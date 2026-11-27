- Warum greifen wir morgens fast automatisch zum Smartphone? Warum ärgern wir uns über eine Bemerkung, die jemand anderes völlig harmlos findet? Warum nehmen andere Menschen uns manchmal ganz anders wahr, als wir uns selbst? Und warum ist es so verdammt schwer, eine Gewohnheit loszuwerden, obwohl wir doch ganz genau wissen, dass sie uns nicht guttut?
Genau dort setzt „Das große Gehirn-Wissen-Paket für Klarheit & Selbstoptimierung“ an. Statt schnelle Patentrezepte für ein „besseres Ich“ zu versprechen, beschäftigt sich das Online-Angebot mit einer viel grundlegenderen Frage:
Warum denken, fühlen und handeln wir eigentlich so, wie wir es tun?
Denn bevor man sein Verhalten verändern kann, ist es hilfreich zu verstehen, was im eigenen Kopf überhaupt passiert.
Unser Gehirn arbeitet – auch wenn wir gerade nicht darüber nachdenken
Wir treffen Entscheidungen, interpretieren Situationen, reagieren emotional, folgen Routinen und bilden uns eine Meinung über uns selbst und andere. Vieles davon geschieht scheinbar selbstverständlich.
Doch hinter diesem Alltag verbergen sich spannende Prozesse.
- Wie entsteht Bewusstsein?
Warum stimmt unser Selbstbild nicht automatisch mit dem Bild überein, das andere von uns haben?
Sind es tatsächlich unsere Ziele, die unser Verhalten bestimmen – oder doch viel häufiger unsere Gewohnheiten?
Wie stark verändern Gefühle unsere Wahrnehmung?
Und weshalb können Gedanken und Erfahrungen unser Gehirn verändern?
Acht Themen – und acht verschiedene Blickwinkel auf uns selbst
Das Paket bündelt acht Themen aus der Reihe „Focus Gehirn“:
- Wie entsteht unser Bewusstsein?
Was Bewusstsein eigentlich ist und welche Bedeutung es für unser Erleben und Handeln hat.
- Selbstwahrnehmung
Warum das Bild, das wir von uns selbst haben, nicht zwangsläufig mit dem übereinstimmt, was andere Menschen in uns sehen.
- Die Macht der Gewohnheit
Wie Routinen unser Verhalten prägen und warum gute Vorsätze allein häufig nicht ausreichen.
- Verhalten beginnt im Gehirn
Ein Blick darauf, warum wir uns in bestimmten Situationen so verhalten, wie wir uns verhalten.
- Die Macht der Gedanken
Wie Lernen, Erfahrungen und Gedanken mit der Veränderbarkeit unseres Gehirns zusammenhängen.
- Gefühle entscheiden über unsere Wahrnehmung
Warum dieselbe Situation abhängig von unserer emotionalen Verfassung vollkommen unterschiedlich erlebt werden kann.
- Emotionen verstehen
Wie Emotionen entstehen, wahrgenommen und interpretiert werden – und welchen Einfluss sie auf unser Verhalten haben.
- Die Fähigkeit zur sozialen Selbstkontrolle
Warum wir nicht jedem spontanen Impuls folgen und welche Bedeutung Selbstkontrolle für unser Zusammenleben besitzt.
Gehirn-Wissen nach Lust, Zeit und Lerntyp
Eine Besonderheit des Pakets: Die Inhalte sind nicht nur in einem einzigen Format verfügbar.
Wer gerne zuschaut, nutzt die Videos.
Wer lieber hört, greift zu den Audios.
Wer Inhalte nachlesen, markieren oder vertiefen möchte, nutzt die PDF-Unterlagen.
Insgesamt enthält das Paket mehr als vier Stunden Video, mehr als vier Stunden Audio und 175 Seiten Dokumentation.
Damit lässt sich Gehirn-Wissen nicht nur am Schreibtisch konsumieren. Audioinhalte können beispielsweise unterwegs gehört werden, Videos eignen sich zum gezielten Vertiefen und die schriftlichen Unterlagen zum späteren Nachschlagen.
Der Zugriff auf sämtliche Inhalte steht für 180 Tage zur Verfügung.
Selbstoptimierung einmal anders: erst verstehen, dann verändern
Der Begriff „Selbstoptimierung“ klingt schnell nach höher, schneller, weiter.
Doch persönliche Entwicklung muss nicht damit beginnen, ständig etwas an sich verändern zu wollen.
Vielleicht beginnt sie viel früher: mit Verstehen.
Wer erkennt, welchen Einfluss Gewohnheiten, Emotionen, Wahrnehmung und Gedanken auf das eigene Verhalten haben, bekommt neue Möglichkeiten, sich selbst zu beobachten und Entscheidungen bewusster zu treffen.
Aus einem schnellen
„Warum mache ich das eigentlich immer wieder?“
kann dann ein neugieriges
„Aha – interessant. Was läuft da gerade in meinem Kopf ab?“
werden.
Und genau dieses Aha-Erlebnis ist möglicherweise der spannendste Ausgangspunkt für Veränderung.
Interessant weit über die persönliche Entwicklung hinaus
Das Wissen eignet sich nicht nur für Menschen, die sich selbst besser verstehen möchten.
Auch für Trainer, Coaches, Führungskräfte, Personalverantwortliche, Pädagog, Berater und Menschen aus Gesundheits- und Präventionsberufen können die Inhalte interessante Hintergründe liefern.
Denn überall dort, wo Menschen miteinander kommunizieren, lernen, entscheiden, sich verändern oder aufeinander reagieren, spielt das Gehirn zwangsläufig mit.
Und manchmal hilft es enorm zu wissen, wie.
Acht Themen zum Paketpreis
Alle acht Themen zusammen kosten derzeit 56 Euro. Beim Einzelkauf würden die Inhalte insgesamt 226,50 Euro kosten.
Enthalten sind:
**über 4 Stunden Video
- über 4 Stunden Audio
- 175 Seiten PDF-Dokumentation
- 180 Tage Zugriff
https://Klarhweit.Gehirn-Wissen.de
Über die Akademie Gehirn-Wissen
Die Akademie Gehirn-Wissen von Gabriele und Stephan Ehlers beschäftigt sich seit vielen Jahren damit, Erkenntnisse rund um Gehirn, Lernen, Denken und Verhalten verständlich und praxisnah zu vermitteln. Zum Angebot gehören Vorträge, Workshops, Online-Seminare, Publikationen und digitale Lernangebote.
Ziel ist es, komplexes Gehirn-Wissen so aufzubereiten, dass daraus nicht nur Wissen entsteht, sondern möglichst oft auch ein ganz persönlicher Aha-Moment.
Die Akademie Gehirn-Wissen ist ein Unternehmen von Gabriele & Stephan Ehlers, das Infoabende, Vorträge, Workshops, Online-Seminare sowie eBooks rund um Gehirn-Wissen und Jonglieren anbietet. Gabriele und Stephan Ehlers sind beide Mitglied, der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) sowie Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT. Weiterhin sind Sie Betreiber des mehrfach prämierten Neuro-Newsletters Gehirn-Tipps.de sowie des Online-Shops GehirnVital.de.
Wirksame Erfolgsfaktoren für ein erfolgreich agierendes Unternehmen sind Informationen & Wissen, Vertrauen & Kreativität aber auch Motivation & Begeisterung… die allesamt über Emotionen und das Gehirn gesteuert werden. Wer die Herausforderungen der Zukunft meistern will, kommt also an einer Auseinandersetzung mit den neuesten Erkenntnissen der Gehirnforschung nicht mehr vorbei.