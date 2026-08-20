Werfen. Fangen. Staunen, was das Gehirn daraus macht.

Drei Bälle in die Luft werfen – und plötzlich hat nicht nur der Körper, sondern auch der Kopf einiges zu tun. Beimkönnen Besucher am Samstag, 22. August, und Sonntag, 23. August, genau das kostenlos ausprobieren.Anbieter der insgesamt acht Gratis-Workshops ist dieAls Trainer steht, auf der Mitmach-Stage. Ehlers beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Verbindung von Jonglieren und Gehirn-Wissen und entwickelte bereits 1998 das Jonglier-Lernsystem REHORULI®. Sein Spezialgebiet: Menschen zu zeigen, dass Jonglieren keine Frage von Talent sein muss, sondern Schritt für Schritt erlernbar ist.Beim Themenwochenendefinden auf deran beiden Tagen jeweils vier Gratis-Jonglier-Workshops statt. Das Angebot reicht vom ersten Kontakt mit drei Bällen über Übungen speziell für aktive Senioren bis zum Einstieg in die Jonglage mit vier Bällen.Dabei geht es um weit mehr als darum, möglichst viele Bälle in der Luft zu halten. Zwischen Werfen, Fangen und gelegentlichem Aufheben erfahren die Teilnehmenden auch,Jeweils umheißt es: „3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger“. Mit dem REHORULI®-Jonglier-Lernsystem beginnen die Teilnehmenden zunächst mit einem und zwei Bällen und nähern sich Schritt für Schritt der klassischen Drei-Ball-Jonglage.Mitmachen können alle ab zehn Jahren, die bislang noch keine drei Bälle jonglieren können. Vorkenntnisse? Ausdrücklich nicht erforderlich. Weitere Info + Anmeldung:Umrichtet sich das Programm speziell an. Unter dem Motto „Geistig fit: Bewegung gegen das Vergessen“ stehen einfache Wurf- und Fangübungen mit einem und zwei Bällen im Mittelpunkt.Begleitend wird verständlich erläutert, was neurowissenschaftliche Forschung über Bewegung, Koordination und die Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns weiß. So verbindet der Workshop körperliche Aktivität mit einem ungewöhnlichen Einblick in die Arbeit unserer grauen Zellen.Umsind schließlich diejenigen gefragt, die drei Bälle bereits sicher beherrschen. Sie lernen die Grundlagen der Vier-Ball-Jonglage – und dürften schnell feststellen: Ein zusätzlicher Ball klingt nach wenig. Für das Gehirn fühlt er sich allerdings nach deutlich mehr an.Das komplette Programm findetstatt:3 Bälle jonglieren lernen für AnfängerGeistig fit – Bewegung gegen das Vergessen4 Bälle jonglieren lernen für 3-Ball-Jongleure3 Bälle jonglieren lernen für AnfängerJonglierbälle werden vor Ort zur Verfügung gestellt. Die Teilnahme ist, die Zahl der Plätze jedoch aufbegrenzt.Wer einen Platz sicher haben möchte, kann sich vorab kostenlos online anmelden beiReservierte Plätze bleiben bis fünf Minuten vor Workshopbeginn garantiert und werden anschließend für spontan Interessierte freigegeben.