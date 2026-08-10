Wenn Mitarbeitende Bälle werfen und neue Energie gewinnen
Das Teamformat von Stephan Ehlers macht mentale Leistungsfähigkeit, Motivation und gemeinsames Lernen unmittelbar erlebbar.
Unternehmen suchen seit Jahren nach Maßnahmen, die nicht nur kurzfristig „Wohlbefinden“ versprechen, sondern sich in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Es gibt einen relativ neuen Ansatz, der die klassische Gesundheitsförderung um motorisches Lernen erweitert: Neuro-Jonglage. Sie kombiniert die körperliche Routine des Jonglierens mit Erklärmodellen aus der Neurowissenschaft, um kognitive Prozesse zu optimieren und die Stressresistenz zu erhöhen. Statt eines reinen Seminars mit Folien stehen Koordination, Timing und Aufmerksamkeit im Mittelpunkt, also genau jene Fähigkeiten, die im Berufsalltag bei Wechseln zwischen Aufgaben, Gesprächen und Entscheidungen gefordert sind.
Technisch betrachtet knüpft das Konzept an die Logik an, dass motorische Lernprozesse das Gehirn in mehreren Regelkreisen aktivieren. Neuro-Jonglage und das Erlernen von Jonglierbewegungen hat positive Effekte auf die neuronale Vernetzung. Besonders für das Gehirn wirksam sind Überkreuzbewegungen beim Jonglieren: Solche Bewegungsmuster unterstützen die Aktivierung beider Gehirnhälften und verbessert so die Grundlage für Stressreduktion. Für Personalabteilungen ist das vor allem deshalb relevant, weil es eine Verbindung zwischen körperlicher Aktivität und mentaler Leistungsfähigkeit herstellt, ohne dass dafür aufwendige, geräteintensive Trainingsumgebungen zwingend nötig wären.
Verschiedene Umsetzungsvarianten im Unternehmen
Damit bleibt der zweite Spannungsbogen: Wie wird das Ganze im Betrieb praktisch organisiert? Einmal gäbe es die Möglichkeit ein Team-Event durchzuführen. Das bietet Stephan Ehlers mit dem Titel Jonglieren & Genießen, in München-Nymphenburg an, kann aber auch in jeder anderen Stadt durchgeführt werden. Das Format ist auf rund 2,5 Stunden ausgelegt und richtet sich an Gruppen von 6 bis 25 Personen. Terminzuschnitte sollen individuell nach Absprache erfolgen, was für Unternehmen mit Schichtmodellen oder wechselnden Projektteams ein wichtiger Punkt ist. Eine andere, kürze Variante ist der Workshop Neuro-Jonglage, bei dem sowohl das Jonglieren mit 3 Bällen gelernt wird als auch erklärt und erlebbar gemacht wird, warum, wie und wo im Gehirn was genau passiert.
Vor, während und nach den Wurf- und Fangübungen geht es ausdrücklich um Faktoren wie Konzentrationsfähigkeit, Motivation und Teamgeist innerhalb der Gruppe. Inhaltlich wird dabei verdeutlicht, wie Jonglieren als Werkzeug zur mentalen Leistungssteigerung und zum Stressabbau im privaten und beruflichen Umfeld genutzt werden kann.
Jonglierbälle selbst herstellen oder fertige Jonglierball-Sets nutzen?
Da die physische Ausführung Teil des Workshop-Ansatzes bleibt, werden Jonglierbälle benötigt. Die Teilnehmenden können die Bälle selbst im Workshop herstellen oder es werden professionelle Jonglierball-Sets genutzt. Genau hier zeigt sich, wie Neuro-Jonglage im Vergleich zu klassischen Betriebssport- oder Achtsamkeitsformaten funktioniert: Es handelt sich weniger um eine passive Konsumform von Wissen, sondern um ein motorisches Training, das in ein Lernziel übersetzt werden muss. Das Management eines solchen Teamevents hält sich in Grenzen, weil alle Materialien (Selbstbau-Sets oder fertige Jonglierbälle) vom Anbieter mitgebracht werden. Kurzum: Es ist keinerlei Planungsaufwand oder Prüfung von Materialverfügbarkeit etc. nötig.
Bei NEURO-JONGLAGE wird Sportwissenschaft und Neurowissenschaft als Instrument für modernes Personal- und Gesundheitsmanagement genutzt. Während traditionelle Seminare häufig auf theoretische Wissensvermittlung setzen, unterstützt die Einbindung motorischer Lernprozesse eine nachhaltigere Wirkung auf die kognitive Gesundheit. Für Unternehmen, die KI-gestützte HR-Analytik oder Lernplattformen ohnehin in Betrieb nehmen, ergibt sich damit eine ergänzende Perspektive: Nicht jede Verbesserung der Mitarbeiterperformance muss aus Software-Workflows kommen; manchmal wird sie durch gut designtes, messbar erlebbares Training angestoßen.
Informationen zu Stephan Ehlers
Stephan Ehlers ist Keynote-Speaker, Moderator, Autor und Deutschlands bekanntester Experte für Jonglieren, Lernen und Gehirn-Wissen. Seit über 30 Jahren begeistert er Menschen auf Kongressen, Führungskräfte-Tagungen und Firmenevents – informativ, inspirierend und vor allem interaktiv.
Seine besondere Stärke: Er verbindet aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung mit verblüffend einfachen Praxisimpulsen – und macht diese mit Jonglierbällen sichtbar, begreifbar und emotional erlebbar. So entstehen Vorträge, die Wissen, Humor und Aktivität auf einzigartige Weise verbinden.
Er ist Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Koordinator der Akademie für Potenzialentfaltung Bayern (Gerald Hüther), Regionalbotschafter des Berufsverbandes professioneller Redner: German Speakers Association (GSA), Herausgeber der Buchreihe „Gehirn-Wissen-Kompakt“ sowie Autor mehrerer Bücher. Weiterhin ist er 4-facher Weltrekordhalter im schnellen Erlernen des Jonglierens in großen Gruppen sowie Gründer der Online-Akademie Jonglieren und Mediathek Gehirn-Wissen mit umfangreichen Lernangeboten.
Kontakt:
FQL, Fröhlich Qualität Liefern
Gabriele Ehlers,
Telefon +49 89 17 11 70 36
Mail: GE[@]FQL.de