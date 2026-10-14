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Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
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Kostenfreier LIVE-Online-Workshop HEUTE ABEND um 19 Uhr zeigt, wie Gehirn, Motivation, Selbstvertrauen und Veränderungsbereitschaft zusammenspielen

Gehirn-Wissen & Jonglieren für Führung & Motivation mit vielen AHA-Momenten

(lifePR) (München, )
Was haben drei Jonglierbälle mit guter Führung zu tun? Mehr, als man zunächst vermuten würde. Denn wer jonglieren lernt, erlebt innerhalb kürzester Zeit zentrale Aspekte, die auch im Führungsalltag eine entscheidende Rolle spielen: Neues wagen, Fehler zulassen, dranbleiben, Fortschritte wahrnehmen – und schließlich etwas schaffen, das kurz zuvor noch unmöglich erschien.

Genau darum geht es beim vierten Teil der kostenfreien LIVE-Online-Reihe „Gehirn-Wissen & Jonglieren 2026“. Hete Abend, Mittwoch, 14. Oktober 2026, um 19 Uhr widmet sich Speaker, Trainer und Jonglierexperte Stephan Ehlers dem Thema „Führung & Motivation“. Wer online nicht dabei sein kann, hat mit dem 18-seitigen eBook (PDF) alle Informationen aus dem Online-Workshop in komprimierter Form zur Hand. Preis: 6,99 € - Info und Bestellung bei https://ebook-FM.Stephan-Ehlers.de

Führung beginnt im eigenen Kopf

Wer andere Menschen bewegen möchte, sollte wissen, was Menschen überhaupt in Bewegung bringt. Führung beginnt deshalb nicht bei Methoden, Instrumenten oder Checklisten, sondern bei der eigenen Haltung. Im 90-minütigen Online-Workshop macht Stephan Ehlers erlebbar, wie eng Motivation, Veränderungsbereitschaft, Selbstvertrauen und Lernen miteinander verbunden sind.

Dabei bleibt es nicht bei theoretischem Gehirn-Wissen. Die Teilnehmenden greifen selbst zu drei Bällen und erleben unmittelbar, was passiert, wenn das Gehirn mit einer ungewohnten Herausforderung konfrontiert wird. Was zunächst nicht funktioniert, gelingt plötzlich ein erstes Mal. Aus Fehlversuchen entstehen Fortschritte. Aus „Das kann ich nicht“ wird „Es geht ja doch!“. Genau darin steckt eine wichtige Erfahrung für Führung und Zusammenarbeit.

Drei Bälle als Mini-Labor für Veränderung

Jonglieren eignet sich hervorragend, um Lern- und Veränderungsprozesse sichtbar und spürbar zu machen. Die Teilnehmenden erleben am eigenen Beispiel, welche Rolle Aufmerksamkeit, Wiederholung, Erfolgserlebnisse und die eigene Erwartungshaltung spielen. Stephan Ehlers überträgt diese Erfahrungen auf typische Situationen aus Führung und Zusammenarbeit:
  • Wie lassen sich Menschen für Neues gewinnen?
  • Was stärkt die Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen?
  • Wie entstehen Motivation und Selbstvertrauen?
  • Und was können Führungskräfte tun, damit aus anfänglicher Unsicherheit Lernbereitschaft wird?
Praxisübungen, überraschende Aha-Momente und verständlich vermitteltes Gehirn-Wissen sorgen dafür, dass die Erkenntnisse nicht nur gehört, sondern erlebt werden.

Für Menschen, die Menschen bewegen wollen

Der LIVE-Workshop richtet sich insbesondere an Führungskräfte und Unternehmer, Trainer, Coaches und Berater sowie pädagogische und therapeutische Fachkräfte. Willkommen sind darüber hinaus alle, die besser verstehen möchten, wie das eigene Gehirn lernt und wie Motivation entsteht.

Die Teilnehmenden erhalten unter anderem Impulse für:
  • mehr Konzentration und mentale Klarheit,
  • nachhaltigere Lern- und Trainingsmethoden,
  • Motivation bei sich selbst und anderen,
  • einen konstruktiven Umgang mit neuen Herausforderungen,
  • Gesundheit und Stressbewältigung sowie
  • die Übertragung von Lernerfahrungen auf Führung und Zusammenarbeit.
Und ganz nebenbei steht noch ein sehr konkretes Ziel auf dem Programm: das Werfen und Fangen mit drei Bällen – bis hin zu den ersten Schritten der 3-Ball-Jonglage.

Drei Jonglierbälle bitte bereithalten

Damit alle aktiv mitmachen können, benötigt jeder Teilnehmende drei Jonglierbälle. Wer keine besitzt, kann sie selbst zu Hause herstellen. Eine Videoanleitung zeigt Schritt für Schritt, wie das funktioniert: http://www.video-baelle-bauen.jonglierschule.de

Gehirn-Wissen nicht nur verstehen, sondern erleben

Die Online-Reihe „Gehirn-Wissen & Jonglieren“ verbindet Erkenntnisse rund um Lernen, Motivation und mentale Leistungsfähigkeit mit einer ungewöhnlichen praktischen Erfahrung. Denn manches versteht man besser, wenn man es selbst erlebt. Oder anders gesagt: Wer wissen möchte, wie Veränderung funktioniert, sollte seinem Gehirn einmal drei Bälle zumuten.
  • Termin: Mittwoch, 14. Oktober 2026
  • Beginn: 19:00 Uhr
  • Thema: Führung & Motivation
  • Format: LIVE-Online-Workshop
  • Dauer: ca. 90 Minuten
  • Teilnahme: kostenfrei
Weitere Informationen & Anmeldung <

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und bietet ein großes Angebot rund um Ausbildungen und Produkten für Gesundheitsberufe, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker:innen und Yoga-Lehrer:innen etc. an.
Im einzelnen sind dies: Jonglierbälle, Verschiedene Lernmedien gedruckt und online (Anleitungen, Bücher, eBooks, Videos) sowie originelle Spiele für die Verbesserung der Koordination und Kognition. Außerdem bieten er und sein Trainerteam Vorträge, Workshops, Jonglier-Events sowie Gehirn-Wissen-Events für Firmen, Gesundheitsakademien und Schulen an.
Für das Betriebliche GesundheitsManagement (BGM) werden versch. Kombinationen von Präsenz- und Online-Workshops angeboten. Hierzu wurde BGM neu definiert: Balljonglage - Gehirntraining - Motivation. Weitere Details siehe https://gehirn-wissen.de/bgm

JONGLIEREN
Wir sind mit REHORULI® und JOKOKO® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernsysteme und bieten mit der ONLINE-AKDEMIE-JONGLIEREN.de Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. „Jonglieren lernen mit Jongloro“ ist Deutschlands meist verkaufte Jonglieranleitung und ist in 14 Sprachen erhältlich. Vier notariell beglaubigte Weltrekorde für das Jonglieren-Lernen in 7, 10, 20 und 30 Minuten runden unsere Expertise für das Jonglieren-Lernen ab. Übrigens eine tolle Idee für Firmen-Events.

GEHIRN-WISSEN
Wir sind Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) und koordinieren die Regionalakademie Bayern. Weiterhin sind wir Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT (Buch 9,90 €, eBook 7,99 €) sowie der Mediathek.Gehirn-Wissen.de.

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