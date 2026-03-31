Jonglieren und Yoga: Warum fliegende Bälle ein überraschend wirksames Achtsamkeitstraining sein können

Genau an dieser Schnittstelle setzt ein neues Konzept an: „Ballance-Yoga“ – bewegte Achtsamkeit. Dieses Konzept wird von Stephan Ehlers auf der Messe YOGA-WORLD (8.4.-10.4.2026 in Stuttgart) vorgestellt.
- Freitag, 10. April 2026 - 11:45 Uhr - Focus Stage
- Samstag, 11. April 2026 - 15:45 Uhr - Focus Stage
- Messestand Gehirn-Wissen & Jonglieren, Halle C2, Stand 2D17
Yoga wirkt vor allem über Atem, Körperwahrnehmung und ruhige Bewegung. Dadurch wird das Nervensystem reguliert und der Geist beruhigt. Beim Jonglieren hingegen werden beide Körperhälften aktiv eingesetzt. Hände, Augen und Gehirn müssen ständig zusammenarbeiten. Dadurch kommunizieren auch die beiden Gehirnhälften intensiver miteinander. Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass Jongliertraining wichtige Prozesse im Gehirn aktiviert, die für:
- Koordination
- Konzentration
- Aufmerksamkeit
- Lernen und Anpassungsfähigkeit
Kurz gesagt:
Yoga stabilisiert das Nervensystem.
Jonglieren trainiert seine Anpassungsfähigkeit.
Achtsamkeit in Bewegung
Viele Menschen erleben beim Jonglieren etwas Überraschendes: Die Aufmerksamkeit wird sofort klarer.
Gedanken wandern – der Ball fällt.
Gedanken sammeln sich – die Bewegung wird ruhiger.
Ein Ball gibt unmittelbares Feedback und macht Präsenz im Moment spürbar. Diese Erfahrung passt erstaunlich gut zu den zentralen Zielen der Yoga-Praxis.
„Ballance-Yoga“: Wenn Yoga und Jonglieren zusammenkommen
Das Konzept „Ballance-Yoga“ verbindet drei zentrale Elemente:
Yoga – Atem, Zentrierung und Körperbewusstsein
Jonglieren – Koordination, Rhythmus und Fokus
Achtsamkeit – Präsenz im Moment
Die Übungen beginnen bewusst einfach – meist mit nur einem Ball – und lassen sich überraschend gut in Yogastunden integrieren. Besonders interessant ist dieser Ansatz für:
- Yoga-Lehrer
- Yoga-Therapeuten
- Trainer und Coaches
- Menschen mit Interesse an Gehirntraining, Koordination und Stressreduktion
Wer neugierig geworden ist, kann das Konzept auf verschiedenen Wegen kennenlernen.
10-Minuten-Erklärvideo
Die wichtigsten Ideen und Übungen kurz erklärt:
https://Video-Yoga.Jonglierschule.de
Buch: „Jonglieren & Yoga“
Das Buch erklärt die gemeinsamen Wirkprinzipien von Yoga und Jonglieren und zeigt zahlreiche Praxisideen für Training, Unterricht und Therapie.
Subskriptionspreis bis 15. April 2026: 14,90 € statt 19,90 €
https://Buch-Yoga.Jonglierschule.de
eBook; „Jonglieren & Yoga“
Digitale Version des Buches > Preis: 14,90 €
https://eBook-Yoga.Jonglierschule.de
„Ballance-Yoga“ Workshops
In praxisorientierten Workshops können Teilnehmer erleben, wie sich Jonglierübungen sinnvoll in die Yoga-Praxis integrieren lassen.
https://“Ballance-Yoga“.Jonglierschule.de
Ein neuer Blick auf Achtsamkeit und Bewegung
Die Verbindung von Yoga und Jonglieren zeigt: Achtsamkeit entsteht nicht nur in der Stille – sondern auch in der Bewegung. Oder anders formuliert:
Yoga kultiviert Achtsamkeit in der Ruhe.
Jonglieren trainiert Achtsamkeit in Bewegung.
Vielleicht ist ein fliegender Ball also nicht nur ein Spielgerät – sondern auch ein überraschend wirkungsvoller Lehrer für Präsenz.