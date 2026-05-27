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Reden ist Silber – Beziehung ist Gold! 16.06. München  -  18:30 Uhr

Dieser Abend mit Lutz Langhoff zeigt, warum echte Verbindung stärker wirkt als perfekte Rhetorik

(lifePR) (München, )
Was macht eine gute Rede wirklich aus? Nicht allein die richtigen Worte. Nicht die perfekte Folie. Nicht die sauber einstudierte Performance. Eine gute Rede entsteht dort, wo Menschen einander wirklich erreichen: in der Beziehung zwischen Bühne und Publikum. Genau darum geht es in der Veranstaltungsreihe „Reden ist Silber – Beziehung ist Gold!“ mit Lutz Langhoff am 16. Juni in München. Die Workshop-Tour führt durch neun Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und richtet sich an Speaker, Trainerinnen, Coaches, Führungskräfte, Unternehmerinnen und alle, die mit ihren Worten nicht nur informieren, sondern Menschen bewegen möchten.
Hier gibt’s Tickets: www.reden.gsa-regionalgruppe.de

Im Mittelpunkt steht eine zentrale Frage: Wie entsteht echte Resonanz?
Denn Wirkung entsteht nicht durch perfekte Technik allein. Sie entsteht durch Präsenz. Durch Blickkontakt. Durch ein echtes Lächeln. Durch Pausen, die nicht peinlich sind, sondern Raum schaffen. Durch innere Stärke, Offenheit und den Mut, nicht nur zu senden, sondern im Moment wirklich in Beziehung zu gehen.
Wer auf der Bühne steht, kennt die Herausforderung: Inhalte vorbereiten ist das eine. Menschen wirklich zu erreichen, ist etwas anderes. Das Publikum spürt sehr genau, ob jemand nur performt – oder wirklich da ist. Ob jemand eine Rede „abspult“ – oder Verbindung aufbaut. Ob jemand wirken will – oder bereit ist, sich auf das Publikum einzulassen.

„Reden ist Silber – Beziehung ist Gold!“ macht genau diesen Unterschied erlebbar.

Die Teilnehmenden erhalten Impulse, wie sie ihre Bühnenpräsenz vertiefen, mit mehr innerer Ruhe auftreten und aus echter Beziehung heraus sprechen können. Dabei geht es nicht um Show, Tricks oder rhetorische Kosmetik, sondern um Haltung, Wahrnehmung und lebendige Kommunikation.

Hier gibt’s Tickets: www.reden.gsa-regionalgruppe.de

Lutz Langhoff bringt dafür einen außergewöhnlichen Erfahrungsschatz mit. Er ist Speaker, Unternehmer, CSP und verfügt über jahrzehntelange Bühnenerfahrung. In öffentlichen Beiträgen der German Speakers Association wird er unter anderem mit 35 Jahren Bühnenerfahrung, seiner Vergangenheit als Profiartist und seiner unternehmerischen Praxis beschrieben.

Die Veranstaltungsreihe ist Teil des Netzwerks der German Speakers Association und wird regional umgesetzt. Die GSA-Regionalgruppen verstehen sich als Plattform für persönlichen Austausch, Vernetzung und gemeinsames Lernen rund um professionelle Kommunikation, Bühne und Wissensvermittlung.

Hier die nächsten Termine dieser Abendveranstaltungen:
  • Do 11.06.2026 Zürich
  • Di 16.06.2026 München 
  • Mi 17.06.2026 Salzburg
  • Di 18.06.2026 Wien
  • Di 11.08.2026 Beriin
  • Di 10.11.2026 Hamburg
Für wen ist die Veranstaltungsreihe interessant?

Für alle, die reden, präsentieren, führen, moderieren oder verkaufen – und dabei mehr wollen als Aufmerksamkeit. Wer Menschen wirklich erreichen möchte, braucht mehr als Inhalte. Er braucht Beziehung. Ob auf der Bühne, im Seminarraum, im Führungsgespräch, im Vertrieb, in der Beratung oder bei Präsentationen: Entscheidend ist nicht nur, was gesagt wird. Entscheidend ist, was beim Gegenüber ankommt.

Reden ist Silber. Beziehung ist Gold. Und genau das kann man lernen.

Informationen zur Veranstaltungsreihe und Tickets gibt es unter:
www.reden.gsa-regionalgruppe.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Die GSA (German Speakers Association) ist der weltweit größte Berufsverband für professionelle Redner. Die GSA-Regionalgruppen für die Regionen München, Hamburg, Rhein-Main, Köln/Bonn, Südwest und Berlin verstehen sich als Plattform zum persönlichen Kennenlernen und für den Austausch von GSA-Mitgliedern und GSA-Freunden/Interessenten innerhalb einer Region. Sie fördern den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer für die "sprechende Zunft" (Trainer, Redner, Vortragende, Speaker, Weiterbildungsprofis) und bieten die Möglichkeit, neue Ideen auszuprobieren. Weitere Ziele sind die gegenseitige Qualifizierung und persönliche Weiterentwicklung von Ideen und Kooperationen, die Präsenz in der Region und Sichtbarkeit für GSA-Interessierte und die Kooperation mit anderen regionalen Verbänden.

Stephan Ehlers ist Leiter der GSA-Regionalgruppe München, Koordinator aller GSA-Regionalgruppen in Deutschland sowie Organisator der GSA-Inspirationstour 2026 (6 Redner:innen je 10 Minuten in 8 Städten). Außerdem organisiert er seit 2016 "Die Lange Nacht der kurzen Reden", immer am 11.11. mit jeweils 11 Redner:innen, die jeweils in 11 Minuten ihre Themen vorstellen.

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