende Urlaubsträume.



Den amerikanischen Traum vom sportlichen Auto fahren geht ebenfalls auf Mitte der sechziger Jahre zurück. 1964 erschien der Ford Mustang mit seinem unvergleichlichen V8-Triebwerk. Das Spitzenmodell „Fastback“ von 1967 im Farbton „Raven Black“ bietet FRANZIS für 2026/2027 als Adventskalender an.



Und auch für Motorradfreunde bleibt FRANZIS thematisch in den USA und hat mit der über 120 Jahre alten Traditionsmarke Harley-Davidson einen Lizenzvertrag abgeschlossen. 24 Bauteile zum Schrauben oder Stecken machen die ikonische 1984er FXST Softail zu dem Vertreter für den amerikanischen Traum von Freiheit und Abenteuer auf zwei Rädern. Und das sogar im Maßstab 1:18, zum attraktiven Preis von 79,95 Euro.



Alle Auto-Adventskalender sind im gängigen Maßstab 1:43 und kosten ebenfalls 79,95 Euro. Nur der 911 mit Surfbrett schlägt mit zehn Euro mehr zu Buche. Hinter jedem der 24 Türchen steckt ein Bauteil oder eine Überraschung - und an Heiligabend steht ein Modell mit dem unverkennbaren Motorenklang auf dem Tisch. Auf Knopfdruck können nämlich die charakteristischen Sounds dieser unterschiedlichen Motorkonzepte abgerufen werden. Gemeinsam sind jeweils auch die großformatigen Begleitbücher mit über 50 Seiten, nicht nur mit einer Bauanleitung, sondern mit vielen historischen Informationen und teilweise großformatigen Abbildungen aus den Werksarchiven.



Wer mit Montagearbeiten nicht bis zum 1. Dezember 2026 warten möchte, kann im FRANZIS-Sortiment auch sofort loslegen. Das Angebotsportfolio umfasst die Build-your-Legend-Bausätze im Maßstab 1:24 sowie die hochwertigen 200-teiligen und funktionsfähigen Bausätze mit Originalsound von 4- und 6-Zylinder Porsche-Motoren, Achtzylinder-Triebwerken und BMW R 90 S Zweizylinder-Boxermotoren.



Build-your-Legend: Für alle, die nicht, auf den Advent warten wollen



Wer nicht bis zum 1. Dezember 2026 warten möchte, um ein Adventskalender-Türchen zu öffnen, kann sofort loslegen. Von den neuen Build-your-Legend-Bausätzen im Maßstab 1:24 gibt es den kompromisslos auf Performance ausgelegten 911 Carrera RS 2.7 in Weiß mit grünen Streifen und Felgen. Und natürlich den ganz klassischen 911er in Rot mit verchromten Felgen. Beide lassen den Boxermotor-Sound erklingen und werden mit einem umfangreichen Begleitbuch ausgeliefert.



Faszinierende Technik bauen und erleben: Der Porsche 911 Boxermotor als Bausatz bleibt beliebter Dauerbrenner. Der 4-Zylinder-Carrera-Rennmotor sowie der BMW-Zweizylinder-Boxermotor wurden aufgewertet.



Die 200-teiligen, funktionsfähigen Bausätze im faszinierenden Maßstab 1:3 (BMW sogar im ultimativen Maßstab 1:2) mit Originalsound genießen mittlerweile Kult-Status. Technik-Fans schätzen die Freude beim Bauen, den Spaß am Laufenlassen und den Genuss beim Betrachten. In Zusammenarbeit mit den Werksarchiven entstehen hochwertige Begleitbücher mit technischem und historischem Hintergrundwissen, die den Bausätzen beiliegen.

(lifePR) (