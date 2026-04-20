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Kostenloser Online-Workshop: Jonglieren als Schlüssel für ein leistungsfähiges Gehirn

Vier Termine je 90 Minuten ab 21. April, 19 Uhr – Wissen, Praxis und sofort spürbare Effekte

(lifePR) (München, )
Wie lässt sich das Gehirn gezielt aktivieren, vernetzen und leistungsfähiger machen – und das mit Spaß und Leichtigkeit? Die Antwort überrascht: Jonglieren. In einem kostenlosen, vierteiligen Online-Workshop erhalten Teilnehmende die Gelegenheit, genau das selbst zu erleben.

Unter dem Titel „Gehirn-Wissen & Jonglieren“ verbindet das Angebot wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse mit direkt umsetzbarer Praxis. In jeweils 90 Minuten pro Termin lernen die Teilnehmenden Schritt für Schritt das Jonglieren – und verstehen gleichzeitig, was dabei im Gehirn passiert.

Warum Jonglieren?
Jonglieren ist weit mehr als eine motorische Fähigkeit. Es fördert nachweislich die Konzentration, Koordination, neuronale Vernetzung und geistige Flexibilität. Genau diese Kombination macht es zu einem wertvollen Werkzeug für Bildung, Training und Therapie.

Das erwartet die Teilnehmenden:
  • Ein leicht verständlicher Einstieg ins Jonglieren – auch ohne Vorkenntnisse
  • Spannende Einblicke in die Funktionsweise des Gehirns
  • Praktische Übungen mit sofort erlebbaren Erfolgserlebnissen
  • Tipps für den Einsatz im Alltag, im Training oder in der Therapie
Für wen ist der Workshop geeignet?
Das Angebot richtet sich an alle, die ihr Gehirn aktiv fördern möchten – ob Trainer, Therapeut, Pädagoge oder einfach neugierige Menschen, die etwas Neues ausprobieren wollen.

Besonderes Highlight:
Die Teilnahme ist komplett kostenlos. Damit bietet sich eine niedrigschwellige Gelegenheit, eine Methode kennenzulernen, die gleichermaßen effektiv wie motivierend ist.

Wichtig: Für die Teilnahme braucht jeder Teilnehmer drei Jonglierbälle:
Trainer: Stephan Ehlers

Stephan Ehlers ist einer der führenden Experten für Jonglieren im deutschsprachigen Raum und verbindet seit vielen Jahren Gehirnforschung mit praxisorientiertem Training. Seine Methoden werden in Therapie, Training und Weiterbildung erfolgreich eingesetzt.

>> Hier GRATIS anmelden <<

Termine und Themen im Überblick:

Di 21.04. – 19:00 Uhr - Koordination & Kognition

Erleben Sie, wie eng Bewegung und Denken miteinander verbunden sind! In diesem Workshop zeigt Stephan Ehlers, wie Jonglieren gezielt beide Gehirnhälften aktiviert und die Vernetzung im Gehirn stärkt. Sie erfahren aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung – und setzen diese direkt mit einfachen Übungen praktisch um. Schon mit wenigen Würfen verbessern Sie Ihre Koordination, Konzentration und geistige Flexibilität. Ein inspirierender Einstieg in die faszinierende Welt von „Gehirn-Wissen & Jonglieren“.

Mi 17.06. – 19:00 Uhr - Weiterbildung & Didaktik

Lernen neu gedacht: aktiv, gehirngerecht und nachhaltig! Stephan Ehlers vermittelt, wie Jonglieren als didaktisches Werkzeug Lernprozesse beschleunigt und Motivation steigert. Sie entdecken, warum Bewegung ein Schlüssel für effektives Lernen ist und wie sich Theorie und Praxis optimal verbinden lassen. Mit erprobten Methoden aus den Jonglier-Lernsystemen erleben Sie direkt, wie Lernen leichter und wirkungsvoller wird. Ideal für alle, die Wissen nicht nur vermitteln, sondern wirklich verankern wollen.

Mi 19.08. – 19:00 Uhr - Balance & Gesundheit

Bringen Sie Körper und Geist in Einklang! In diesem Workshop erfahren Sie, wie Jonglieren nicht nur die mentale Leistungsfähigkeit steigert, sondern auch Stress reduziert und das Wohlbefinden fördert. Die Kombination aus Bewegung, Fokus und Rhythmus wirkt wie ein ganzheitliches Training für Ihr Nervensystem. Stephan Ehlers zeigt praxisnah, wie Sie mit einfachen Übungen mehr Balance und Energie in Ihren Alltag bringen. Gesundheit beginnt im Kopf – und in der Bewegung.

Mi 14.10. – 19:00 Uhr - Führung & Motivation

Führung beginnt bei der eigenen Haltung – und genau hier setzt dieser Workshop an. Stephan Ehlers macht erlebbar, wie Jonglieren Veränderungsbereitschaft, Selbstvertrauen und Motivation stärkt. Sie lernen, warum das Gehirn neue Herausforderungen braucht, um zu wachsen – und wie Sie dieses Prinzip auf Führung und Zusammenarbeit übertragen. Praxisübungen sorgen für Aha-Erlebnisse und nachhaltige Impulse. Ein inspirierender Workshop für alle, die Menschen bewegen und begeistern wollen.

Fazit:
Dieser Workshop zeigt eindrucksvoll: Gehirntraining muss nicht kompliziert sein – es kann spielerisch, praxisnah und sogar überraschend unterhaltsam sein.

Jetzt kostenlos anmelden und selbst erleben, wie Jonglieren das Denken verändert:
https://gratis-workshops.gehirn-wissen.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und bietet ein großes Angebot rund um Ausbildungen und Produkten für Gesundheitsberufe, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker:innen und Yoga-Lehrer:innen etc. an.
Im einzelnen sind dies: Jonglierbälle, Verschiedene Lernmedien gedruckt und online (Anleitungen, Bücher, eBooks, Videos) sowie originelle Spiele für die Verbesserung der Koordination und Kognition. Außerdem bieten er und sein Trainerteam Vorträge, Workshops, Jonglier-Events sowie Gehirn-Wissen-Events für Firmen, Gesundheitsakademien und Schulen an.
Für das Betriebliche GesundheitsManagement (BGM) werden versch. Kombinationen von Präsenz- und Online-Workshops angeboten. Hierzu wurde BGM neu definiert: Balljonglage - Gehirntraining - Motivation. Weitere Details siehe https://gehirn-wissen.de/bgm

JONGLIEREN
Wir sind mit REHORULI® und JOKOKO® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernsysteme und bieten mit der ONLINE-AKDEMIE-JONGLIEREN.de Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. „Jonglieren lernen mit Jongloro“ ist Deutschlands meist verkaufte Jonglieranleitung und ist in 14 Sprachen erhältlich. Vier notariell beglaubigte Weltrekorde für das Jonglieren-Lernen in 7, 10, 20 und 30 Minuten runden unsere Expertise für das Jonglieren-Lernen ab. Übrigens eine tolle Idee für Firmen-Events.

GEHIRN-WISSEN
Wir sind Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) und koordinieren die Regionalakademie Bayern. Weiterhin sind wir Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT (Buch 9,90 €, eBook 7,99 €) sowie der Mediathek.Gehirn-Wissen.de.

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