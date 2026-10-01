Vom Ja-Sagen zum Weiterdenken: Sechs Impulse für Menschen, die Zukunft gestalten wollen

Am Dienstag, 27. Oktober 2026, bringt die GSA-Inspirationstour sechs solcher Denkanstöße nach Berlin. Im HYPERION Hotel Berlin (Charlottenburg) präsentieren sechs professionelle Rednerinnen und Redner jeweils einen zehnminütigen Impuls. Dabei geht es um Herausforderungen, die Führungskräfte, Personalverantwortliche und Selbstständige täglich beschäftigen – und um Perspektiven, die im Arbeitsalltag leicht zu kurz kommen.
Junge Menschen mitnehmen beginnt beim eigenen Führungsverständnis
Über die Generation Z wird viel gesprochen. Doch wie gelingt es, junge Erwachsene wirklich zu verstehen, ihre Entwicklung zu fördern und sie für die Arbeitswelt zu stärken? Mira Christine Mühlenhof, Expertin für intrinsische Motivation, widmet sich dieser Frage mit „The Kids are alright – Wie wir junge Erwachsene in die Arbeitswelt mitnehmen und zukunftsfähig machen“. Ihr Impuls verbindet Führung mit einem Blick auf die Erfahrungen junger Menschen. Eine ihrer Anregungen: vom „Erfahrungsblocker“ zum „Erfahrungslocker“ werden. Denn wer Entwicklung ermöglichen möchte, muss auch Raum dafür schaffen, dass andere eigene Erfahrungen sammeln. Doch dieser Raum entsteht nicht allein durch gute Absichten. Er entsteht auch durch die Art, wie Menschen miteinander sprechen.
Ein Gespräch kann mehr verändern als die nächste Stellenanzeige
Ziad Bedoui bringt die Bedeutung von Kommunikation auf eine klare Entscheidung: „Kommunikation entscheidet: Kündigen oder gemeinsam wachsen“. Der Speaker und Experte für Kommunikation und Potenzialentfaltung zeigt, warum bewusste Gesprächsführung für Zusammenarbeit und Mitarbeiterbindung entscheidend ist. Mitarbeitende besser verstehen, die richtigen Fragen stellen und Gespräche gezielt führen: Das klingt selbstverständlich. Im Alltag zwischen Termindruck, Erwartungen und Missverständnissen ist es jedoch oft genau das, was fehlt. Wer fragt, erfährt möglicherweise mehr als jemand, der schon zu wissen glaubt, woran es liegt.
Nett sein braucht nicht zu bedeuten, immer verfügbar zu sein
Was passiert aber, wenn Verständnis für andere regelmäßig auf Kosten der eigenen Grenzen geht? Ute Grandt, Business Coach und Trainerin für Führungskräfte, greift dieses Spannungsfeld mit einem Titel auf, der sofort ein Bild im Kopf erzeugt: „So bleibt die Butter auf dem Brot. Wie nette Menschen lernen, Nein zu sagen.“ Ihr Thema betrifft alle, die Verantwortung übernehmen und dabei zu oft noch eine zusätzliche Aufgabe, einen weiteren Termin oder eine fremde Erwartung schultern. Grandt verbindet Grenzen mit Selbstachtung und zeigt, warum Klarheit mehr Respekt schaffen kann als ständige Anpassung. Ihr Impuls liefert Anregungen, wie Führungskräfte Grenzen setzen, die ihre Teams und Projekte schützen.
Weitere Information und Tickets (nur 12 €) gibt es hier: 27-10.GSA-Regionalgruppe.de
Wenn Kunden nicht mehr nur googeln
Während Menschen ihre Zusammenarbeit neu gestalten, verändert sich zugleich die Art, wie Unternehmen gefunden werden. Justyna Müller, SEA- und KI-Expertin sowie digitale Wachstumsarchitektin, beschäftigt sich mit „Von Google zu KI: Die neue Realität der Kundengewinnung“. Sie erläutert, wie künstliche Intelligenz die Customer Journey verändert und welche Bedeutung Vertrauen und Sichtbarkeit dabei gewinnen. Was müssen Unternehmen bei Google, ChatGPT und KI-Suchsystemen berücksichtigen? Welche Maßnahmen sind heute relevant? Und wie lässt sich aus digitaler Aufmerksamkeit tatsächlich Kundengewinnung entwickeln? Ihr Vortrag richtet den Blick auf konkrete Handlungsmöglichkeiten in einer veränderten Suchlandschaft.
