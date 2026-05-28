Samstag, 30. Mai in München: Praxis-Workshop "Gehirn-Wissen & Jonglieren für Koordination & Kognition“

bessere Konzentration und Aufmerksamkeit,

mehr Motivation und Selbstbewusstsein,

gesteigerte Koordination und Motorik,

Stressabbau und entspannte Fokussierung,

plus: jede Menge Spaß.

Gehirn-Wissen leicht verständlich erklärt,

praktische Tipps für Schule, Verein und Therapie,

Chancen der Zertifizierung zum REHORULI®-Jongliertrainer,

interaktive Übungen mit Aha-Effekten und Humor.

Schülern Konzentration und Lernmotivation schenkt,

Sportlern Koordination und mentale Stärke bringt,

Lehrkräften und Trainern ein geniales Werkzeug liefert,

einfach Spaß macht – und nebenbei das Gehirn smarter macht.

Die körperliche Leistungsfähigkeit deutscher Schüler sinkt seit Jahren – die WHO spricht sogar vom „Bewegungsmangel als Epidemie des 21. Jahrhunderts“. Zeit für ein Gegenmittel, das Spaß macht, sofort wirkt und auch das Gehirn ordentlich auf Trab bringt: Jonglieren.Amkönnen Lehrkräfte, Schulleiter, Übungsleiter aus Sportvereinen sowie Gesundheits- und Lerncoaches in München erleben, warum Jonglieren eines der wirksamsten Tools für Koordination und Kognition ist – und wie man es auch anderen spielend beibringt.Samstag; 30. Mai 2026 – 09:00-13:00 UhrGehirn-Wissen-Akademie, Lannerstr. 5, 80638 München-Nymphenburg99,00 € (statt 149,00 €) inkl. Imbiss, Getränke, Zertifikat und ausführlicher DokumentationUm für eine produktive Arbeitsatmosphäre zu sorgen, ist die Teilnehmerzahl auf max. 6 Personen begrenzt,Klingt nach Zirkus? Ist Neurowissenschaft pur! Zahlreiche Studien haben bewiesen, dass Jonglieren neue Verbindungen im Gehirn entstehen lässt. Beim Wurf- und Fangspiel mit 1, 2 oder 3 Bällen werden Seh-, Bewegungs- und Denkzentren gleichzeitig aktiviert – und zwar messbar im Gehirn.Kurz: Jonglieren ist Fitnessstudio fürs Gehirn – und das mit drei bunten Bällen.In diesem Halbtages-Workshop zeigt Stephan Ehlers, Entwickler des Jonglier-Lernsystems REHORULI® und Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, wie auch absolute Anfänger in kürzester Zeit das Jonglieren mit drei Bällen lernen können. Die Teilnehmer erleben alle 34 Übungen des REHORULI®-Programms sowie ausgewählte Übungen aus JOKOKO® – Jonglieren für bessere Koordination und Kognition.Zudem geht es um:Alle Teilnehmer erhalten ein Zertifikat, umfangreiche Workshop-Unterlagen, mehrere eBooks und Praxisübungen zum Weitergeben.Weil Jonglieren…