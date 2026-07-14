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Neuro-Jonglage: Wie drei Bälle Konzentration, Koordination und mentale Fitness stärken

Workshop-Reihe mit Stephan Ehlers in München (13.8.), Hamburg (20.8.), Berlin (27.10.) und Hannover (26.11.)

(lifePR) (München, )
Jonglieren ist weit mehr als Zirkus, Show oder Spielerei. Wer drei Bälle wirft und fängt, trainiert gleichzeitig Aufmerksamkeit, Reaktion, Koordination und Durchhaltevermögen. Genau darum geht es in der Workshop-Reihe „Neuro-Jonglage – Wie 3 Bälle das Gehirn in Schwung bringen“ mit Stephan Ehlers.

In dem zweistündigen Mitmach-Workshop erleben die Teilnehmenden Schritt für Schritt, wie leicht der Einstieg ins Jonglieren sein kann – und warum dabei im Gehirn erstaunlich viel passiert. Der Workshop verbindet praktisches Jonglieren mit verständlichem Gehirn-Wissen: Die Teilnehmenden lernen das Werfen und Fangen mit drei Bällen und erfahren zugleich, warum Jonglieren als Training für Konzentration, Lernen, Koordination und mentale Fitness so wirksam ist. Jeder Teilnehmer erhält zusätzlich ein eBook mit 160 Seiten inklusive Jonglier-Anleitung und 34 Übungen. Preis 29,00 €.

Hier kann man sich anmelden: https://Neurokurs.Jonglierschule.de

Das Besondere: Es geht nicht um perfekte Artistik, sondern um ein Erfolgserlebnis. Schon nach wenigen Minuten merken viele Teilnehmende, wie stark Aufmerksamkeit, Körpergefühl und Gehirn zusammenarbeiten müssen. Die Veranstaltungsseite beschreibt den Effekt treffend: Neues erleben, lachen, sich selbst überraschen – und dabei noch etwas fürs Gehirn tun.

Geleitet wird der Workshop von Stephan Ehlers, Speaker, Trainer, Autor und einer der bekanntesten Experten für Jonglieren, Lernen und Gehirn-Wissen im deutschsprachigen Raum. Seit über 30 Jahren begeistert er Menschen auf Kongressen, Führungskräfte-Tagungen und Firmenevents – informativ, inspirierend und interaktiv. Seine Stärke liegt darin, Erkenntnisse der Gehirnforschung mit einfachen Praxisimpulsen zu verbinden und diese mit Jonglierbällen sichtbar und erlebbar zu machen.

Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen, Lernen und Motivation, vierfacher Weltrekordhalter im schnellen Erlernen des Jonglierens in großen Gruppen und Autor von diversen Büchern und Lernmedien rund um Jonglieren und Lernen.

Die Workshop-Reihe richtet sich an alle, die Konzentration, Koordination und mentale Beweglichkeit auf eine ungewöhnliche, motivierende und sehr praktische Weise trainieren möchten – ob als Privatperson, Führungskraft, Trainer, Coach, Gesundheitsprofi oder einfach als neugieriger Mensch. Jonglieren wird dabei als modernes Lern- und Gehirntraining verstanden: Es fördert den Umgang mit Unsicherheit, stärkt Frustrationstoleranz, Konzentrationsfähigkeit, Fokussierung, Gelassenheit und Durchhaltevermögen.

Termine der Workshop-Reihe:
  • 08. München - 18-20 Uhr – Jonglierschule München-Nymphenburg
  • 08. Hamburg - 14-16 Uhr – Hyperion Hotel Hamburg (U-Bhf. Steinstraße)
  • 10. Berlin - 14-16 Uhr – Hyperion Hotel (Nähe Kurfürstendamm)
  • 11. Hannover - 14-16 Uhr – H-Hotel Hannover (U6 bis Station Kronsberg)
Workshop: Neuro-Jonglage – Wie 3 Bälle das Gehirn in Schwung bringen
Dauer: 2 Stunden - Preis: 29 Euro
Infos und Anmeldung: neurokurs.jonglierschule.de

 

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer und hat in den letzten Jahren viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Regionalbotschafter der GSA German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher.

In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl in der Welt als auch in den Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Welt voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.

Stephan Ehlers ist ...

... Speaker >> https://stephan-ehlers.de/...
... Moderator >> https://stephan-ehlers.de/...
... Jonglator >> https://stephan-ehlers.de/...

Weitere Infos zur Person: https://stephan-ehlers.de/...

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