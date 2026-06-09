Mehr Konzentration, mehr Motivation, mehr Gehirnfitness

Der Kurs basiert auf einer bewährten Lernmethode und führt die Teilnehmer ohne Vorkenntnisse zum Jonglieren mit drei Bällen. Ergänzt wird das Training durch fundierte Gehirn-Wissen-Lektionen, die zeigen, wie Bewegung Lernprozesse unterstützt und welche positiven Effekte Jonglieren auf Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Motivation haben kann.
Die Kombination aus Bewegung, Gehirntraining und Erfolgserlebnissen macht den Kurs zu einem besonderen Angebot für alle Altersgruppen.
- Nutzung auf Handy/Tablet und TV möglich
- Uneingeschränkter Zugriff für ein halbes Jahr (180 Tage)
- Preis: einmalig 29,00 €
- Einführung- 3 Videos • 15 Min.
- Versch. Wurf- und Fangübungen mit 1 Ball - 3 Videos • 13 Min.
- Versch. Wurf- und Fangübungen mit 2 Bällen – 10 Videos • 35 Min.
- Grundlagen zu Gehirn-Wissen & Jonglieren - 5 Videos • 35 Min.
- Dranbleiben & Weiterentwickeln – 3 Videos • 25 Min.
- Kinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Lehrkräfte
- Trainer, Coaches
Stephan Ehlers ist Erfinder der Jonglier-Lernsysteme REHORULI® und JOKOKO® ,4-facher Weltrekordinhaber im Jonglieren lernen und Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer.
Weitere Informationen & Bestellung: https://Onlinekurs.Jonglierschule.de