Weltrekordversuch am 16.05. in Berlin: 58 Anfänger sollen in 7 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen lernen
Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer will seinen eigenen Weltrekord brechen
Das Ziel: Mindestens 58 Jonglier-Anfänger sollen in
maximal 7 Minuten das Jonglieren mit drei Bällen lernen.
Der Weltrekordversuch findet im Rahmen der TRYP EXPO im Funkhaus Berlin statt. Bis zu 220 Anfängerinnen und Anfänger können kostenlos teilnehmen. Vorkenntnisse im Jonglieren sind ausdrücklich nicht erlaubt – gesucht werden echte Anfänger! Besonders spannend ist der Blick auf die Entwicklung der letzten 23 Jahre:
2003 schafften es in Berlin 54 Anfänger in 60 Minuten. >> siehe TV-Video <<
2026 sollen es mindestens 58 Anfänger in nur 7 Minuten schaffen.
An diesen Zahlen lässt sich sehr gut ablesen, welche Dynamik in den letzten zwei Jahrzehnten entstanden ist: Lernmethoden sind präziser geworden, Trainingskonzepte klarer – und Jonglieren wird heute nicht nur als Kunststück verstanden, sondern als Erlebnis für Konzentration, Koordination, Selbstwirksamkeit und mentale Stärke.
rbb-Moderatoren-Team will das am 15.5. selbst ausprobieren - live im TV
Das „Guten-Morgen-Berlin“-Moderatoren-Team von rbb 88,8 wird am Morgen des 15. Mai um 7:00 Uhr das Jonglieren mit 3 Bällen bei Stephan Ehlers im Sendestudio lernen: in max. 7 Minuten! Da das Radioprogramm „Guten Morgen Berlin“ auch im rbb-Fernsehen ausgestrahlt wird, kann man das am 15. Mai live hier LIVE mitverfolgen:
Direkter Livestream des rbb Fernsehens für Berlin:
https://www.rbb24.de/.../rbb-fernsehen-berlin-livestream...
Link der Radio-Homepage rbb 88,8 zum Visual Radio Angebot:
https://www.rbb888.de/livestream
Weitere Infos zum Weltrekordversuch am 16.05.:
https://16-05.jonglierschule.de
Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Was: Weltrekordversuch im Jonglieren-Lernen
Ziel: Mindestens 58 Anfänger lernen in max. 7 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen
Wann: Samstag, 16. Mai 2026, 16:00 Uhr
Wo: Funkhaus Berlin, Shed-Lounge, Nalepastraße 18, 12459 Berlin
Teilnahme: GRATIS für Besucher der TRYP EXPO, Registrierung vor Ort ab 11:00 Uhr
Teilnahmebedingungen: Mindestalter 18 Jahre, keine Vorerfahrung im Jonglieren mit 3 Bällen, Einverständnis zu Foto- und Videoaufnahmen
Ausführliche Informationen zum Weltrekordversuch finden Sie hier:
https://16-05.jonglierschule.de
Ein kurzes 2-Minuten-Video zum Hintergrund hier abrufen.
Weitere Informationen zur TRYP EXPO: https://tryp.de
Zusammenfassung auf 1 Seite PDF
Stephan Ehlers ist bereits am Freitag in Berlin und steht für Interviews und "7 Min.-Jonglage" zur Verfügung. Presse-Kontakt: presse[at]stephan-Ehlers.de