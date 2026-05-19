Praxis-Workshop "Gehirn-Wissen & Jonglieren für Koordination & Kognition am Samstag, 30. Mai in München

Am Samstag, 30. Mai 2026 können Lehrkräfte, Schulleiter, Übungsleiter aus Sportvereinen sowie Gesundheits- und Lerncoaches in München erleben, warum Jonglieren eines der wirksamsten Tools für Koordination und Kognition ist – und wie man es auch anderen spielend beibringt.
Wann? Samstag; 30. Mai 2026 – 09:00-13:00 Uhr
Wo? Gehirn-Wissen-Akademie, Lannerstr. 5, 80638 München-Nymphenburg
Preis: 99,00 € (statt 149,00 €) inkl. Imbiss, Getränke, Zertifikat und ausführlicher Dokumentation
Um für eine produktive Arbeitsatmosphäre zu sorgen, ist die Teilnehmerzahl auf max. 6 Personen begrenzt,
Weitere Info + Anmeldung: https://workshop-koordination-kognition.jonglierschule.de
Jonglieren – besser als Sudoku und Sit-ups zusammen
Klingt nach Zirkus? Ist Neurowissenschaft pur! Zahlreiche Studien haben bewiesen, dass Jonglieren neue Verbindungen im Gehirn entstehen lässt. Beim Wurf- und Fangspiel mit 1, 2 oder 3 Bällen werden Seh-, Bewegungs- und Denkzentren gleichzeitig aktiviert – und zwar messbar im Gehirn.
Das Ergebnis:
- bessere Konzentration und Aufmerksamkeit,
- mehr Motivation und Selbstbewusstsein,
- gesteigerte Koordination und Motorik,
- Stressabbau und entspannte Fokussierung,
- plus: jede Menge Spaß.
Workshop-Inhalte
In diesem Halbtages-Workshop zeigt Stephan Ehlers, Entwickler des Jonglier-Lernsystems REHORULI® und Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, wie auch absolute Anfänger in kürzester Zeit das Jonglieren mit drei Bällen lernen können. Die Teilnehmer erleben alle 34 Übungen des REHORULI®-Programms sowie ausgewählte Übungen aus JOKOKO® – Jonglieren für bessere Koordination und Kognition.
Zudem geht es um:
- Gehirn-Wissen leicht verständlich erklärt,
- praktische Tipps für Schule, Verein und Therapie,
- Chancen der Zertifizierung zum REHORULI®-Jongliertrainer,
- interaktive Übungen mit Aha-Effekten und Humor.
Termin: Samstag; 30. Mai 2026 – 09:00-13:00 Uhr
Ort: FQL-Akademie, Lannerstr. 5, 80638 München-Nymphenburg
Preis: 99,00 € (statt 149,00 €) inkl. Imbiss, Getränke,
Teilnehmer: Maximal 6 Personen
Alle Teilnehmer erhalten ein Zertifikat, umfangreiche Workshop-Unterlagen, mehrere eBooks und Praxisübungen zum Weitergeben.
Warum teilnehmen?
Weil Jonglieren…
- Schülern Konzentration und Lernmotivation schenkt,
- Sportlern Koordination und mentale Stärke bringt,
- Lehrkräften und Trainern ein geniales Werkzeug liefert,
- einfach Spaß macht – und nebenbei das Gehirn smarter macht.