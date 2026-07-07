Noch kennt München ihre Namen nicht: Zehn neue Speaker erobern die Bühne in München

Auf der Bühne stehen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des aktuellen GSA-Zertifikatslehrgangs „Professional Speaking“ 2025/26. Für sie wird es ernst: Ihre Abschluss-Keynotes erleben ihre große Generalprobe. Für das Publikum bedeutet das: neue Speakerinnen und Speaker entdecken, bevor vielleicht schon bald die großen Bühnen rufen. Der Eintritt kostet 20 Euro, GSA-Mitglieder zahlen nur 15 Euro.
Hier kann man sich die Tickets sichern: https://germanspeakers.org/produkt/rednerschmiede/
Die Themen? So vielfältig wie die Menschen auf der Bühne. Es geht um psychologische Sicherheit als Frühwarnsystem in Unternehmen, Zuversicht als unternehmerische Stärke, Führung in unsicheren Zeiten und den richtigen Umgang mit Krisen. Um Selbstführung, Sinn als Schutz vor Burnout, Intuition, wirksame Meetings und die entscheidende Frage, was auf dem Weg von einer Idee zum großen Erfolg wirklich den Unterschied macht.
Doch bei der Redner-Schmiede ist das Publikum mehr als nur Zuschauer. Das persönliche Feedback hilft den Speakerinnen und Speakern, ihre Keynotes weiterzuentwickeln, Formate zu schärfen und Themen noch wirkungsvoller auf die Bühne zu bringen. Wer dabei ist, erlebt also nicht nur zehn Keynotes – sondern gestaltet aktiv mit. Für zusätzliche Spannung sorgt eine große Tombola mit hochwertigen Preisen. Jedes Los gewinnt! Zu den Überraschungen gehören unter anderem 1:1-Coachings mit GSA-Speakerinnen, Speakern und Trainerinnen bzw. Trainern.
Ein Abend für alle, die sich inspirieren lassen, neue Impulse sammeln, interessante Menschen kennenlernen und vielleicht den nächsten großen Speaking-Star entdecken möchten.
Redner-Schmiede – Unsere Keynotes. Euer Feedback
Freitag, 28. August 2026, 19:00 bis 22:00 Uhr
Einlass ab 18:30 Uhr
Heppel & Ettlich, Feilitzschstraße 12, 1. Stock, 80802 München
Eintritt:
- 15 Euro für GSA-Mitglieder
- 20 Euro für Nichtmitglieder
Die GSA (German Speakers Association) ist der weltweit größte Berufsverband für professionelle Redner. Die GSA-Regionalgruppen für die Regionen München, Hamburg, Rhein-Main, Köln/Bonn, Südwest und Berlin verstehen sich als Plattform zum persönlichen Kennenlernen und für den Austausch von GSA-Mitgliedern und GSA-Freunden/Interessenten innerhalb einer Region. Sie fördern den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer für die "sprechende Zunft" (Trainer, Redner, Vortragende, Speaker, Weiterbildungsprofis) und bieten die Möglichkeit, neue Ideen auszuprobieren. Weitere Ziele sind die gegenseitige Qualifizierung und persönliche Weiterentwicklung von Ideen und Kooperationen, die Präsenz in der Region und Sichtbarkeit für GSA-Interessierte und die Kooperation mit anderen regionalen Verbänden.
Stephan Ehlers ist Leiter der GSA-Regionalgruppe, Koordinator aller GSA-Regionalgruppen in Deutschland sowie Organisator der GSA-Inspirationstour 2026 (6 Redner:innen je 10 Minuten in 8 Städten). Außerdem organisiert er seit 2016 "Die Lange Nacht der kurzen Reden", immer am 11.11. mit jeweils 11 Redner:innen, die jeweils in 11 Minuten ihre Themen vorstellen.