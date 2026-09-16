Wenn Bewegung Denken stärkt

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und bietet ein großes Angebot rund um Ausbildungen und Produkten für Gesundheitsberufe, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker:innen und Yoga-Lehrer:innen etc. an.



Im einzelnen sind dies: Jonglierbälle, Verschiedene Lernmedien gedruckt und online (Anleitungen, Bücher, eBooks, Videos) sowie originelle Spiele für die Verbesserung der Koordination und Kognition. Außerdem bieten er und sein Trainerteam Vorträge, Workshops, Jonglier-Events sowie Gehirn-Wissen-Events für Firmen, Gesundheitsakademien und Schulen an.



Für das Betriebliche GesundheitsManagement (BGM) werden versch. Kombinationen von Präsenz- und Online-Workshops angeboten. Hierzu wurde BGM neu definiert: Balljonglage - Gehirntraining - Motivation. Weitere Details siehe https://gehirn-wissen.de/bgm



JONGLIEREN



Wir sind mit REHORULI® und JOKOKO® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernsysteme und bieten mit der ONLINE-AKDEMIE-JONGLIEREN.de Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. „Jonglieren lernen mit Jongloro“ ist Deutschlands meist verkaufte Jonglieranleitung und ist in 14 Sprachen erhältlich. Vier notariell beglaubigte Weltrekorde für das Jonglieren-Lernen in 7, 10, 20 und 30 Minuten runden unsere Expertise für das Jonglieren-Lernen ab. Übrigens eine tolle Idee für Firmen-Events.



GEHIRN-WISSEN



Wir sind Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) und koordinieren die Regionalakademie Bayern. Weiterhin sind wir Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT (Buch 9,90 €, eBook 7,99 €) sowie der Mediathek.Gehirn-Wissen.de.

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