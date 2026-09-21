FRANZIS bietet den BMW R 90 S-Boxermotor im beeindruckenden Maßstab 1:2 an – 200 Teile bis zum Ziel.

FRANZIS GmbH

FRANZIS hatte sich von 2013 an auf Bausätze der legendärsten Automobil- und Motorrad-Motoren spezialisiert. Als Beispiel sind hier einer der ersten Käfer- und VW Bus T1-Motoren, als auch das hochkomplexe und über Königswellen gesteuerte Fuhrmann-Triebwerk (Porsche 356 und 550 Spyder) erwähnt. Als Dauerbrenner sind der Porsche 911 Boxer- und der Porsche 911 Turbomotor sowie der Mustang V8-Motor im Portfolio. Zu den populärsten Motorrad-Motoren gehört der neu aufgelegte Zweizylinder-Boxer der BMW R 90 S.



Im Jahr 2018 kam die Produktreihe einzigartiger und hochwertiger Marken-Adventskalender hinzu. Auch ein Harley-Davidson Adventskalender zählt dieses Jahr erstmals zum Sortiment, der ab Mitte September erhältlich sein wird. Insgesamt haben die FRANZIS-Produkte eine Welt geschaffen, in der Schrauberträume ausgelebt werden können und Technik erlebbar und verständlich gemacht wird.



FRANZIS-Produkte fördern das Technikverständnis in Theorie und Praxis und machen Technologie erleb- und begreifbar. Sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene und Profis jeder Altersklasse finden bei FRANZIS das richtige Produkt, das Spaß macht und gleichzeitig Wissen vermittelt.



Bausätze, Experimentierkästen und Adventskalender von FRANZIS heben die Kenntnisse und Fähigkeiten des eigenen Hobbies bzw. Interessensgebiets auf das nächste Level. Sie unterstützen Enthusiasten bei ihrer Leidenschaft und sind daher auch immer eine großartige Geschenkidee.

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