Die Checkliste setzt bewusst nicht auf mehr Agenda oder Technik, sondern auf Atmosphäre, Bewegung und emotionale Verbindung. Vom klaren Zweck statt starrer Tagesordnung über kreative Phasen im Innen- und Außenbereich bis hin zu bewussten Abschlussritualen zeigt sie Schritt für Schritt, wie Meetings nachhaltig wirken können – und im Gedächtnis bleiben.
„Der Ort prägt das Denken“, heißt es in der Checkliste. Licht, Luft, Natur und Raumgestaltung sind entscheidende Faktoren dafür, ob Teams offen diskutieren, neue Ideen entwickeln und Verantwortung übernehmen. Ergänzt wird dies durch einfache, aber wirkungsvolle Elemente wie Walk-&-Talk-Runden, kreative Pausen im Freien oder bewusste Ankommens- und Abschlussformate.
Hier die Checkliste abrufen:
https://fql.de/Daten_auf_Zeit/Checkliste-kreatives-Team-Meeting.pdf
Rechtzeitig planen
Gerade vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, Tagungen, Meetings und Coachings frühzeitig zu planen. Inspirierende Locations mit flexiblen Raumkonzepten und Außenflächen sind stark nachgefragt – insbesondere dann, wenn kleine Gruppen, persönliche Wirkung und Erlebnisorientierung gefragt sind.
In München bietet der Tagungsraum München dafür passende Rahmenbedingungen:
- ein moderner Tagungsraum für bis zu 14 Personen,
- ein separater Coachingraum für kleine Gruppen und vertrauliche Settings,
- sowie das besondere Angebot „Tagen im Freien“ mit Garten und Terrasse für kreative Outdoor-Impulse.
Fazit: Wer erfolgreiche Team-Tagungen, Workshops oder Coachings umsetzen will, sollte nicht nur Inhalte planen, sondern auch den passenden Rahmen. Die neue Checkliste liefert dafür die Struktur – der richtige Ort macht den Unterschied.
Hier die Checkliste abrufen: https://fql.de/Daten_auf_Zeit/Checkliste-kreatives-Team-Meeting.pdf
Infos und 360-Grad-Online-Rundgang siehe https://Tagungsraum-Muenchen.com
Tagungsraum-Muenchen.com bietet in den Räumlichkeiten der FQL Akademie drei verschiedene Räumlichkeiten für Meetings, Seminare und Workshops an.
Tagungsraum für bis zu 14 Teilnehmer (35qm)
Coachingraum für bis zu 5 Teilnehmer
Das gründe Arbeitszimmer = großer Garten (150qm) für bis zu 20 Personen
15 Min. Tram-Fahrt (Linie 17) vom Münchener Hauptbahnhof entfernt (Nähe Schloss Nymphenburg) liegt die FQL Akademie. Ruhe genießen inmitten der Stadt, auch bei geöffneten Fenstern, denn die Räumlichkeiten befinden sich in einer ruhigen Sackgasse. Den Coaching- und Tagungsraum kann man jederzeit (24/7) online besichtigen bei https://360.Tagungsraum-Muenchen.com