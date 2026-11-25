Ob Führung, Lernen, Kommunikation, Gesundheit oder die Frage, warum wir entscheiden, wie wir entscheiden: Die Bücher verbinden neurowissenschaftliche Hintergründe mit praktischen Anwendungen aus Beruf und Alltag. Kurz und bündig auf maximal 160 Seiten pro Titel – als handliches Taschenbuch oder eBook im ePUB-Format.
Vom eigenen Interesse zum passenden Buch
Wer sich für Gehirnforschung interessiert, muss nicht gleich wissen, welches Buch das richtige ist. Die neue Webseite eröffnet deshalb mehrere Wege durch die Reihe: Besucher können alle 26 Titel durchstöbern, gezielt nach Buchtiteln oder Autoren suchen oder über sechs Themenkategorien einsteigen:
- Lernen & Kreativität
- Führung & Zusammenarbeit
- Kommunikation & Verkauf
- Gesundheit & innere Balance
- Bewegung & Gehirnfitness
- Denken, Motivation & Verhalten
So lässt sich vom persönlichen Interesse aus stöbern: Was unterstützt lebenslanges Lernen? Wie kommen Rückmeldungen besser an? Welche Rolle spielen Emotionen beim Kaufen? Und was haben Jonglierbälle mit unserem Gehirn zu tun?
Zwei oder drei Bücher, die gemeinsam mehr erzählen
Für alle, die ein Thema aus mehreren Blickwinkeln entdecken möchten, bietet die Webseite zusätzlich sieben 2er-Bundles und sechs 3er-Bundles. Die Pakete kombinieren inhaltlich passende Titel und erleichtern damit auch die Geschenkauswahl.
Die 2er-Bundles greifen folgende Themen auf:
- Führungspotenziale erkennen
- Bewegung bringt den Kopf in Schwung
- Training mit Aha-Effekt
- Kopf oder Bauch? Entscheidungen verstehen
- Urteilen mit mehr Durchblick
- Die Kraft von Glaube und Erwartung
- Essverhalten verstehen – Alltag bewusster gestalten
Die 3er-Bundles stehen unter diesen Überschriften:
- Führen mit Hirn
- Lernen, das hängen bleibt
- Gesund leisten statt ausbrennen
- Worte, die etwas bewegen
- Vom Einfall zur Veränderung
- Teams verstehen. Gemeinsam mehr erreichen.
Ein Geschenk mit persönlichem Bezug
Für die Kollegin, die gerade ein Team übernommen hat. Für den Freund, der sich gerne in neue Themen einarbeitet. Für die Trainerin auf der Suche nach frischen Impulsen. Oder für den eigenen Wunsch, endlich wieder etwas aus Neugier zu lesen: Die Themenvielfalt der Buchreihe macht eine persönliche Auswahl möglich.
Wer Führung verschenken möchte, findet ebenso Anregungen wie jemand, der Bewegung, Kreativität oder bewusstes Handeln in den Mittelpunkt stellen will. Weihnachtliche Bundle-Motive auf den Angebotsseiten stimmen auf die Geschenksaison ein.
Und natürlich dürfen die Bücher auch auf dem eigenen Wunschzettel stehen. Schließlich ist ein guter Denkanstoß ein Geschenk, das man sich selbst machen kann – ohne auf Heiligabend zu warten.
Gehirnwissen entdecken – und neugierig bleiben
An der Schnittstelle von kognitiver Neurowissenschaft, Neurobiologie und Psychologie eröffnet die Gehirnforschung faszinierende Einblicke in unser Denken, Fühlen und Handeln. Die Autorinnen und Autoren von GEHIRN-WISSEN KOMPAKT greifen unterschiedliche Aspekte auf und stellen deren Bezug zu praktischen Fragestellungen her.
Die Buchreihe wird fortlaufend um neue Titel ergänzt. Die neue Webseite schafft dafür einen gemeinsamen Anlaufpunkt: zum Entdecken, Vergleichen, Probelesen und Bestellen.
Alle 26 Titel, Leseproben und Buch-Bundles:
https://FQL.de/Gehirn-Wissen-Kompakt/
Einzelpreise: Taschenbuch jeweils 9,90 Euro, eBook im ePUB-Format jeweils 7,99 Euro.
Über FQL Publishing
FQL Publishing ist ein Verlag aus München. Mit der Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT veröffentlicht der Verlag kompakte Bücher zu neurowissenschaftlichen Themen und ihren praktischen Bezügen in Beruf und Alltag.
Pressekontakt
FQL Publishing · Gabriele Ehlers
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