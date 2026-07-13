Sonne, Sommer, Speech: GSA lädt am Freitag, 24. Juli zum Sommerfest nach München
Redner, Trainer und Weiterbildungsprofis treffen sich zum Austausch, Genießen und spontanen Drei-Minuten-Auftritt
Für kurze inhaltliche Impulse sorgt die Speakers’ Corner: Wer eine Idee, eine Geschichte oder eine Botschaft teilen möchte, erhält drei Minuten lang die Bühne. Perfektion ist dabei weniger wichtig als Freude am Ausprobieren und am gegenseitigen Inspirieren.
Los geht es um 18:00 Uhr mit dem Get-together. Um 18.30 Uhr wird das Buffet eröffnet, bevor sich Essen, Austausch und Drei-Minuten-Auftritte bis etwa 21.30 Uhr abwechseln. Veranstaltungsort ist die FQL Akademie, Lannerstraße 5, 80638 München.
Auch beim Eintritt setzt die GSA auf Gemeinschaft: Wer nach vorheriger Ankündigung etwas zum Buffet mitbringt – ob Salat, Herzhaftes oder Süßes – nimmt kostenlos teil. Ohne Buffetbeitrag zahlen GSA-Mitglieder 10 Euro und Nichtmitglieder 20 Euro. Getränke und Essen sind im Veranstaltungskonzept enthalten.
Das Sommerfest auf einen Blick
Termin: Freitag, 24. Juli 2026
Zeit: 18.00 bis 21.30 Uhr
Ort: FQL Akademie, Lannerstraße 5, 80638 München
Programm: Get-together, Buffet, Austausch und Speakers’ Corner
Teilnahme: kostenfrei mit angekündigtem Buffetbeitrag, sonst 10 Euro für GSA-Mitglieder und 20 Euro für Nichtmitglieder
Information und Anmeldung: https://24-07.GSA-Regionalgruppe.de
Gastgeber ist Stephan Ehlers, Koordinator der GSA-Regionalgruppen, Leiter der GSA-Regionalgruppe München, Initiator und Organisator der GSA-Inspirationstour sowie Initiator & Organisator der „Langen Nacht der kurzen Reden“