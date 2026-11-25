Schluss mit dem Seminar-Koma: Lernen darf wieder Spaß machen!
Drei kompakte Bücher zeigen, wie lebenslanges Lernen gelingt – mit einem überraschenden Ausflug in die Welt der Jonglierbälle.
Weiterbildung ist wichtig. Aber zwischen Informationen aufnehmen und dauerhaft etwas lernen liegt ein entscheidender Unterschied. Während Unternehmen beträchtliche Ressourcen in Qualifizierung investieren, bleibt eine grundlegende Frage häufig unbeantwortet: Wie funktioniert Lernen eigentlich – und wie lässt es sich sinnvoll gestalten?
Wer beispielsweise einen Vortrag aufmerksam verfolgt, hat nicht automatisch neues Wissen dauerhaft verankert. Erst durch geeignete Lernstrategien, aktive Auseinandersetzung, Wiederholung und Anwendung entstehen bessere Voraussetzungen dafür, dass Wissen verfügbar bleibt.
Lernen ist keine Frage des Alters – sondern auch der Methode.
Mit diesem Thema beschäftigt sich das 3er-Bundle „Lernen, das hängen bleibt“ aus der Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT.
Das Trio verbindet drei ungewöhnlich gut zusammenpassende Perspektiven:
1. Selbstbestimmt und effizient lernen
Magdalena Kuntermann zeigt in sechs Schritten, wie Menschen ihren Lernprozess bewusster gestalten können. Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Motivation und geeignete Lernwerkzeuge spielen dabei eine wichtige Rolle.
2. Lebenslanges Lernen
Julia Düttmann widmet sich einer weitverbreiteten Befürchtung: Wird Lernen mit zunehmendem Alter zwangsläufig schwieriger? Das Buch erläutert Veränderungen im mittleren Lebensalter und stellt Strategien vor, die das Lernen unterstützen können.
3. JONGLIEREN – das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn
Hier kommt Bewegung ins Spiel. Jonglieren verbindet praktische Lernherausforderungen mit Koordination und dem unmittelbaren Erleben von Übung, Fortschritt und Fehlerkorrektur. Gerade für Trainer und Weiterbildner eröffnet das eine interessante zusätzliche Perspektive.
Drei Bücher statt des nächsten Schreibtisch-Kalenders
Wer Trainern, Coaches, Personalentwicklern oder neugierigen Erwachsenen zu Weihnachten etwas Sinnvolles schenken möchte, findet hier eine Alternative zu den üblichen Präsenten.
Das 3er-Taschenbuch-Bundle kostet 24,90 € statt 29,70 €. Die drei eBooks sind für 19,47 € statt 23,97 € erhältlich. Denn das vielleicht beste Weihnachtsgeschenk ist nicht noch mehr Wissen – sondern die Fähigkeit, Wissen besser zu nutzen.
Weitere Informationen und Bestellung:
https://fql.de/gehirn-wissen-kompakt/3er-bundles.html
Über GEHIRN-WISSEN KOMPAKT
Die Buchreihe von FQL Publishing verbindet verständlich aufbereitetes Gehirn-Wissen mit Anregungen für die praktische Anwendung. Die 26 bisher erschienenen Titel sind einzeln und in thematisch zusammengestellten Buch-Bundles erhältlich. Alle Titel der Buchreihe findet man hier: GEHIRN-WISSEN KOMPAKT.