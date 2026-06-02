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FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
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Online. Live. GRATIS: Workshopreihe verbindet Jonglieren mit moderner Gehirnforschung

Am 15. Juni um 19:00 Uhr mit dem Schwerpunkt Weiterbildung & Didaktik

(lifePR) (München, )
Mehr Konzentration, bessere Lernprozesse und neue Energie im Alltag – mit einer ungewöhnlichen Methode: Die mehrteilige Online-Workshopreihe „Gehirn-Wissen & Jonglieren“ von Stephan Ehlers zeigt, wie Bewegung gezielt die mentale Leistungsfähigkeit steigern kann.
Die Workshopreihe richtet sich an Trainer, Coaches, Berater, pädagogische und therapeutische Fachkräfte sowie Führungskräfte und Unternehmer – kurz: an alle, die ihr Gehirn effektiver nutzen und neue Impulse für Lernen, Gesundheit und Motivation gewinnen möchten.

Bewegung trifft Gehirnleistung

Jonglieren ist weit mehr als eine motorische Fähigkeit. Aktuelle Erkenntnisse aus der Gehirnforschung zeigen: Bereits einfache Wurf- und Fangübungen fördern die Vernetzung beider Gehirnhälften, steigern die Konzentration und verbessern die kognitive Flexibilität. Genau hier setzt die Workshopreihe an – praxisnah, verständlich und sofort umsetzbar. Hier GRATIS anmelden 

Die Teilnehmenden profitieren von:
  • mehr mentaler Klarheit und Konzentration
  • nachhaltigeren Lern- und Trainingsmethoden
  • neuen Ansätzen für Stressbewältigung und Gesundheit
  • gesteigerter Motivation – für sich selbst und andere
  • der Fähigkeit, mit drei Bällen zu jonglieren
Hier die nächsten Termine der Online-Reihe – jeweils 90 Minuten ab 19 Uhr:

15. Juni 2026 - 19 Uhr – Weiterbildung & Didaktik:
Lernen neu gedacht: gehirngerecht, aktiv und nachhaltig – ideal für alle, die Wissen wirkungsvoll vermitteln wollen.

19. August 2026 - 19 Uhr – Balance & Gesundheit:
Ganzheitliche Impulse für Stressreduktion, Wohlbefinden und mentale Stärke.

14. Oktober 2026 - 19 Uhr – Führung & Motivation:
Wie Jonglieren Veränderungsbereitschaft, Selbstvertrauen und Führungskompetenz stärkt.

> Weitere Infos + Anmeldung Weitere Infos + Anmeldung

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und bietet ein großes Angebot rund um Ausbildungen und Produkten für Gesundheitsberufe, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker:innen und Yoga-Lehrer:innen etc. an.
Im einzelnen sind dies: Jonglierbälle, Verschiedene Lernmedien gedruckt und online (Anleitungen, Bücher, eBooks, Videos) sowie originelle Spiele für die Verbesserung der Koordination und Kognition. Außerdem bieten er und sein Trainerteam Vorträge, Workshops, Jonglier-Events sowie Gehirn-Wissen-Events für Firmen, Gesundheitsakademien und Schulen an.
Für das Betriebliche GesundheitsManagement (BGM) werden versch. Kombinationen von Präsenz- und Online-Workshops angeboten. Hierzu wurde BGM neu definiert: Balljonglage - Gehirntraining - Motivation. Weitere Details siehe https://gehirn-wissen.de/bgm

JONGLIEREN
Wir sind mit REHORULI® und JOKOKO® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernsysteme und bieten mit der ONLINE-AKDEMIE-JONGLIEREN.de Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. „Jonglieren lernen mit Jongloro“ ist Deutschlands meist verkaufte Jonglieranleitung und ist in 14 Sprachen erhältlich. Vier notariell beglaubigte Weltrekorde für das Jonglieren-Lernen in 7, 10, 20 und 30 Minuten runden unsere Expertise für das Jonglieren-Lernen ab. Übrigens eine tolle Idee für Firmen-Events.

GEHIRN-WISSEN
Wir sind Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) und koordinieren die Regionalakademie Bayern. Weiterhin sind wir Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT (Buch 9,90 €, eBook 7,99 €) sowie der Mediathek.Gehirn-Wissen.de.

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