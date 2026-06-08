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Neues Onlineangebot: Jonglieren als Gehirntraining für jedes Alter

Von der ersten Übung mit 1 Ball bis zum sicheren Jonglieren mit drei Bällen

(lifePR) (München, )
Viele Menschen würden gerne jonglieren können. Gleichzeitig glauben sie, dafür fehle ihnen das Talent, die Koordination oder das richtige Alter. Der neue Onlinekurs „Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie zeigt eindrucksvoll, dass diese Annahmen nicht stimmen. Mit der bewährten REHORULI®-Methode lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer systematisch und ohne Vorkenntnisse das Werfen und Fangen mit drei Bällen. Jede Übung baut logisch auf der vorherigen auf und führt Schritt für Schritt zum Ziel.

Der Kurs beginnt mit einfachen Wurf- und Fangübungen mit einem Ball. Danach folgen zahlreiche koordinative Übungen mit zwei Bällen, bevor schließlich die ersten Würfe mit drei Bällen erarbeitet werden. Insgesamt umfasst das Lernprogramm 34 aufeinander abgestimmte Übungen, die sich bereits bei Tausenden von Teilnehmern bewährt haben. Doch dieser Onlinekurs vermittelt weit mehr als eine neue motorische Fähigkeit.
  • Nutzung auf Handy/Tablet und TV möglich
  • Uneingeschränkter Zugriff für ein halbes Jahr (180 Tage)
  • Preis: einmalig 29,00 €
5 Abschnitte - 24 Lektionen - 2 Std. Video-Material
  • Einführung- 3 Videos • 15 Min.
  • Versch. Wurf- und Fangübungen mit 1 Ball - 3 Videos • 13 Min.
  • Versch. Wurf- und Fangübungen mit 2 Bällen – 10 Videos • 35 Min.
  • Grundlagen zu Gehirn-Wissen & Jonglieren - 5 Videos • 35 Min.
  • Dranbleiben & Weiterentwickeln – 3 Videos • 25 Min.
Weitere Informationen & Bestellung: www.Onlinekurs.Jonglierschule.de

Warum Jonglieren das Gehirn begeistert

Jonglieren ist ein außergewöhnlich wirksames Gehirntraining. Während die Bälle durch die Luft fliegen, arbeiten zahlreiche Gehirnregionen gleichzeitig zusammen. Aufmerksamkeit, Konzentration, Wahrnehmung, Koordination und Bewegungsplanung müssen permanent abgestimmt werden. Deshalb enthält der Kurs zusätzlich fünf ausführliche Gehirn-Wissen-Lektionen. Dort erfahren die Teilnehmer leicht verständlich,
  • welche Gehirnareale beim Jonglieren aktiv sind,
  • wie exekutive Funktionen trainiert werden,
  • warum Bewegung Lernprozesse unterstützt,
  • wie Dopamin Motivation und Lernbereitschaft fördert,
  • und weshalb sogar die Bildung neuer Nervenzellen angeregt werden kann.
Damit verbindet der Kurs praktische Übungen mit moderner Neurowissenschaft auf eine Weise, die sowohl motiviert als auch fasziniert.
  • Mehr als Jonglieren: Eine Schule für Erfolg
  • Wer Jonglieren lernt, trainiert gleichzeitig wichtige Fähigkeiten für Schule, Studium, Beruf und Alltag.
  • Man setzt sich ein Ziel.
  • Man plant Übungszeiten.
  • Man lernt mit Rückschlägen umzugehen.
  • Man entwickelt Ausdauer.
  • Man bleibt konzentriert.
  • Und man erlebt immer wieder kleine Erfolgserlebnisse.
Genau deshalb berichten viele Teilnehmer, dass sich nicht nur ihre Koordination verbessert, sondern auch ihr Selbstvertrauen wächst. Aus Unsicherheit wird Schritt für Schritt Sicherheit. Aus Frustration entstehen Erfolgserlebnisse.

Für wen eignet sich der Kurs?

Der Onlinekurs richtet sich an Menschen ab 10 Jahren und eignet sich insbesondere für:
  • Schülerinnen, Schüler und Studierende, die Konzentration und Lernmotivation verbessern möchten,
  • Erwachsene, die neue Herausforderungen suchen und ihre mentale Fitness stärken möchten,
  • Seniorinnen und Senioren, die Gedächtnis, Koordination und geistige Beweglichkeit fördern möchten,
  • Sportlerinnen und Sportler, die ihre Koordination und Kognition verbessern möchten,
  • Lehrkräfte, Trainer, Coaches und Weiterbildungsprofis, die Lernen einmal aus einer völlig neuen Perspektive erleben möchten.
Lernen im eigenen Tempo

Ein besonderer Vorteil des Onlineformats besteht darin, dass jede Übung beliebig oft angesehen und im eigenen Tempo trainiert werden kann. Die Teilnehmer entscheiden selbst, wann, wo und wie lange sie üben möchten. Bereits wenige Minuten pro Woche können ausreichen, um spürbare Fortschritte zu erzielen.

Fazit

Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie“ ist weit mehr als ein Jonglierkurs. Es ist ein Trainingsprogramm für Gehirn, Konzentration, Motivation und persönliche Entwicklung. Wer bereit ist, sich auf etwas Neues einzulassen, wird nicht nur das Jonglieren mit drei Bällen lernen, sondern auch erleben, wie viel Freude Lernen machen kann.

Weitere Informationen & Bestellung: www.Onlinekurs.Jonglierschule.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Während der Corona-Zeit ist von Stephan Ehlers (www.Stephan-Ehlers.de) die Online-Akademie Jonglieren entwickelt, produziert und ins Web umgesetzt worden. Aktuell sind über 270 Produkte sowie einfache, mittelschwere und schwere Tricks mit 1, 2 und 3 Bällen mit mehr als 30 GB Videomaterial abrufbar. Es ist damit Deutschlands größtes Lern-Portal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. Es gibt insgesamt zehn Kategorieren. Für eine leichte Navigation durch das große Angebot helfen die FAQ-Videos oder diese Navigationshiife (PDF): http://www.jonglierschule.de/...

Das Jonglieren ist wirksames Gehirntraining, fördert den Stressabbau und macht viel Spaß. In der Online-Akademie Jonglieren findet man u.a. 34 Video-Tutorials des Jonglier-Lernsystems REHORULI®, mit dessen Hilfe man Schritt für Schritt die Dreiball-Jonglage erlernen kann. Alle Übungen für das Erlernen des Jonglieren mitz 3 Bällen sind KOSTENFREI! Wer bereits 3 Bälle jonglieren kann, wird ebenfalls in der Online-Akademie Jonglieren fündig. Man hat die Wahl zwischen 20 mittelschweren oder 20 schweren Übungen mit 2 Bällen oder versucht neue 3-Ball-Tricks zu erlernen. In der Online -Akademie Jonglieren fndet man über 50 einfache, mittelschwere und schwere 3-Ball-Tricks.

Die Webadresse lautet: http://www.Online-Akademie-Jonglieren.de

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