Online. Live. GRATIS: Workshopreihe verbindet Jonglieren mit moderner Gehirnforschung

Die Workshopreihe richtet sich an Trainer, Coaches, Berater, pädagogische und therapeutische Fachkräfte sowie Führungskräfte und Unternehmer – kurz: an alle, die ihr Gehirn effektiver nutzen und neue Impulse für Lernen, Gesundheit und Motivation gewinnen möchten.
Bewegung trifft Gehirnleistung
Jonglieren ist weit mehr als eine motorische Fähigkeit. Aktuelle Erkenntnisse aus der Gehirnforschung zeigen: Bereits einfache Wurf- und Fangübungen fördern die Vernetzung beider Gehirnhälften, steigern die Konzentration und verbessern die kognitive Flexibilität. Genau hier setzt die Workshopreihe an – praxisnah, verständlich und sofort umsetzbar. Hier GRATIS anmelden
Die Teilnehmenden profitieren von:
- mehr mentaler Klarheit und Konzentration
- nachhaltigeren Lern- und Trainingsmethoden
- neuen Ansätzen für Stressbewältigung und Gesundheit
- gesteigerter Motivation – für sich selbst und andere
- der Fähigkeit, mit drei Bällen zu jonglieren
15. Juni 2026 - 19 Uhr – Weiterbildung & Didaktik:
Lernen neu gedacht: gehirngerecht, aktiv und nachhaltig – ideal für alle, die Wissen wirkungsvoll vermitteln wollen.
19. August 2026 - 19 Uhr – Balance & Gesundheit:
Ganzheitliche Impulse für Stressreduktion, Wohlbefinden und mentale Stärke.
14. Oktober 2026 - 19 Uhr – Führung & Motivation:
Wie Jonglieren Veränderungsbereitschaft, Selbstvertrauen und Führungskompetenz stärkt.
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