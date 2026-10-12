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FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
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Warum Bewegung das Denken stärkt – Workshop am 27.10. in Berlin - 14-16 Uhr

Neuro-Jonglage: Wissenschaftlich fundiertes Gehirntraining

(lifePR) (München, )
In zwei Stunden vermittelt Stephan Ehlers praxisnah die Technik des 3-Ball-Jonglierens und erklärt, warum diese koordinative Herausforderung messbare Effekte auf Konzentration, Gedächtnis und neuronale Vernetzung hat.

Mit 3 Bällen zur mentalen Fitness. Genau das bietet der Workshop "Neuro-Jonglage" am Dienstag, 21. Oktober 2026 (14:00-16:00 Uhr) in Berlin-Charlottenburg. In diesem Workshop  lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt das Werfen und Fangen mit 3 Bällen sowie viel über das Gehirn. Konkret: Einführung in die Kunst der Jonglage mit 3 Bällen.
  • Wie und warum das Jonglieren hoch wirksam für das Gehirn ist,
  • welche Studien dies bewiesen haben und
  • wo genau im Gehirn welche Effekte erzielt werden.
Ausführliche Dokumentation:
Jeder Teilnehmer erhält das eBook "JONGLIEREN - Das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn" (160 Seiten inkl. Jonglieranleitung mit 34 Übungen)

Trainer ist Stephan Ehlers, Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren und Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer sowie vierfacher Weltrekordinhaber im Jonglieren-Lernen.

Weitere Informationen und Anmeldung: https://neurokurs.jonglierschule.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer und hat in den letzten Jahren viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Regionalbotschafter der GSA German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher.

In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl in der Welt als auch in den Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Welt voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.

Stephan Ehlers ist ...

... Speaker >> https://stephan-ehlers.de/...
... Moderator >> https://stephan-ehlers.de/...
... Jonglator >> https://stephan-ehlers.de/...

Weitere Infos zur Person: https://stephan-ehlers.de/...

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