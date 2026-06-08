Neues Onlineangebot: Jonglieren als Gehirntraining für jedes Alter

Der Kurs beginnt mit einfachen Wurf- und Fangübungen mit einem Ball. Danach folgen zahlreiche koordinative Übungen mit zwei Bällen, bevor schließlich die ersten Würfe mit drei Bällen erarbeitet werden. Insgesamt umfasst das Lernprogramm 34 aufeinander abgestimmte Übungen, die sich bereits bei Tausenden von Teilnehmern bewährt haben. Doch dieser Onlinekurs vermittelt weit mehr als eine neue motorische Fähigkeit.
- Nutzung auf Handy/Tablet und TV möglich
- Uneingeschränkter Zugriff für ein halbes Jahr (180 Tage)
- Preis: einmalig 29,00 €
- Einführung- 3 Videos • 15 Min.
- Versch. Wurf- und Fangübungen mit 1 Ball - 3 Videos • 13 Min.
- Versch. Wurf- und Fangübungen mit 2 Bällen – 10 Videos • 35 Min.
- Grundlagen zu Gehirn-Wissen & Jonglieren - 5 Videos • 35 Min.
- Dranbleiben & Weiterentwickeln – 3 Videos • 25 Min.
Warum Jonglieren das Gehirn begeistert
Jonglieren ist ein außergewöhnlich wirksames Gehirntraining. Während die Bälle durch die Luft fliegen, arbeiten zahlreiche Gehirnregionen gleichzeitig zusammen. Aufmerksamkeit, Konzentration, Wahrnehmung, Koordination und Bewegungsplanung müssen permanent abgestimmt werden. Deshalb enthält der Kurs zusätzlich fünf ausführliche Gehirn-Wissen-Lektionen. Dort erfahren die Teilnehmer leicht verständlich,
- welche Gehirnareale beim Jonglieren aktiv sind,
- wie exekutive Funktionen trainiert werden,
- warum Bewegung Lernprozesse unterstützt,
- wie Dopamin Motivation und Lernbereitschaft fördert,
- und weshalb sogar die Bildung neuer Nervenzellen angeregt werden kann.
- Mehr als Jonglieren: Eine Schule für Erfolg
- Wer Jonglieren lernt, trainiert gleichzeitig wichtige Fähigkeiten für Schule, Studium, Beruf und Alltag.
- Man setzt sich ein Ziel.
- Man plant Übungszeiten.
- Man lernt mit Rückschlägen umzugehen.
- Man entwickelt Ausdauer.
- Man bleibt konzentriert.
- Und man erlebt immer wieder kleine Erfolgserlebnisse.
Für wen eignet sich der Kurs?
Der Onlinekurs richtet sich an Menschen ab 10 Jahren und eignet sich insbesondere für:
- Schülerinnen, Schüler und Studierende, die Konzentration und Lernmotivation verbessern möchten,
- Erwachsene, die neue Herausforderungen suchen und ihre mentale Fitness stärken möchten,
- Seniorinnen und Senioren, die Gedächtnis, Koordination und geistige Beweglichkeit fördern möchten,
- Sportlerinnen und Sportler, die ihre Koordination und Kognition verbessern möchten,
- Lehrkräfte, Trainer, Coaches und Weiterbildungsprofis, die Lernen einmal aus einer völlig neuen Perspektive erleben möchten.
Ein besonderer Vorteil des Onlineformats besteht darin, dass jede Übung beliebig oft angesehen und im eigenen Tempo trainiert werden kann. Die Teilnehmer entscheiden selbst, wann, wo und wie lange sie üben möchten. Bereits wenige Minuten pro Woche können ausreichen, um spürbare Fortschritte zu erzielen.
Fazit
„Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie“ ist weit mehr als ein Jonglierkurs. Es ist ein Trainingsprogramm für Gehirn, Konzentration, Motivation und persönliche Entwicklung. Wer bereit ist, sich auf etwas Neues einzulassen, wird nicht nur das Jonglieren mit drei Bällen lernen, sondern auch erleben, wie viel Freude Lernen machen kann.
Weitere Informationen & Bestellung: www.Onlinekurs.Jonglierschule.de