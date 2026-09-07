Schluss mit Sitzstill-Lernen: Heute fliegen beim Lernen die Bälle

Lernen heißt stillsitzen, aufpassen und möglichst nichts fallen lassen?Denn beim kostenlosen Online-Workshopbringt Stephan Ehlers ab 19:00 Uhr Bewegung ins Lernen – und natürlich Bälle ins Spiel.Der Workshop findet im Rahmen desstatt und richtet sich an Eltern, Lehrkräfte und alle, die sich fragen, warum Lernen manchmal so mühsam ist – und wie es leichter gehen könnte. Die etwas ungewöhnliche These des Abends:Denn Jonglieren verbindet vieles, was auch gutes Lernen braucht: Aufmerksamkeit, Koordination, Wiederholung, Fehlerkorrektur, Motivation und das unmittelbare Erlebnis, Schritt für Schritt besser zu werden. Und noch etwas passiert: Fehler verlieren ihren Schrecken. Ein Ball fällt herunter? Na und. Aufheben. Noch einmal probieren. Anders werfen. Weitermachen.Ehlers beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Gehirn-Wissen und gehirngerechtem Lernen. Als Autor, Speaker, Jongliertrainer und Entwickler von Lernkonzepten verbindet er wissenschaftliche Erkenntnisse mit einfachen Übungen, die sich unmittelbar ausprobieren lassen.Dabei hatte er im Laufe der Jahre durchaus prominente „Versuchspersonen“ mit Bällen vor sich: Die Gehirnforscherundhaben mit Ehlers selbst das Jonglieren ausprobiert.In Gesprächen mit Ehlers bestätigten sie die positiven Zusammenhänge zwischen Jonglieren, Lernen und Gehirnaktivität. Themen wie das Zusammenspiel verschiedener Hirnareale, Aufmerksamkeit, Gedächtnis sowie die Aktivierung des Hippocampus spielen dabei eine Rolle.Aber Ehlers will heute Abend keine trockene Vorlesung über Neurobiologie halten.Wer sich drei Bälle kauft, hat am nächsten Morgen nicht plötzlich ein besseres Gedächtnis und eine Eins in Mathematik. So einfach ist es nicht. Doch Jonglieren bündelt auf spielerische Weise zahlreiche Prozesse, die beim Lernen wichtig sind:Gerade darin sieht Ehlers eine besondere Stärke: Fortschritte werden unmittelbar sichtbar. Was vor wenigen Minuten noch unmöglich erschien, klappt plötzlich. Das verändert nicht nur die Bewegung der Hände, sondern häufig auch die Haltung im Kopf:Und genau dieser kleine Unterschied kann beim Lernen ziemlich groß werden.Im Workshop zeigt Stephan Ehlers, was beim Erlernen neuer Bewegungen im Gehirn passiert, weshalb Bewegung Lernprozesse unterstützen kann und was Eltern und Lehrkräfte daraus für Schule und Alltag mitnehmen können. Dabei bleibt es nicht bei der Theorie. Schließlich wäre ein Vortrag über Jonglieren ohne Jonglieren ungefähr so sinnvoll wie ein Schwimmkurs ohne Wasser.mitim Rahmen desWeitere Informationen und kostenfreie Anmeldung:Stephan Ehlers zählt zu den bekannten Experten für die Verbindung vonim deutschsprachigen Raum. Seit über 30 Jahren ist er als Autor, Speaker, Trainer und Entwickler von Lernkonzepten tätig. Auf Kongressen, Führungskräftetagungen, in Unternehmen und Bildungseinrichtungen verbindet er Erkenntnisse über das Gehirn mit ungewöhnlichen, praxisnahen Methoden. Sein Markenzeichen:Und dafür reichen manchmal drei Bälle