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Jonglieren und Yoga: Warum fliegende Bälle ein überraschend wirksames Achtsamkeitstraining sein können

Neue Impulse für Yoga-Lehrer, Therapeuten und Gesundheitsinteressierte

(lifePR) (München, )
Yoga steht für Atem, Ruhe und innere Balance. Jonglieren hingegen verbinden viele Menschen zunächst mit Zirkus oder Unterhaltung. Doch neuere Erkenntnisse aus Bewegungsforschung und Neuropsychologie zeigen: Jonglieren kann ein erstaunlich wirksames Training für Aufmerksamkeit, Koordination und Gehirnaktivität sein – und passt deshalb überraschend gut zur Yoga-Praxis.

Genau an dieser Schnittstelle setzt ein neues Konzept an: „Ballance-Yoga“ – bewegte Achtsamkeit.  Dieses Konzept wird von Stephan Ehlers auf der Messe YOGA-WORLD (8.4.-10.4.2026 in Stuttgart) vorgestellt. 
  • Freitag, 10. April 2026 - 11:45 Uhr - Focus Stage
  • Samstag, 11. April 2026 - 15:45 Uhr - Focus Stage
  • Messestand Gehirn-Wissen & Jonglieren, Halle C2, Stand 2D17
Yoga stabilisiert das Nervensystem – Jonglieren trainiert das Gehirn

Yoga wirkt vor allem über Atem, Körperwahrnehmung und ruhige Bewegung. Dadurch wird das Nervensystem reguliert und der Geist beruhigt. Beim Jonglieren hingegen werden beide Körperhälften aktiv eingesetzt. Hände, Augen und Gehirn müssen ständig zusammenarbeiten. Dadurch kommunizieren auch die beiden Gehirnhälften intensiver miteinander. Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass Jongliertraining wichtige Prozesse im Gehirn aktiviert, die für:
  • Koordination
  • Konzentration
  • Aufmerksamkeit
  • Lernen und Anpassungsfähigkeit
verantwortlich sind.

Kurz gesagt:

Yoga stabilisiert das Nervensystem.
Jonglieren trainiert seine Anpassungsfähigkeit.

Achtsamkeit in Bewegung

Viele Menschen erleben beim Jonglieren etwas Überraschendes: Die Aufmerksamkeit wird sofort klarer.

Gedanken wandern – der Ball fällt.
Gedanken sammeln sich – die Bewegung wird ruhiger.

Ein Ball gibt unmittelbares Feedback und macht Präsenz im Moment spürbar. Diese Erfahrung passt erstaunlich gut zu den zentralen Zielen der Yoga-Praxis.

„Ballance-Yoga“: Wenn Yoga und Jonglieren zusammenkommen

Das Konzept „Ballance-Yoga“ verbindet drei zentrale Elemente:

Yoga – Atem, Zentrierung und Körperbewusstsein
Jonglieren – Koordination, Rhythmus und Fokus
Achtsamkeit – Präsenz im Moment

Die Übungen beginnen bewusst einfach – meist mit nur einem Ball – und lassen sich überraschend gut in Yogastunden integrieren. