Kostenloser Online-Workshop: Jonglieren als Schlüssel für ein leistungsfähiges Gehirn

Unter dem Titel „Gehirn-Wissen & Jonglieren“ verbindet das Angebot wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse mit direkt umsetzbarer Praxis. In jeweils 90 Minuten pro Termin lernen die Teilnehmenden Schritt für Schritt das Jonglieren – und verstehen gleichzeitig, was dabei im Gehirn passiert.
Warum Jonglieren?
Jonglieren ist weit mehr als eine motorische Fähigkeit. Es fördert nachweislich die Konzentration, Koordination, neuronale Vernetzung und geistige Flexibilität. Genau diese Kombination macht es zu einem wertvollen Werkzeug für Bildung, Training und Therapie.
Das erwartet die Teilnehmenden:
- Ein leicht verständlicher Einstieg ins Jonglieren – auch ohne Vorkenntnisse
- Spannende Einblicke in die Funktionsweise des Gehirns
- Praktische Übungen mit sofort erlebbaren Erfolgserlebnissen
- Tipps für den Einsatz im Alltag, im Training oder in der Therapie
Das Angebot richtet sich an alle, die ihr Gehirn aktiv fördern möchten – ob Trainer, Therapeut, Pädagoge oder einfach neugierige Menschen, die etwas Neues ausprobieren wollen.
Besonderes Highlight:
Die Teilnahme ist komplett kostenlos. Damit bietet sich eine niedrigschwellige Gelegenheit, eine Methode kennenzulernen, die gleichermaßen effektiv wie motivierend ist.
Wichtig: Für die Teilnahme braucht jeder Teilnehmer drei Jonglierbälle:
- Sie können Jonglierbälle selbst herstellen mit Luftballons und Leinsamen! Wie das funktioniert, zeigt dieses Video: http://www.video-baelle-bauen.jonglierschule.de
- Sie können natürlich auch professionelle Jonglierbälle bestellen: > Kleine Bälle Große Bälle <
Stephan Ehlers ist einer der führenden Experten für Jonglieren im deutschsprachigen Raum und verbindet seit vielen Jahren Gehirnforschung mit praxisorientiertem Training. Seine Methoden werden in Therapie, Training und Weiterbildung erfolgreich eingesetzt.
>> Hier GRATIS anmelden <<
Termine und Themen im Überblick:
Di 21.04. – 19:00 Uhr - Koordination & Kognition
Erleben Sie, wie eng Bewegung und Denken miteinander verbunden sind! In diesem Workshop zeigt Stephan Ehlers, wie Jonglieren gezielt beide Gehirnhälften aktiviert und die Vernetzung im Gehirn stärkt. Sie erfahren aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung – und setzen diese direkt mit einfachen Übungen praktisch um. Schon mit wenigen Würfen verbessern Sie Ihre Koordination, Konzentration und geistige Flexibilität. Ein inspirierender Einstieg in die faszinierende Welt von „Gehirn-Wissen & Jonglieren“.
Mi 17.06. – 19:00 Uhr - Weiterbildung & Didaktik
Lernen neu gedacht: aktiv, gehirngerecht und nachhaltig! Stephan Ehlers vermittelt, wie Jonglieren als didaktisches Werkzeug Lernprozesse beschleunigt und Motivation steigert. Sie entdecken, warum Bewegung ein Schlüssel für effektives Lernen ist und wie sich Theorie und Praxis optimal verbinden lassen. Mit erprobten Methoden aus den Jonglier-Lernsystemen erleben Sie direkt, wie Lernen leichter und wirkungsvoller wird. Ideal für alle, die Wissen nicht nur vermitteln, sondern wirklich verankern wollen.
Mi 19.08. – 19:00 Uhr - Balance & Gesundheit
Bringen Sie Körper und Geist in Einklang! In diesem Workshop erfahren Sie, wie Jonglieren nicht nur die mentale Leistungsfähigkeit steigert, sondern auch Stress reduziert und das Wohlbefinden fördert. Die Kombination aus Bewegung, Fokus und Rhythmus wirkt wie ein ganzheitliches Training für Ihr Nervensystem. Stephan Ehlers zeigt praxisnah, wie Sie mit einfachen Übungen mehr Balance und Energie in Ihren Alltag bringen. Gesundheit beginnt im Kopf – und in der Bewegung.
Mi 14.10. – 19:00 Uhr - Führung & Motivation
Führung beginnt bei der eigenen Haltung – und genau hier setzt dieser Workshop an. Stephan Ehlers macht erlebbar, wie Jonglieren Veränderungsbereitschaft, Selbstvertrauen und Motivation stärkt. Sie lernen, warum das Gehirn neue Herausforderungen braucht, um zu wachsen – und wie Sie dieses Prinzip auf Führung und Zusammenarbeit übertragen. Praxisübungen sorgen für Aha-Erlebnisse und nachhaltige Impulse. Ein inspirierender Workshop für alle, die Menschen bewegen und begeistern wollen.
Fazit:
Dieser Workshop zeigt eindrucksvoll: Gehirntraining muss nicht kompliziert sein – es kann spielerisch, praxisnah und sogar überraschend unterhaltsam sein.
Jetzt kostenlos anmelden und selbst erleben, wie Jonglieren das Denken verändert:
https://online-akademie-jonglieren.de/gehirn-wissen-jonglieren-4-teiliger-online-workshop-je-90-min