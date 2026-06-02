Neues erleben, lachen, sich selbst überraschen - am Di, 09. Juni 2026 (18:00 Uhr) in München
Workshop Neuro-Jonglage - Sie lernen das Jonglieren mit 3 Bällen und viel über das Gehirn
Wie und warum das Jonglieren hoch wirksam für das Gehirn ist, welche Studien dies bewiesen haben und wo genau im Gehirn welche Effekte erzielt werden.
Ausführliche Dokumentation: Jeder Teilnehmer erhält das eBook "JONGLIEREN - Das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn" (160 Seiten inkl. Jonglieranleitung mit 34 Übungen)
2-für-1-Angebot
Die Teilnahmegebühr beträgt 49;00 € pro Person. Wenn Sie zu zweit kommen; ist die Begleitperson GRATIS, d.h. es kostet nur noch 24,50 € pro Teilnehmer. Das 2-für-1-Angebot kann man hier nutzen.
Trainer ist Stephan Ehlers, Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren und Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer sowie vierfacher Weltrekordinhaber im Jonglieren-Lernen.
Termin: Dienstag, 09.06.2026 – Beginn: 18:00 Uhr
Ort: Jonglierschule München, Lannerstr. 5, 80638 München-Nymphenburg
Weitere Informationen und Anmeldung: https://neurokurs.jonglierschule.de