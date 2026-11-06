Neurodidaktik neu gedacht – Online-Workshop für zukunftsorientierte Trainer, Coaches und Bildungsprofis

Was erwartet Sie?
Ein geballtes Wissenspaket mit
- 7 kompakten Video-Lektionen (140 Min.),
- zwei umfangreichen PDFs (35 Seiten),
- einer Audio-Datei (50 Min.) und
- 66 praxisnahen Prüfungsfragen
Teil 1: Die Kunst des Lehrens
- Wie Aufmerksamkeit entsteht – und wie man sie gezielt lenkt
- Gedächtnisprozesse verstehen und didaktisch nutzen
- Lernen im Einklang mit dem biologischen Rhythmus
Teil 2: Die Zukunft des Lernens
- Erfolgsfaktoren im Online-Unterricht
- Chancen durch Künstliche Intelligenz & Gamification
- Blended Learning, VR, AR – neue Lernwelten gestalten
Ihr Vorteil: Der Workshop ist nicht nur topaktuell, sondern auch praxisnah und sofort umsetzbar – ideal für alle, die Menschen beim Lernen professionell begleiten.
Jetzt zum Sonderpreis sichern! Nur für kurze Zeit für 49,- € statt 99,- € erhältlich.
Weitere Infos & Einführungsvideo:
https://neurodidaktik.gehirn-wissen.de
Die Akademie Gehirn-Wissen ist ein Unternehmen von Gabriele & Stephan Ehlers, das Infoabende, Vorträge, Workshops, Online-Seminare sowie eBooks rund um Gehirn-Wissen und Jonglieren anbietet. Gabriele und Stephan Ehlers sind beide Mitglied, der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) sowie Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT. Weiterhin sind Sie Betreiber des mehrfach prämierten Neuro-Newsletters Gehirn-Tipps.de sowie des Online-Shops GehirnVital.de.
Wirksame Erfolgsfaktoren für ein erfolgreich agierendes Unternehmen sind Informationen & Wissen, Vertrauen & Kreativität aber auch Motivation & Begeisterung… die allesamt über Emotionen und das Gehirn gesteuert werden. Wer die Herausforderungen der Zukunft meistern will, kommt also an einer Auseinandersetzung mit den neuesten Erkenntnissen der Gehirnforschung nicht mehr vorbei.