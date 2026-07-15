Workshop NEURO-JONGLAGE mit Deutschlands erfolgreichstem Jongliertrainer am 13.08. in München

Ausführliche Dokumentation: Jeder Teilnehmer erhält das eBook „JONGLIEREN - Das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn" (160 Seiten inkl. Jonglieranleitung mit 34 Übungen) sowie ein Teilnehmer-Zertifikat der Akademie Gehirn-Wissen.
- Termin: Donnerstag, 13. August 2026 – 18:00-20:00 Uhr
- Ort: Jonglierschule München, Lannerstr. 5, 80638 München-Nymphenburg
- Preis: 29 Euro pro Person
Weitere Informationen und Anmeldung: https://neurokurs.jonglierschule.de
Weitere Termine + Orte:
- HAMBURG, Donnerstag, 20.08.2026 – 14:00-16:00 Uhr
- BERLIN, Dienstag, 27.10.2026 – 14:00-16:00 Uhr
- HANNOVER, Donnerstag, 26.11.2026 – 14:00-16:00 Uhr