Das Leben wartet nicht auf den perfekten Zeitpunkt
Bei all den Fragen nach Führung, Wachstum und Zukunft bleibt eine weitere: Wie gehen wir eigentlich mit der Gegenwart um? Matthias Weiss, Kommunikationscoach, Speaker und Redenschreiber, stellt sie mit „Wenn nicht jetzt, warum nicht? Plädoyer für eine gute Gegenwart“. Sein Impuls führt vom „Ja, aber …“ zum „Isso!“ und verbindet den Umgang mit der Realität mit Entscheidungssicherheit und innerer Ruhe. Denn zwischen dem Wunsch nach besseren Umständen und dem nächsten möglichen Schritt liegt häufig weniger, als wir denken – manchmal lediglich die Bereitschaft, die aktuelle Situation anzunehmen und von dort aus zu handeln.
Glück lässt sich bewusst gestalten
Auf bessere Zeiten hoffen – oder selbst etwas dazu beitragen? Bettina Kaltenbach richtet mit ihrem Vortrag „Weil Glück kein Zufall ist“ den Blick darauf, wie Menschen ihr Glück bewusster gestalten können. Die Autorin, Brückenbauerin und Impulsgeberin beschäftigt sich mit Glücksfaktoren, Perspektivwechseln und konkreten Handlungsimpulsen. Was trägt zum eigenen Glück bei? Welche Möglichkeiten entdecken wir, wenn wir eine Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachten? Und was können wir selbst verändern, statt auf günstige Umstände zu warten? Ein Impuls, der Mut macht, die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen – und aus guten Gedanken konkrete Schritte werden zu lassen.
Sechs Perspektiven auf das, was Menschen und Unternehmen weiterbringt
Generationen verstehen, Gespräche bewusst führen, Grenzen setzen, Kunden gewinnen, Entscheidungen treffen und die eigene Perspektive prüfen: Die Berliner Themen verbindet die Frage, wie Menschen Veränderung wirksam gestalten können. Die GSA-Inspirationstour gibt dafür sechs Persönlichkeiten jeweils zehn Minuten auf der Bühne. Das kompakte Format schafft Raum für unterschiedliche Sichtweisen und anschließend für persönliche Gespräche, neue Kontakte und Austausch mit den Speakern und anderen Gästen. Angesprochen sind insbesondere
- Führungskräfte
- HR-Verantwortliche
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Selbstständige
- Coaches
- Trainer und Weiterbildungsprofis.
Termin: Dienstag, 27. Oktober 2026
Einlass: 18:30 Uhr
Beginn: 19:00 Uhr - Ende: ca. 21:00 Uhr
Ort: HYPERION Hotel Berlin, Prager Straße 12, 10779 Berlin
Ticket: 12,00 Euro inklusive Getränke (!)
Wichtig: Keine Abendkasse – Tickets sind ausschließlich vorab online erhältlich.
Informationen und Tickets: 27-10.GSA-Regionalgruppe.de
Programmheft: GSA-Regionalgruppe.de/27-10
Über die GSA-Inspirationstour
Die GSA-Inspirationstour wird von Stephan Ehlers, Koordinator der GSA-Regionalgruppen, organisiert und bringt professionelle Rednerinnen und Redner in verschiedenen deutschen Städten mit einem interessierten Publikum zusammen. Das Format verbindet kurze Vorträge zu Wirtschaft, Führung, Kommunikation und persönlicher Entwicklung mit Austausch und Networking.
In Berlin stehen dafür sechs Köpfe und sechs Themen auf dem Programm – und die Gelegenheit, mit einer neuen Idee nach Hause zu gehen, die schon am nächsten Tag etwas in Bewegung bringt. Hier kann man sich die 12-Euro-Tickets sichern: 27-10.GSA-Regionalgruppe.de