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Weltrekordversuch im Jonglieren 2026 in Berlin: Stephan Ehlers bringt Anfänger:innen in 7 Minuten das Jonglieren bei

Am 16. Mai 2026 gibt es im Funkhaus Berlin einen neuen Weltrekordversuch: Mind. 58 Anfänger:innen sollen gleichzetig in max in 7 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen lernen

(lifePR) (Berlin, )
Berlin wird erneut zur Bühne für ein außergewöhnliches Lernexperiment: 23 Jahre nach seinem ersten Jonglier-Weltrekord in der Hauptstadt kehrt Jongliertrainer und vierfacher Weltrekordhalter Stephan Ehlers nach Berlin zurück. Sein Ziel: Noch mehr Menschen in noch kürzerer Zeit das Jonglieren mit drei Bällen beizubringen.

Im Rahmen der TRYP EXPO 2026 im Funkhaus Berlin startet Ehlers mit seinem Trainerteam einen neuen Weltrekordversuch im Jonglieren. Die Herausforderung ist klar definiert: Mindestens 58 Jonglier-Anfänger:innen sollen gleichzeitig in maximal 7 Minuten lernen, mit drei Bällen zu jonglieren. Damit will Stephan Ehlers seinen bestehenden Rekord überbieten und erneut zeigen, wie schnell Menschen mit der richtigen Methode scheinbar komplexe Bewegungsabläufe lernen können.

Live im TV: rbb-Moderatoren-Team wird bei 'Guten Morgen Berlin' in 7 Min. jonglieren lernen

Einen Tag vor dem Weltrekordversuch möchten zwei Moderatoren von rbb 88,8 morgens zwischen 7:00 und 7:30 Uhr das Jonglieren bei Stephan Ehlers im Sendestudio lernen: in max. 7 Minuten. Da das Radioprogramm „Gute Morgen Berlin“ auch im rbb-Fernsehen ausgestrahlt wird, kann man das am 15. Mai live hier mitverfolgen: https://www.rbb888.de/themen/visual-radio.html

Vom ersten Weltrekord in Berlin zur beeindruckenden Erfolgsserie

Bereits im Juli 2003 gelang Stephan Ehlers in Berlin ein erster Weltrekord: Damals lernten 54 Anfänger:innen in 60 Minuten erfolgreich das Jonglieren. Seitdem hat der Jongliertrainer seine Methode kontinuierlich weiterentwickelt und mehrere Weltrekorde aufgestellt.

Die bisherigen Weltrekorde von Stephan Ehlers im Überblick:
Alle Rekorde wurden notariell bestätigt. Weitere Informationen zum aktuellen Weltrekordversuch in Berlin: https://16-05.Jonglierschule.de

Die neue Herausforderung: Jonglieren lernen in maximal 7 Minuten

Am Samstag, 16. Mai 2026, soll im Funkhaus Berlin erneut Geschichte geschrieben werden. Bei der TRYP EXPO tritt Stephan Ehlers gemeinsam mit seinem Trainerteam an, um den bestehenden 7-Minuten-Rekord zu brechen. Das Ziel des Weltrekordversuchs:

Mindestens 58 Anfänger:innen lernen in maximal 7 Minuten das Jonglieren mit drei Bällen.

Teilnehmen können Besucher:innen der TRYP EXPO, die bisher noch keine Erfahrung im Jonglieren mit drei Bällen haben. Der Weltrekordversuch macht Lernprozesse live sichtbar: Aus Unsicherheit wird Bewegung, aus anfänglichem Scheitern entsteht Erfolg – und das in nur wenigen Minuten. Ein 2-Minuten-Video zum Weltrekordversuch ist hier verfügbar: https://16-05.Jonglierschule.de

Warum Jonglieren mehr ist als ein Kunststück

Dass der Jonglier-Weltrekordversuch auf der TRYP EXPO Berlin stattfindet, ist kein Zufall. Die TRYP EXPO zählt zu den spannenden neuen Veranstaltungsformaten Europas und bewegt sich an der Schnittstelle von mentaler Gesundheit, Psychedelic Science, Wellness, persönlicher Entwicklung und Human Flourishing. Genau in diesem Kontext entfaltet Jonglieren seine besondere Wirkung. Denn Jonglieren ist weit mehr als ein artistisches Kunststück. Es verbindet Bewegung, Konzentration, Koordination und Lernfreude auf unmittelbare Weise.

