Das Online-Portal „Gehirn-Wissen & Jonglieren“ halbiert anlässlich des Black Friday die Preise sämtlicher Angebote auf seiner Aktionsseite. Davon profitieren sowohl wissbegierige Privatpersonen als auch Trainer, Coaches und Berater, die ihr Wissen und ihr Methodenrepertoire erweitern möchten.
50 % Rabatt auf alle Aktionsangebote – allerdings nur heute bis Mitternacht!
Der Gutscheincode „Abo-Friday“ genügt, um den jeweiligen Preis zu halbieren.
Mehr Wissen. Mehr Bewegung. Mehr Möglichkeiten.
Wie funktioniert unser Gehirn beim Lernen? Wie entstehen kreative Ideen? Welche Rolle spielen Bewegung und Koordination? Und warum ist Jonglieren so viel mehr als ein unterhaltsamer Zeitvertreib?
Das Online-Portal verbindet neurowissenschaftliches Wissen mit praktischen Übungen, verständlichen Erklärungen und unmittelbar anwendbaren Methoden.
Die Angebote ermöglichen es, sich flexibel, ortsunabhängig und im eigenen Tempo weiterzubilden. Je nach Angebot stehen umfangreiche Videomitschnitte, E-Books, Audiodateien, PDF-Unterlagen oder zahlreiche praktische Jonglierübungen zur Verfügung.
So günstig war der Einstieg in die eigene Weiterentwicklung selten
Die Black-Friday-Aktion bietet attraktive Möglichkeiten für unterschiedliche Interessen und Budgets:
Gehirn-Wissen & Jonglieren für Gesundheitsberufe
Ein umfangreicher Online-Workshop mit einem siebenstündigen Video-Livemitschnitt und verschiedenen E-Books. Ideal für alle, die sich mit der Verbindung von Gehirn, Bewegung und Gesundheit beschäftigen möchten.
Nur 94,50 € statt 189,00 € – 94,50 € sparen!
Neurodidaktik & Lernen lernen
Ein aktueller Online-Workshop speziell für Trainer, Coaches und Berater, die besser verstehen möchten, wie Lernen funktioniert und wie sie dieses Wissen für ihre eigene Arbeit nutzen können.
Nur 24,50 € statt 49,00 €
Kreativität und innovative Ideen
Wertvolles Grundlagenwissen sowie fünf konkrete Methoden und Techniken zur Entwicklung kreativer Ideen – mit Video-, Audio- und PDF-Materialien.
Nur 14,95 € statt 29,90 €
Drei Monate Jonglieren für Anfänger
66 Übungen und Tricks bieten zahlreiche Möglichkeiten, Schritt für Schritt neue koordinative Fähigkeiten zu entwickeln und die Freude am Jonglieren zu entdecken.
Nur 7,25 € statt 14,50 €
Drei Monate Jonglieren für Fortgeschrittene
65 mittelschwere und schwere Übungen und Tricks sorgen für neue Herausforderungen, Abwechslung und persönliche Erfolgserlebnisse.
Nur 7,25 € statt 14,50 €
Damit kosten drei Monate Jonglierspaß weniger als drei Euro im Monat!
Weiterbildung, die nicht nur im Kopf stattfindet
Hinter dem Online-Portal steht Stephan Ehlers, langjähriger Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren, Autor, Jongliertrainer und Entwickler der Lernsysteme REHORULI® und JOKOKO®.
Sein Ansatz verbindet Wissen über das menschliche Gehirn mit praktischen Bewegungserfahrungen. Im Mittelpunkt stehen die Freude am Lernen, das Entdecken eigener Fähigkeiten und die Übertragung neuer Erkenntnisse in den persönlichen und beruflichen Alltag.
Ob als Impuls für die eigene Gehirnfitness, als neue Freizeitbeschäftigung oder als Inspiration für die professionelle Arbeit mit Menschen: Die Online-Angebote ermöglichen einen individuellen Einstieg.
Jetzt zugreifen – um Mitternacht ist Schluss!
Der Preisnachlass von 50 % gilt nicht nur für die genannten Beispiele, sondern für sämtliche Produkte und Online-Angebote auf der Aktionsseite.
- Aktionsseite aufrufen: https://online-akademie-jonglieren.de/abo
- Persönliches Wunsch-Angebot auswählen.
- Gutscheincode Abo-Friday eingeben.
- Nur die Hälfte bezahlen!
Wer heute spart, kann morgen schon Neues lernen.
Jetzt 50 % Rabatt sichern und das eigene Potenzial entdecken: https://online-akademie-jonglieren.de/abo
Über Gehirn-Wissen & Jonglieren
Das Online-Portal „Gehirn-Wissen & Jonglieren“ ist ein Angebot von FQL – Fröhlich Qualität Liefern aus München. Es verbindet Gehirn-Wissen, Neurodidaktik, Bewegung, Jonglieren und persönliche Potenzialentwicklung in unterschiedlichen Online-Lernformaten für Privatpersonen und berufliche Anwender. Online-Akademie-Jonglieren.de / Mediathekt.Gehirn-Wissen.de
Weitere Informationen zum Initiator: https://Stephan-Ehlers.de