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Weltrekordversuch am 16. Mai in Berlin: Mindestesn 58 Anfänger sollen in max. 7 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen lernen

Ein Trainer, ein Ziel und bis zu 220 Anfänger:innen – bei der TRYP EXPO wird Lernen zum Live-Erlebnis

(lifePR) (München, )
Berlin wird erneut zur Bühne für ein außergewöhnliches Experiment: 23 Jahre nach seinem ersten Weltrekord kehrt Jongliertrainer Stephan Ehlers in die Hauptstadt zurück – mit einer klaren Mission: Noch mehr Menschen in noch kürzerer Zeit das Jonglieren mit drei Bällen beizubringen.

Was im Juli 2003 in Berlin mit 54 erfolgreichen Anfänger:innen begann, ist heute eine beeindruckende Erfolgsserie: Stephan Ehlers ist mittlerweile vierfacher Weltrekordhalter – und verschiebt seit über zwei Jahrzehnten die Grenzen des scheinbar Unmöglichen.

Die bisherigen Weltrekorde im Überblick:
Alle Rekorde wurden notariell bestätigt. Weitere Informationen zum aktuellen Weltrekordversuch: https://16-05.Jonglierschule.de

Die neue Herausforderung: 58 Jonglier-Anfänger lernen in max. 7 Min. das Jonglieren mit 3 Bällen

Am Samstag, 16. Mai 2026, soll im Funkhaus Berlin Geschichte geschrieben werden: Im Rahmen der TRYP EXPO tritt Ehlers mit seinem Trainerteam an, um den bestehenden Rekord zu brechen. Das Ziel ist klar formuliert: Mindestens 58 Anfänger:innen sollen in maximal 7 Minuten das Jonglieren mit drei Bällen lernen.  >> 2-Min.-Video ansehen <<

Warum Jonglieren mehr ist als ein Kunststück

Dass dieser Weltrekordversuch auf der TRYP EXPO stattfindet, ist kein Zufall. Das innovative Event zählt zu den spannendsten neuen Formaten Europas – an der Schnittstelle von Mentaler Gesundheit; Psychedelic Science; Wellness & persönlicher Entwicklung; Human Flourishing:

Und genau hier entfaltet Jonglieren seine besondere Wirkung:
  • Es fordert Konzentration und Koordination
  • Es macht Lernprozesse unmittelbar erlebbar
  • Es stärkt Selbstwirksamkeit und Resilienz
Kurz gesagt: Man kann nicht zuschauen – man muss selbst aktiv werden.

Mitmachen ausdrücklich erwünscht … und kostenlos!

Besucher:innen der TRYP EXPO können kostenfrei am Weltrekordversuch teilnehmen.

Teilnahmebedingungen:
  • Mindestalter: 18 Jahre
  • Voraussetzung: Keine Vorerfahrung im Jonglieren mit 3 Bällen
  • Einverständnis zu Foto- und Videoaufnahmen
Wichtig: Die Registrierung ist nur vor Ort am Samstag ab 11:00 Uhr möglich – und dringend empfohlen. Denn aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl auf maximal 220 Personen begrenzt.

Die Eventdetails im Überblick:
  • Datum: Samstag, 16. Mai 2026
  • Uhrzeit: 16:00 Uhr
  • Ort: Funkhaus Berlin, Shed-Lounge, Nalepastraße 18, 12459 Berlin
Weitere Informationen zur Veranstaltung und Tickets: https://tryp.de

Ein Weltrekord, der mehr bewegt als Bälle

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Deutschland. 2003 lernten beim ersten öffentlichen REHORULI®-Weltrekordversuch 54 Anfänger in 60 Minuten gleichzeitig das Jonglieren mit drei Bällen. Die aktuelle Bestmarke liegt zur Zeit bei 445 Anfängern, die in nur 30 Minuten (!) mit REHORULI® das Werfen und Fangen mit drei Bällen gelernt haben.

2005 erschien die erste Ausgabe des Buches "REHORULI® - Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie" (auch in engl. und ital. erhältlich), das eine 100% Geld-zurück-Garantie anbietet, wenn man mit diesem Buch nicht das Jonglieren mit 3 Bällen schafft. Die REHORULI®-Jonglier-Anleitung mit allen 34 Wurf- und Fangübungen des Jonglier-Lernsystems REHORULI® sind aktuell in acht Sprachen verfügbar. Auch im Internet können unter www.jonglier-fix.de kostenfrei alle Wurf- und Fangübungen abgerufen werden. Die Jonglier-Fix-App ist ebenfalls kostenfrei bei Google-Play und AppStore erhältlich.

Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an (mit oder ohne Vortrag - mit oder ohne Moderation - für internationale Führungskräfte in englisch oder französisch - als Teamevent oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen). Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. Seit 2006 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 60 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, England und Russland.

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