Jonglieren:
  • fordert Konzentration und Koordination,
  • macht Lernprozesse direkt erlebbar,
  • stärkt Selbstwirksamkeit und Resilienz,
  • aktiviert Körper und Geist gleichzeitig,
  • zeigt, wie schnell Veränderung möglich ist.
Kurz gesagt: Beim Jonglieren kann man nicht nur zuschauen. Man muss selbst aktiv werden.

Kostenlos mitmachen beim Weltrekordversuch auf der TRYP EXPO

Besucher:innen der TRYP EXPO 2026 können kostenlos am Weltrekordversuch teilnehmen. Die Teilnahme ist vor Ort möglich und ausdrücklich erwünscht.

Teilnahmebedingungen
  • Mindestalter: 18 Jahre
  • Keine Vorerfahrung im Jonglieren mit drei Bällen
  • Einverständnis zu Foto- und Videoaufnahmen
Die Registrierung ist ausschließlich vor Ort am Samstag, 16. Mai 2026, ab 11:00 Uhr möglich. Eine frühzeitige Registrierung wird dringend empfohlen, da die Teilnehmerzahl aus organisatorischen Gründen auf maximal 220 Personen begrenzt ist.

EVENTDETAILS zum Jonglier-Weltrekordversuch in Berlin

Datum: Samstag, 16. Mai 2026
Uhrzeit: 16:00 Uhr
Ort: Funkhaus Berlin, Shed-Lounge
Adresse: Nalepastraße 18, 12459 Berlin
Veranstaltung: TRYP EXPO 2026
Teilnahme am Weltrekordversuch: Für Besucher:innen der TRYP EXPO kostenlos
Registrierung: Vor Ort ab 11:00 Uhr

Weitere Informationen zur TRYP EXPO und Tickets: https://tryp.de

Ein Weltrekord, der mehr bewegt als Bälle

Der Weltrekordversuch von Stephan Ehlers zeigt, dass Lernen auch leicht, spielerisch und gemeinschaftlich funktionieren kann. Wer in nur wenigen Minuten Jonglieren lernt, erlebt unmittelbar, wie schnell Entwicklung möglich ist – und wie stark kleine Erfolgserlebnisse wirken können. Damit steht der Weltrekordversuch nicht nur für eine sportliche oder artistische Leistung, sondern auch für eine Botschaft: Menschen können mehr lernen, als sie oft glauben. Manchmal braucht es dafür nur drei Bälle, eigenes Zutrauen eine gute Methode und sieben Minuten Zeit.

Weiterführende Links

Weitere Informationen zum Weltrekordversuch:
https://16-05.Jonglierschule.de

Weitere Informationen zur TRYP EXPO:
https://tryp.de

Weitere Informationen zu Stephan Ehlers:
https://Stephan-Ehlers.de

Pressekontakt

Stephan Ehlers
Jongliertrainer, Autor und vierfacher Weltrekordhalter ist am Freitag, 15.5. in Berlin und steht u.a. für Interviews zur Verfügung. Mail: [email=presse@[at]stephan-ehlers.de]presse@[at]stephan-ehlers.de[/email]
Informationen zum Weltrekordversuch: https://16-05.Jonglierschule.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer und hat in den letzten Jahren viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Regionalbotschafter der GSA German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher.

In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl in der Welt als auch in den Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Welt voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.

Stephan Ehlers ist ...

... Speaker >> https://stephan-ehlers.de/...
... Moderator >> https://stephan-ehlers.de/...
... Jonglator >> https://stephan-ehlers.de/...

Weitere Infos zur Person: https://stephan-ehlers.de/...

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