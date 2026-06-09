Reden ist Silber – Beziehung ist Gold! 16.06. München – 18:30 Uhr

Nicht allein die richtigen Worte. Nicht die perfekte Folie. Nicht die sauber einstudierte Performance. Eine gute Rede entsteht dort, wo Menschen einander wirklich erreichen: in der Beziehung zwischen Bühne und Publikum.Genau darum geht es in der Veranstaltungsreihemit. Die Workshop-Tour führt durchund richtet sich an Speaker, Trainerinnen, Coaches, Führungskräfte, Unternehmerinnen und alle, die mit ihren Worten nicht nur informieren, sondern Menschen bewegen möchten.Im Mittelpunkt steht eine zentrale Frage:Denn Wirkung entsteht nicht durch perfekte Technik allein. Sie entsteht durch Präsenz. Durch Blickkontakt. Durch ein echtes Lächeln. Durch Pausen, die nicht peinlich sind, sondern Raum schaffen. Durch innere Stärke, Offenheit und den Mut, nicht nur zu senden, sondern im Moment wirklich in Beziehung zu gehen.Wer auf der Bühne steht, kennt die Herausforderung: Inhalte vorbereiten ist das eine. Menschen wirklich zu erreichen, ist etwas anderes. Das Publikum spürt sehr genau, ob jemand nur performt – oder wirklich da ist. Ob jemand eine Rede „abspult“ – oder Verbindung aufbaut. Ob jemand wirken will – oder bereit ist, sich auf das Publikum einzulassen.macht genau diesen Unterschied erlebbar.Die Teilnehmenden erhalten Impulse, wie sie ihre Bühnenpräsenz vertiefen, mit mehr innerer Ruhe auftreten und aus echter Beziehung heraus sprechen können. Dabei geht es nicht um Show, Tricks oder rhetorische Kosmetik, sondern um Haltung, Wahrnehmung und lebendige Kommunikation.Lutz Langhoff bringt dafür einen außergewöhnlichen Erfahrungsschatz mit. Er ist Speaker und Unternehmer und verfügt über jahrzehntelange Bühnenerfahrung. In öffentlichen Beiträgen der German Speakers Association wird er unter anderem mit, seiner Vergangenheit als Profiartist und seiner unternehmerischen Praxis beschrieben.Termin– 18:00 UhrOrt: FQL-Akademie, Lannerstr. 5, 80638 München-NymphenburgFür alle, die reden, präsentieren, führen, moderieren oder verkaufen – und dabei mehr wollen als Aufmerksamkeit. Wer Menschen wirklich erreichen möchte, braucht mehr als Inhalte. Er braucht Beziehung. Ob auf der Bühne, im Seminarraum, im Führungsgespräch, im Vertrieb, in der Beratung oder bei Präsentationen: Entscheidend ist nicht nur,gesagt wird. Entscheidend ist,. Reden ist Silber. Beziehung ist Gold. Und genau das kann man lernen.Informationen zur Veranstaltungsreihe und Tickets gibt es unter: