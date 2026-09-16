Wenn Bewegung Denken stärkt
Neuro-Jonglage: Wissenschaftlich fundiertes Gehirntraining am 28.Okt. 2026 - 18 Uhr in München
Mit 3 Bällen zur mentalen Fitness. Genau das bietet der Workshop "Neuro-Jonglage" am Mittwoch, 28. Oktober 2026 (18:00-20:00 Uhr) in München. In diesem Workshop lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt das Werfen und Fangen mit 3 Bällen sowie viel über das Gehirn. Konkret: Einführung in die Kunst der Jonglage mit 3 Bällen.
Wie und warum das Jonglieren hoch wirksam für das Gehirn ist, welche Studien dies bewiesen haben und wo genau im Gehirn welche Effekte erzielt werden.
Ausführliche Dokumentation: Jeder Teilnehmer erhält das eBook "JONGLIEREN - Das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn" (160 Seiten inkl. Jonglieranleitung mit 34 Übungen)
Trainer ist Stephan Ehlers, Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren und Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer sowie vierfacher Weltrekordinhaber im Jonglieren-Lernen.
Weitere Informationen und Anmeldung: https://neurokurs.jonglierschule.de