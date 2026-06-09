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Reden ist Silber – Beziehung ist Gold! 16.06. München – 18:30 Uhr

Ein Abend der zeigen wird, warum echte Verbindung stärker wirkt als perfekte Rhetorik

(lifePR) (München, )
Was macht eine gute Rede wirklich aus? Nicht allein die richtigen Worte. Nicht die perfekte Folie. Nicht die sauber einstudierte Performance. Eine gute Rede entsteht dort, wo Menschen einander wirklich erreichen: in der Beziehung zwischen Bühne und Publikum.

Genau darum geht es in der Veranstaltungsreihe „Reden ist Silber – Beziehung ist Gold!“ mit Lutz Langhoff, CSP. Die Workshop-Tour führt durch neun Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und richtet sich an Speaker, Trainerinnen, Coaches, Führungskräfte, Unternehmerinnen und alle, die mit ihren Worten nicht nur informieren, sondern Menschen bewegen möchten.

Im Mittelpunkt steht eine zentrale Frage: Wie entsteht echte Resonanz?

Denn Wirkung entsteht nicht durch perfekte Technik allein. Sie entsteht durch Präsenz. Durch Blickkontakt. Durch ein echtes Lächeln. Durch Pausen, die nicht peinlich sind, sondern Raum schaffen. Durch innere Stärke, Offenheit und den Mut, nicht nur zu senden, sondern im Moment wirklich in Beziehung zu gehen.

Wer auf der Bühne steht, kennt die Herausforderung: Inhalte vorbereiten ist das eine. Menschen wirklich zu erreichen, ist etwas anderes. Das Publikum spürt sehr genau, ob jemand nur performt – oder wirklich da ist. Ob jemand eine Rede „abspult“ – oder Verbindung aufbaut. Ob jemand wirken will – oder bereit ist, sich auf das Publikum einzulassen.

„Reden ist Silber – Beziehung ist Gold!“ macht genau diesen Unterschied erlebbar.

Die Teilnehmenden erhalten Impulse, wie sie ihre Bühnenpräsenz vertiefen, mit mehr innerer Ruhe auftreten und aus echter Beziehung heraus sprechen können. Dabei geht es nicht um Show, Tricks oder rhetorische Kosmetik, sondern um Haltung, Wahrnehmung und lebendige Kommunikation.

Lutz Langhoff bringt dafür einen außergewöhnlichen Erfahrungsschatz mit. Er ist Speaker und Unternehmer und verfügt über jahrzehntelange Bühnenerfahrung. In öffentlichen Beiträgen der German Speakers Association wird er unter anderem mit 35 Jahren Bühnenerfahrung, seiner Vergangenheit als Profiartist und seiner unternehmerischen Praxis beschrieben.

Termin: Dienstag, 16. Juni 2026 – 18:00 Uhr
Ort: FQL-Akademie, Lannerstr. 5, 80638 München-Nymphenburg

Für wen ist dieser Abend interessant?

Für alle, die reden, präsentieren, führen, moderieren oder verkaufen – und dabei mehr wollen als Aufmerksamkeit. Wer Menschen wirklich erreichen möchte, braucht mehr als Inhalte. Er braucht Beziehung. Ob auf der Bühne, im Seminarraum, im Führungsgespräch, im Vertrieb, in der Beratung oder bei Präsentationen: Entscheidend ist nicht nur, was gesagt wird. Entscheidend ist, was beim Gegenüber ankommt. Reden ist Silber. Beziehung ist Gold. Und genau das kann man lernen.

Informationen zur Veranstaltungsreihe und Tickets gibt es unter:
www.reden.gsa-regionalgruppe.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

FQL steht für F röhlich Q ualität L iefern, F indet Q uerdenken L ukrativ und F orciert Q uerfeldein L ernen. FQL ist seit 1995 in vier Dienstlestungsfeldern aktiv:

Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in vier Geschäftsbereichen an:

> Vortrag & Training
> Moderation & Infotainment
> Originelle Eventformate
> Busienss-Jonglage & Jonglier-Events

Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.

Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.

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