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Neurodidaktik neu gedacht – Online-Workshop für zukunftsorientierte Trainer, Coaches und Bildungsprofis

Wie Lernen wirklich funktioniert – und wie man es wirksam gestalten kann

(lifePR) (München, )
Die Gehirn-Wissen-Akademie aus München präsentiert einen innovativen Online-Workshop, der aktueller kaum sein könnte: „Neurodidaktik und Lernen lernen“ richtet sich an alle, die Lernprozesse nicht nur begleiten, sondern nachhaltig optimieren wollen.

Was erwartet Sie?

Ein geballtes Wissenspaket mit
  • 7 kompakten Video-Lektionen (140 Min.),
  • zwei umfangreichen PDFs (35 Seiten),
  • einer Audio-Datei (50 Min.) und
  • 66 praxisnahen Prüfungsfragen
– alles digital, flexibel und 6 Monate lang rund um die Uhr abrufbar. Wer die Prüfung erfolgreich besteht, erhält ein Zertifikat der Gehirn-Wissen-Akademie – ein aussagekräftiger Kompetenznachweis für Ihre professionelle Weiterbildung.

Teil 1: Die Kunst des Lehrens

- Wie Aufmerksamkeit entsteht – und wie man sie gezielt lenkt
- Gedächtnisprozesse verstehen und didaktisch nutzen
- Lernen im Einklang mit dem biologischen Rhythmus

Teil 2: Die Zukunft des Lernens

- Erfolgsfaktoren im Online-Unterricht
- Chancen durch Künstliche Intelligenz & Gamification
- Blended Learning, VR, AR – neue Lernwelten gestalten

Ihr Vorteil: Der Workshop ist nicht nur topaktuell, sondern auch praxisnah und sofort umsetzbar – ideal für alle, die Menschen beim Lernen professionell begleiten.

Jetzt zum Sonderpreis sichern! Nur für kurze Zeit für 49,- € statt 99,- € erhältlich.

Weitere Infos & Einführungsvideo:
https://neurodidaktik.gehirn-wissen.de

Die Akademie Gehirn-Wissen ist ein Unternehmen von Gabriele & Stephan Ehlers, das Infoabende, Vorträge, Workshops, Online-Seminare sowie eBooks rund um Gehirn-Wissen und Jonglieren anbietet. Gabriele und Stephan Ehlers sind beide Mitglied, der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) sowie Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT. Weiterhin sind Sie Betreiber des mehrfach prämierten Neuro-Newsletters Gehirn-Tipps.de sowie des Online-Shops GehirnVital.de.

Wirksame Erfolgsfaktoren für ein erfolgreich agierendes Unternehmen sind Informationen & Wissen, Vertrauen & Kreativität aber auch Motivation & Begeisterung… die allesamt über Emotionen und das Gehirn gesteuert werden. Wer die Herausforderungen der Zukunft meistern will, kommt also an einer Auseinandersetzung mit den neuesten Erkenntnissen der Gehirnforschung nicht mehr vorbei.
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