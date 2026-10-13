Was Führungskräfte von drei Jonglierbällen lernen können

Genau darum geht es beim vierten Teil der kostenfreien LIVE-Online-Reihe „Gehirn-Wissen & Jonglieren 2026“. Am Mittwoch, 14. Oktober 2026, um 19 Uhr widmet sich Speaker, Trainer und Jonglierexperte Stephan Ehlers dem Thema „Führung & Motivation“.
Führung beginnt im eigenen Kopf
Wer andere Menschen bewegen möchte, sollte wissen, was Menschen überhaupt in Bewegung bringt. Führung beginnt deshalb nicht bei Methoden, Instrumenten oder Checklisten, sondern bei der eigenen Haltung. Im 90-minütigen Online-Workshop macht Stephan Ehlers erlebbar, wie eng Motivation, Veränderungsbereitschaft, Selbstvertrauen und Lernen miteinander verbunden sind.
Dabei bleibt es nicht bei theoretischem Gehirn-Wissen. Die Teilnehmenden greifen selbst zu drei Bällen und erleben unmittelbar, was passiert, wenn das Gehirn mit einer ungewohnten Herausforderung konfrontiert wird. Was zunächst nicht funktioniert, gelingt plötzlich ein erstes Mal. Aus Fehlversuchen entstehen Fortschritte. Aus „Das kann ich nicht“ wird „Es geht ja doch!“. Genau darin steckt eine wichtige Erfahrung für Führung und Zusammenarbeit.
Drei Bälle als Mini-Labor für Veränderung
Jonglieren eignet sich hervorragend, um Lern- und Veränderungsprozesse sichtbar und spürbar zu machen. Die Teilnehmenden erleben am eigenen Beispiel, welche Rolle Aufmerksamkeit, Wiederholung, Erfolgserlebnisse und die eigene Erwartungshaltung spielen. Stephan Ehlers überträgt diese Erfahrungen auf typische Situationen aus Führung und Zusammenarbeit:
- Wie lassen sich Menschen für Neues gewinnen?
- Was stärkt die Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen?
- Wie entstehen Motivation und Selbstvertrauen?
- Und was können Führungskräfte tun, damit aus anfänglicher Unsicherheit Lernbereitschaft wird?
Für Menschen, die Menschen bewegen wollen
Der LIVE-Workshop richtet sich insbesondere an Führungskräfte und Unternehmer, Trainer, Coaches und Berater sowie pädagogische und therapeutische Fachkräfte. Willkommen sind darüber hinaus alle, die besser verstehen möchten, wie das eigene Gehirn lernt und wie Motivation entsteht.
Die Teilnehmenden erhalten unter anderem Impulse für:
- mehr Konzentration und mentale Klarheit,
- nachhaltigere Lern- und Trainingsmethoden,
- Motivation bei sich selbst und anderen,
- einen konstruktiven Umgang mit neuen Herausforderungen,
- Gesundheit und Stressbewältigung sowie
- die Übertragung von Lernerfahrungen auf Führung und Zusammenarbeit.
Drei Jonglierbälle bitte bereithalten
Damit alle aktiv mitmachen können, benötigt jeder Teilnehmende drei Jonglierbälle. Wer keine besitzt, kann sie selbst zu Hause herstellen. Eine Videoanleitung zeigt Schritt für Schritt, wie das funktioniert: http://www.video-baelle-bauen.jonglierschule.de
Gehirn-Wissen nicht nur verstehen, sondern erleben
Die Online-Reihe „Gehirn-Wissen & Jonglieren“ verbindet Erkenntnisse rund um Lernen, Motivation und mentale Leistungsfähigkeit mit einer ungewöhnlichen praktischen Erfahrung. Denn manches versteht man besser, wenn man es selbst erlebt. Oder anders gesagt: Wer wissen möchte, wie Veränderung funktioniert, sollte seinem Gehirn einmal drei Bälle zumuten.
- Termin: Mittwoch, 14. Oktober 2026
- Beginn: 19:00 Uhr
- Thema: Führung & Motivation
- Format: LIVE-Online-Workshop
- Dauer: ca. 90 Minuten
- Teilnahme: kostenfrei