Warum Bewegung das Denken stärkt – Workshop am 27.10. in Berlin - 14-16 Uhr

Mit 3 Bällen zur mentalen Fitness. Genau das bietet der Workshop "Neuro-Jonglage" am Dienstag, 21. Oktober 2026 (14:00-16:00 Uhr) in Berlin-Charlottenburg. In diesem Workshop lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt das Werfen und Fangen mit 3 Bällen sowie viel über das Gehirn. Konkret: Einführung in die Kunst der Jonglage mit 3 Bällen.
- Wie und warum das Jonglieren hoch wirksam für das Gehirn ist,
- welche Studien dies bewiesen haben und
- wo genau im Gehirn welche Effekte erzielt werden.
Jeder Teilnehmer erhält das eBook "JONGLIEREN - Das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn" (160 Seiten inkl. Jonglieranleitung mit 34 Übungen)
Trainer ist Stephan Ehlers, Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren und Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer sowie vierfacher Weltrekordinhaber im Jonglieren-Lernen.
Weitere Informationen und Anmeldung: https://neurokurs.jonglierschule.de