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Sonne, Sommer, Speech: GSA lädt am Freitag, 24. Juli zum Sommerfest nach München

Redner, Trainer und Weiterbildungsprofis treffen sich zum Austausch, Genießen und spontanen Drei-Minuten-Auftritt

(lifePR) (München, )
Fachlicher Austausch darf leicht sein: Beim Sommerfest der GSA-Regionalgruppe München treffen sich am Freitag, 24. Juli 2026, Rednerinnen und Redner, Trainer, Coaches sowie Weiterbildungsprofis in entspannter Gartenatmosphäre. Unter dem Motto „Sonne – Sommer – Speech“ stehen persönliche Begegnungen, neue Kontakte und gute Gespräche im Mittelpunkt.

Für kurze inhaltliche Impulse sorgt die Speakers’ Corner: Wer eine Idee, eine Geschichte oder eine Botschaft teilen möchte, erhält drei Minuten lang die Bühne. Perfektion ist dabei weniger wichtig als Freude am Ausprobieren und am gegenseitigen Inspirieren.

Los geht es um 18:00 Uhr mit dem Get-together. Um 18.30 Uhr wird das Buffet eröffnet, bevor sich Essen, Austausch und Drei-Minuten-Auftritte bis etwa 21.30 Uhr abwechseln. Veranstaltungsort ist die FQL Akademie, Lannerstraße 5, 80638 München.

Auch beim Eintritt setzt die GSA auf Gemeinschaft: Wer nach vorheriger Ankündigung etwas zum Buffet mitbringt – ob Salat, Herzhaftes oder Süßes – nimmt kostenlos teil. Ohne Buffetbeitrag zahlen GSA-Mitglieder 10 Euro und Nichtmitglieder 20 Euro. Getränke und Essen sind im Veranstaltungskonzept enthalten.

Das Sommerfest auf einen Blick

Termin: Freitag, 24. Juli 2026
Zeit: 18.00 bis 21.30 Uhr
Ort: FQL Akademie, Lannerstraße 5, 80638 München
Programm: Get-together, Buffet, Austausch und Speakers’ Corner
Teilnahme: kostenfrei mit angekündigtem Buffetbeitrag, sonst 10 Euro für GSA-Mitglieder und 20 Euro für Nichtmitglieder
Information und Anmeldung: https://24-07.GSA-Regionalgruppe.de

Gastgeber ist Stephan Ehlers, Koordinator der GSA-Regionalgruppen, Leiter der GSA-Regionalgruppe München, Initiator und Organisator der GSA-Inspirationstour sowie Initiator & Organisator der „Langen Nacht der kurzen Reden

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

FQL steht für F röhlich Q ualität L iefern, F indet Q uerdenken L ukrativ und F orciert Q uerfeldein L ernen. FQL ist seit 1995 in vier Dienstlestungsfeldern aktiv:

Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in vier Geschäftsbereichen an:
> Vortrag & Training
> Moderation & Infotainment
> Originelle Eventformate
> Busienss-Jonglage & Jonglier-Events

Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.

Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.

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