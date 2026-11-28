Was ein Wurf für die Therapiepraxis zeigen kann
Fachkräfte aus Physio- und Ergotherapie, Reha und Prävention erproben Jonglierübungen und erkunden, wie sich deren Schwierigkeit variieren lässt.
Im Workshop beginnen die Teilnehmenden mit einfachen Wurf- und Fangübungen und arbeiten sich Schritt für Schritt an die Jonglage mit drei Bällen heran. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Zwischen den Übungen erklärt Ehlers, was die Forschung darüber weiß, wie das Gehirn neue Bewegungsabläufe lernt und welche Rolle Aufmerksamkeit, Timing und Hand-Auge-Koordination dabei spielen. Es wird gezeigt, warum Jonglieren u.a. das Lernen und die Aufmerksamkeit fördert, Stress abbauen kann und warum man mit Jonglieren Alzheimer/Demenzkrankheiten vorbeugen kann.
Vom eigenen Versuch zur beruflichen Praxis
Für Fachkräfte aus Physiotherapie, Ergotherapie, Rehabilitation und Prävention bietet der Workshop Gelegenheit, die Übungen selbst auszuprobieren und über ihren Einsatz in der eigenen Arbeit nachzudenken. Wie verändert sich eine Aufgabe, wenn der Ball tiefer fliegt, die Hände abwechselnd werfen oder ein zweiter Ball hinzukommt? Solche Variationen machen unmittelbar spürbar, wie sich die Anforderungen an Wahrnehmung und Bewegungssteuerung verändern. Willkommen sind auch alle, die einfach mit dem Jonglieren anfangen möchten und/oder mehr über die Arbeitsweise des Gehirns wissen möchten.
Zum Workshop gehört das 160-seitige E-Book „Jonglieren – Das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn“ mit einer Jonglieranleitung und 34 Übungen zum Weiterüben.
Die Tourtermine
· 16. März 2027 - MÜNCHEN
· 04. Mai 2027 - STUTTGART
· 18. Mai 2027 - FRANKFURT
· 22. Juni 2027 - MAGDEBURG
· 20. Juli 2027 - KÖLN
· 26. Aug. 2027 - HAMBURG
· 28. Sept. 2027 -HANNOVER
· 28. Okt. 2027 - LEIPZIG
· 23. Nov. 2027 - BERLIN
Die Workshops finden jeweils von 15 bis 17 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 29 Euro pro Person.
Weitere Informationen und Tickets zum Workshop
Pressekontakt
Gabriele Ehlers · Gehirn-Wissen & Jonglieren
Mail: GE[@]FQL.de