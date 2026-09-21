FRANZIS bietet den BMW R 90 S-Boxermotor im beeindruckenden Maßstab 1:2 an – 200 Teile bis zum Ziel.
Als Highlight der besonders hochwertigen FRANZIS-Motoren-Bausätze ist das funktionstüchtige Modell mit der Aura der beiden bedeutenden Siege bei den Langstreckenrennen ab sofort lieferbar. Die Detailtreue wird nicht nur die Herzen der BMW-Fans erfreuen.
200 Teile bis zum Ziel
Alle Teile lassen sich einfach – ganz ohne Kleben – zusammenstecken oder verschrauben. Nach rund drei Stunden Bauzeit begeistert das fertige Modell zusätzlich durch den auf Knopfdruck abrufbaren Boxersound. Alle 200 Teile des BMW R 90 S Boxermotor-Bausatzes sowie das realgetreu schaltbare 5-Gang-Getriebe bewegen sich wie beim Originalmotorrad und machen die Technik erlebbar und verständlich.
Die BMW R 90 S kam 1973, als eines der schnellsten Serienmotorräder seiner Zeit, auf den Markt. 67 PS katapultieren den Zweizylinder-Boxer auf eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern. Damit behauptete sich die bayerische Motorradschmiede gegen die wachsende Konkurrenz leistungsstarker Maschinen aus Japan. Die BMW mit dem charakteristischen Design wurde vom deutschen Designer Hans A. Muth entworfen. 1973 wurde sie erstmals in der Farbe Silberrauch vorgestellt. 1975 gab es die BMW R 90 S auch in der markanten Farbvariante Daytona Orange. Durch diese Exklusivität war das Motorrad auch bei Prominenten und Rennfahrern sehr beliebt. Beispielsweise gehörte Formel 1- und Langstreckenlegende Jochen Mass in den siebziger Jahren zu den großen Fans der R 90 S in Silberrauch. Heute ist einer der prominentesten Liebhaber des damaligen Topmodells der Fernsehkoch und Raritätenliebhaber Horst Lichter. Er bevorzugt diese spezielle Verlaufslackierung in Daytona Orange. Warum der Motorrad-Gourmet BMW und auch den FRANZIS-Bausatz so schätzt, gab er erst kürzlich in einem Interview mit einer Motorrad-Zeitschrift kund.
Der Modellbausatz des Motorradmotors aus dem Hause FRANZIS wird zusammen mit einem hochwertigen Handbuch in Deutsch und Englisch geliefert. Dieses entführt Oldtimerfans in die BMW-Motorradwelt und ermöglicht ihnen den Einblick in eine über 100 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte der Bayerischen Motorenwerke. Es punktet mit detailliert beschriebenen und ausdrucksstarken Bildern und Grafiken sowie begleitenden Informationen.
Im hinteren Teil des Handbuchs finden Hobby-Ingenieure eine ausführliche Aufbauanleitung. In 83 Einzelschritten wird detailliert beschrieben, wie die 200 Einzelteile zum transparenten, hochwertigen Funktionsmodell zusammengefügt werden.
Der Modellbausatz des BMW R 90 S Boxermotors ist bei FRANZIS und ausgewählten Versandhändlern mit einer UVP von 219 Euro erhältlich.