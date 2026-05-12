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Weltrekordversuch am Samstag 16. Mai in Berlin: Wer hilft mit beim Jonglieren Lernen in 7 Minuten?

Am 16. Mai 2026 soll bei der TRYP EXPO im Funkhaus Berlin ein außergewöhnlicher Lern-Weltrekord entstehen — Stephan Ehlers sucht 15 bis 20 Unterstützer:innen

(lifePR) (München, )
Sieben Minuten, rund 200 Teilnehmer:innen und ein Ziel: Menschen, die vorher noch nicht mit drei Bällen jonglieren konnten, sollen gemeinsam die Grundzüge des Jonglierens lernen. Am Samstag, 16. Mai 2026, findet um 16:00 Uhr im Funkhaus Berlin im Rahmen der TRYP EXPO ein außergewöhnlicher Weltrekordversuch statt. Dafür sucht Stephan Ehlers, vierfacher Weltrekordinhaber im Jonglieren Lernen, noch ca. 15 bis 20 Helfer:innen.

Der Weltrekordversuch verfolgt ein klares Ziel: Mindestens 58 Anfänger:innen sollen innerhalb von nur sieben Minuten nacheinander drei Bälle werfen und fangen können. Damit das gelingt, braucht es vor Ort nicht nur viele neugierige Messebesucher:innen, sondern auch ein engagiertes Helferteam.

Die Aufgaben der Helfer:innen sind gut machbar: Vor dem Weltrekordversuch sprechen sie Besucher:innen der TRYP EXPO freundlich an und laden sie ein, um 16:00 Uhr beim Rekordversuch mitzumachen. Während des eigentlichen Versuchs beobachten sie dann, welche Teilnehmer:innen die Aufgabe erfolgreich schaffen.

„Man muss nicht zwingend selbst mit drei Bällen jonglieren können“, erklärt Stephan Ehlers. „Wichtig ist vor allem, aufmerksam zu beobachten, ob jemand drei Bälle nacheinander geworfen und gefangen hat.“

Mögliche Einsatzzeiten sind entweder von 11:30 bis 14:30 Uhr sowie von 15:45 bis 16:30 Uhr oder alternativ von 13:00 bis 16:30 Uhr. Als Dankeschön erhalten die Helfer:innen ein kostenloses Ticket für die TRYP EXPO — auf Wunsch sogar für alle drei Veranstaltungstage vom 15. bis 17. Mai 2026. Zusätzlich gibt es ein kostenloses Halbjahres-Abo für die Online-Akademie Jonglieren.

Die TRYP EXPO versteht sich als neuartige Mischung aus Messe, Konferenz und Festival rund um mentale Gesundheit, Psychedelic Science, Wellness und Human Flourishing. Der Jonglier-Weltrekordversuch ergänzt dieses Umfeld um ein besonderes Live-Erlebnis: Lernen unter Zeitdruck, Bewegung, Fokus, Gemeinschaft — und vielleicht ein neuer Weltrekord.

Wer beim Weltrekordversuch „Jonglieren lernen in 7 Minuten“ live dabei sein und als Helfer:in unterstützen möchte, kann sich hier registrieren: https://Helfer.Jonglierschule.de

Weitere Informationen zum Helfereinsatz gibt es im 10-Minuten-Video:
https://Helfer-Video.Jonglierschule.de

Ein Eindruck früherer Weltrekord-Aktionen ist hier in diesem > VIDEO &lt; zu sehen.

Weitere Infos zum Weltrekordversuch am 16. Mai 2026:
https://16-05.Jonglierschule.de

Dieser Aufruf als PDF-Datei auf 1 Seite: https://Jonglierschule.de/helfer-gesucht.pdf

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Deutschland. 2003 lernten beim ersten öffentlichen REHORULI®-Weltrekordversuch 54 Anfänger in 60 Minuten gleichzeitig das Jonglieren mit drei Bällen. Die aktuelle Bestmarke liegt zur Zeit bei 445 Anfängern, die in nur 30 Minuten (!) mit REHORULI® das Werfen und Fangen mit drei Bällen gelernt haben.

2005 erschien die erste Ausgabe des Buches "REHORULI® - Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie" (auch in engl. und ital. erhältlich), das eine 100% Geld-zurück-Garantie anbietet, wenn man mit diesem Buch nicht das Jonglieren mit 3 Bällen schafft. Die REHORULI®-Jonglier-Anleitung mit allen 34 Wurf- und Fangübungen des Jonglier-Lernsystems REHORULI® sind aktuell in acht Sprachen verfügbar. Auch im Internet können unter www.jonglier-fix.de kostenfrei alle Wurf- und Fangübungen abgerufen werden. Die Jonglier-Fix-App ist ebenfalls kostenfrei bei Google-Play und AppStore erhältlich.

Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an (mit oder ohne Vortrag - mit oder ohne Moderation - für internationale Führungskräfte in englisch oder französisch - als Teamevent oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen). Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. Seit 2006 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 60 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, England und Russland.

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