„Geben Sie Ihrem Event ein Upgrade, das Eindruck macht.“
Neuro-Jonglage ist weit mehr als eine unterhaltsame Aktivität mit Bällen. Das Konzept verbindet aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung mit Bewegung, Motivation und gemeinsamen Erfolgserlebnissen. Die Teilnehmenden erleben unmittelbar, wie Lernen funktioniert, wie das Gehirn auf Herausforderungen reagiert und warum kleine Erfolgsschritte oft der Schlüssel zu mehr Motivation und Selbstvertrauen sind.
Das Besondere: Innerhalb weniger Minuten erleben viele Menschen etwas, das sie sich zuvor nicht zugetraut hätten. Aus anfänglicher Unsicherheit werden Konzentration, Freude und Erfolgserlebnisse. Genau diese Erfahrung macht Neuro-Jonglage zu einer wirkungsvollen Metapher für Veränderung, Lernen und persönliche Entwicklung.
Ob als inspirierende Keynote, aktivierender Icebreaker, ungewöhnliche Breakout-Session oder emotionales Highlight einer Tagung – Neuro-Jonglage lässt sich flexibel in Kongresse, Führungskräftetagungen, Kundenveranstaltungen und Mitarbeiterevents integrieren.
Die Teilnehmenden nehmen dabei nicht nur neue Erkenntnisse mit, sondern auch ihre Jonglierbälle und die Erinnerung an einen besonderen Moment: „Ich kann mehr, als ich dachte.“
Die Vorteile auf einen Blick:
- Wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig unterhaltsam
- Aktiv statt passiv – alle Teilnehmenden werden einbezogen
- Fördert Motivation, Konzentration und Teamgeist
- Schafft gemeinsame Erfolgserlebnisse
- Hoher Erinnerungswert und nachhaltige Wirkung
- Ideal für Events, Kongresse, Tagungen und Firmenveranstaltungen
Weitere Informationen zum Konzept Neuro-Jonglage finden Interessierte unter:
https://Neuro-Jonglage.Stephan-Ehlers.de
Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer und hat in den letzten Jahren viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Regionalbotschafter der GSA German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher.
In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl in der Welt als auch in den Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Welt voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.
Stephan Ehlers ist ...
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