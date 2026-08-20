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Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
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Werfen. Fangen. Staunen, was das Gehirn daraus macht.

Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer Stephan Ehlers lädt zu acht kostenlosen Workshops beim Sommerfestival im Olympiapark ein

(lifePR) (München, )
Drei Bälle in die Luft werfen – und plötzlich hat nicht nur der Körper, sondern auch der Kopf einiges zu tun. Beim Sommerfestival 2026 im Münchner Olympiapark können Besucher am Samstag, 22. August, und Sonntag, 23. August, genau das kostenlos ausprobieren.

Anbieter der insgesamt acht Gratis-Workshops ist die Jonglierschule München. Als Trainer steht Stephan Ehlers, Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer, auf der Mitmach-Stage. Ehlers beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Verbindung von Jonglieren und Gehirn-Wissen und entwickelte bereits 1998 das Jonglier-Lernsystem REHORULI®. Sein Spezialgebiet: Menschen zu zeigen, dass Jonglieren keine Frage von Talent sein muss, sondern Schritt für Schritt erlernbar ist.

Beim Themenwochenende „Body & Mind“ finden auf der Mitmach-Stage am Eingang Ost an beiden Tagen jeweils vier Gratis-Jonglier-Workshops statt. Das Angebot reicht vom ersten Kontakt mit drei Bällen über Übungen speziell für aktive Senioren bis zum Einstieg in die Jonglage mit vier Bällen.

Dabei geht es um weit mehr als darum, möglichst viele Bälle in der Luft zu halten. Zwischen Werfen, Fangen und gelegentlichem Aufheben erfahren die Teilnehmenden auch, was beim Jonglieren im Gehirn passiert und warum die ungewohnte Koordinationsaufgabe Kopf und Körper gleichermaßen fordert.

Von null auf drei Bälle

Jeweils um 12:00 und 16:00 Uhr heißt es: „3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger“. Mit dem REHORULI®-Jonglier-Lernsystem beginnen die Teilnehmenden zunächst mit einem und zwei Bällen und nähern sich Schritt für Schritt der klassischen Drei-Ball-Jonglage.

Mitmachen können alle ab zehn Jahren, die bislang noch keine drei Bälle jonglieren können. Vorkenntnisse? Ausdrücklich nicht erforderlich. Weitere Info + Anmeldung: https://Olympiapark.Jonglierschule.de

Bewegung gegen das Vergessen

Um 13:30 Uhr richtet sich das Programm speziell an aktive Senioren. Unter dem Motto „Geistig fit: Bewegung gegen das Vergessen“ stehen einfache Wurf- und Fangübungen mit einem und zwei Bällen im Mittelpunkt.

Begleitend wird verständlich erläutert, was neurowissenschaftliche Forschung über Bewegung, Koordination und die Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns weiß. So verbindet der Workshop körperliche Aktivität mit einem ungewöhnlichen Einblick in die Arbeit unserer grauen Zellen.

Und wer drei kann, versucht vier

Um 15:00 Uhr sind schließlich diejenigen gefragt, die drei Bälle bereits sicher beherrschen. Sie lernen die Grundlagen der Vier-Ball-Jonglage – und dürften schnell feststellen: Ein zusätzlicher Ball klingt nach wenig. Für das Gehirn fühlt er sich allerdings nach deutlich mehr an.

Acht Workshops – die Teilnahme kostet nichts

Das komplette Programm findet am Samstag und Sonntag identisch statt:

12:00 Uhr: 3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger
13:30 Uhr: Geistig fit – Bewegung gegen das Vergessen
15:00 Uhr: 4 Bälle jonglieren lernen für 3-Ball-Jongleure
16:00 Uhr: 3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger

Jonglierbälle werden vor Ort zur Verfügung gestellt. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Zahl der Plätze jedoch auf 20 Personen pro Workshop begrenzt.

Wer einen Platz sicher haben möchte, kann sich vorab kostenlos online anmelden bei https://Olympiapark.Jonglierschule.de  Reservierte Plätze bleiben bis fünf Minuten vor Workshopbeginn garantiert und werden anschließend für spontan Interessierte freigegeben.

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Inhaber der Jonglierschule München. Er hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Europa. Es ist aktuell in14 Sprachen erhältlich und umfasst 34 Wurf- und Fangübungen. Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an

- mit oder ohne Vortrag
- mit oder ohne Moderation
- für internationale Führungskräfte auch in englisch oder französisch
- als Teamevent
- oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen

Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. 2021 wurde die Online-Akademie-Jonglieren.de eröffnet und ist Deutschlands größtes Lernportal für Jonglieranfänger und Fortgeschrittene. Seit 2010 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 80 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

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