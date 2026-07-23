Stille Kündigung, kippende Systeme, künstliche Intelligenz: Siebenmal zehn Minuten gegen das Weiter-so am 20.08. in Hamburg
GSA-Inspirationstour am 20. August in Hamburg zeigt, warum die Zukunft von Unternehmen vor allem eine menschliche Frage ist
Am Donnerstag, 20. August 2026, macht die GSA-Inspirationstour Station im Hyperion Hotel Hamburg. Sieben kompakte Vorträge von jeweils zehn Minuten verbinden Themen, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich wirken: Kommunikation und stille Kündigung, Energiewende und Solarenergie, Führung in unsicheren Zeiten, Streitkultur, Teamgeist und Menschlichkeit im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Hier kann man sich Tickets für nur 12 Euro (inkl. Getränke!) sichern: https://20-08.GSA-Regionalgruppe.de
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Doch die Themen gehören enger zusammen, als man zunächst vermuten könnte. Denn Veränderung beginnt selten mit einer neuen Strategie oder einem weiteren Maßnahmenkatalog. Sie beginnt mit einem Gespräch, das nicht länger vertagt wird. Mit einer Führungskraft, die zuhört, bevor aus Unzufriedenheit Rückzug wird. Und mit der Erkenntnis, dass Vertrauen nicht durch Leitbilder entsteht, sondern durch das tägliche Miteinander.
Ziad Bedoui zeigt, wie Kommunikation darüber entscheiden kann, ob Menschen kündigen – innerlich oder tatsächlich – oder gemeinsam mit ihrem Unternehmen wachsen. Prof. Dr. Claus Hartmann erweitert den Blick auf die Energiewende: Sie ist nicht allein eine technische Herausforderung, sondern vor allem eine Menschenwende. Denn Solaranlagen, neue Technologien und politische Ziele entfalten erst dann Wirkung, wenn Menschen bereit sind, ihre Gewohnheiten und ihre Haltung zu verändern.
Jörg Sutter wird dabei ganz konkret und lädt dazu ein, „die Sonne anzuzapfen“. Aus einer abstrakten Zukunftsaufgabe wird so eine greifbare Möglichkeit, Energie neu zu denken und selbst aktiv zu werden. Doch was geschieht, wenn nicht nur Energiesysteme, sondern auch vertraute Strukturen und Sicherheiten ins Wanken geraten?
Katrin Rost spricht darüber, wie Führung auch dann Orientierung geben kann, wenn niemand den weiteren Weg exakt kennt. Systeme können kippen – Verantwortung und Führung dürfen es nicht.
Jan Kaiser und Marie Naegel nehmen sich eines weiteren vermeintlichen Störfaktors an: des Streits. Denn echte Teamkultur zeigt sich nicht darin, Konflikte zu vermeiden. Sie beginnt dort, wo unterschiedliche Meinungen ausgesprochen, ausgehalten und konstruktiv genutzt werden. Mehr Wir entsteht nicht durch verordnete Harmonie, sondern durch die Fähigkeit, auch bei Gegenwind miteinander im Gespräch zu bleiben.
Christian Milerski formuliert es bewusst deutlich: Schlechte Führung hat keine Daseinsberechtigung. Gleichzeitig entzieht er Führungskräften eine beliebte Ausrede. Gute Führung sei kein angeborenes Talent, sondern könne gelernt, trainiert und verbessert werden.
Und während künstliche Intelligenz immer schneller analysiert, formuliert und entscheidet, stellt Joachim Nickelsen die vielleicht wichtigste Zukunftsfrage des Abends: Was bleibt dem Menschen? Seine Antwort: Menschlichkeit. Sie ist kein weicher Wohlfühlfaktor, sondern der einzige Führungsvorsprung, den KI nicht kopieren kann.
Die GSA-Inspirationstour bringt diese sieben Perspektiven für einen Abend auf eine Bühne – kurz, pointiert und ohne langatmige Vorträge. Zwischen den Impulsen bleibt Zeit für Begegnungen, Gespräche und neue Kontakte. Angesprochen sind Führungskräfte, Unternehmerinnen und Unternehmer, Personalverantwortliche, Coaches, Trainer:innen, Speaker sowie alle Menschen, die Arbeit und Zusammenarbeit aktiv gestalten möchten.
Tickets für nur 12 Euro (inkl. Getränke!): https://20-08.GSA-Regionalgruppe.de
Veranstaltungsinformationen:
Termin: Donnerstag, 20. August 2026, Einlass: 18:30 Uhr, Beginn 19:00 Uhr
Ort: Hyperion Hotel Hamburg, Amsinckstraße 39, 20097 Hamburg
Eintritt: 12 Euro inklusive Getränkepauschale
Programm (Themen + Redner): GSA-Regionalgruppe.de/20-08
Die GSA-Inspirationstour 2026 ist eine Idee von Stephan Ehlers, der diese Tour für die German Speakers Association auch komplett organisiert. In mehreren deutschen Städten präsentieren professionelle Rednerinnen und Redner kompakte Impulse zu aktuellen Fragen aus Wirtschaft, Führung, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und Gesellschaft.
Hier Tickets für 12 Euro (inkl. Getränke!) sichern: https://20-08.GSA-Regionalgruppe.de