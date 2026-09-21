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FRANZIS GmbH Richard-Reitzner-Allee 2 85540 Haar b. München, Deutschland http://www.franzis.de
Ansprechpartner:in Herr David Daume 089-25556-1805
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FRANZIS bietet den BMW R 90 S-Boxermotor im beeindruckenden Maßstab 1:2 an – 200 Teile bis zum Ziel.

(lifePR) (Haar b. München, )
Rechtzeitig zum 50. Jahrestag zweier bedeutender internationaler Siege hat FRANZIS das originalgetreue Funktionsmodell des BMW R 90 S-Boxermotors im beeindruckenden Maßstab 1:2 weiterentwickelt. Im Jahr 1976 brachte die BMW R 90 S nämlich den prestigeträchtigen Sieg bei den 200 Meilen in Daytona nach München. Außerdem siegte Helmut Dähne in diesem Jahr mit dem damaligen Spitzenmodell in der Klasse der Produktionsmaschinen bis 1000 ccm auf der Isle of Man. Diesen Erfolg sowie die 115. Austragung der Tourist Trophy würdigte BMW erste kürzlich mit dem Sondermodell, der M 1000 RR „Limited Edition Isle of Man TT“.

Als Highlight der besonders hochwertigen FRANZIS-Motoren-Bausätze ist das funktionstüchtige Modell mit der Aura der beiden bedeutenden Siege bei den Langstreckenrennen ab sofort lieferbar. Die Detailtreue wird nicht nur die Herzen der BMW-Fans erfreuen.  

200 Teile bis zum Ziel

Alle Teile lassen sich einfach – ganz ohne Kleben – zusammenstecken oder verschrauben. Nach rund drei Stunden Bauzeit begeistert das fertige Modell zusätzlich durch den auf Knopfdruck abrufbaren Boxersound. Alle 200 Teile des BMW R 90 S Boxermotor-Bausatzes sowie das realgetreu schaltbare 5-Gang-Getriebe bewegen sich wie beim Originalmotorrad und machen die Technik erlebbar und verständlich.

Die BMW R 90 S kam 1973, als eines der schnellsten Serienmotorräder seiner Zeit, auf den Markt. 67 PS katapultieren den Zweizylinder-Boxer auf eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern. Damit behauptete sich die bayerische Motorradschmiede gegen die wachsende Konkurrenz leistungsstarker Maschinen aus Japan. Die BMW mit dem charakteristischen Design wurde vom deutschen Designer Hans A. Muth entworfen. 1973 wurde sie erstmals in der Farbe Silberrauch vorgestellt. 1975 gab es die BMW R 90 S auch in der markanten Farbvariante Daytona Orange. Durch diese Exklusivität war das Motorrad auch bei Prominenten und Rennfahrern sehr beliebt. Beispielsweise gehörte Formel 1- und Langstreckenlegende Jochen Mass in den siebziger Jahren zu den großen Fans der R 90 S in Silberrauch. Heute ist einer der prominentesten Liebhaber des damaligen Topmodells der Fernsehkoch und Raritätenliebhaber Horst Lichter. Er bevorzugt diese spezielle Verlaufslackierung in Daytona Orange. Warum der Motorrad-Gourmet BMW und auch den FRANZIS-Bausatz so schätzt, gab er erst kürzlich in einem Interview mit einer Motorrad-Zeitschrift kund.

Der Modellbausatz des Motorradmotors aus dem Hause FRANZIS wird zusammen mit einem hochwertigen Handbuch in Deutsch und Englisch geliefert. Dieses entführt Oldtimerfans in die BMW-Motorradwelt und ermöglicht ihnen den Einblick in eine über 100 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte der Bayerischen Motorenwerke. Es punktet mit detailliert beschriebenen und ausdrucksstarken Bildern und Grafiken sowie begleitenden Informationen.  

Im hinteren Teil des Handbuchs finden Hobby-Ingenieure eine ausführliche Aufbauanleitung. In 83 Einzelschritten wird detailliert beschrieben, wie die 200 Einzelteile zum transparenten, hochwertigen Funktionsmodell zusammengefügt werden. 

Der Modellbausatz des BMW R 90 S Boxermotors ist bei FRANZIS und ausgewählten Versandhändlern mit einer UVP von 219 Euro erhältlich. 

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FRANZIS GmbH

FRANZIS hatte sich von 2013 an auf Bausätze der legendärsten Automobil- und Motorrad-Motoren spezialisiert. Als Beispiel sind hier einer der ersten Käfer- und VW Bus T1-Motoren, als auch das hochkomplexe und über Königswellen gesteuerte Fuhrmann-Triebwerk (Porsche 356 und 550 Spyder) erwähnt. Als Dauerbrenner sind der Porsche 911 Boxer- und der Porsche 911 Turbomotor sowie der Mustang V8-Motor im Portfolio. Zu den populärsten Motorrad-Motoren gehört der neu aufgelegte Zweizylinder-Boxer der BMW R 90 S.

Im Jahr 2018 kam die Produktreihe einzigartiger und hochwertiger Marken-Adventskalender hinzu. Auch ein Harley-Davidson Adventskalender zählt dieses Jahr erstmals zum Sortiment, der ab Mitte September erhältlich sein wird. Insgesamt haben die FRANZIS-Produkte eine Welt geschaffen, in der Schrauberträume ausgelebt werden können und Technik erlebbar und verständlich gemacht wird.

FRANZIS-Produkte fördern das Technikverständnis in Theorie und Praxis und machen Technologie erleb- und begreifbar. Sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene und Profis jeder Altersklasse finden bei FRANZIS das richtige Produkt, das Spaß macht und gleichzeitig Wissen vermittelt.

Bausätze, Experimentierkästen und Adventskalender von FRANZIS heben die Kenntnisse und Fähigkeiten des eigenen Hobbies bzw. Interessensgebiets auf das nächste Level. Sie unterstützen Enthusiasten bei ihrer Leidenschaft und sind daher auch immer eine großartige Geschenkidee.

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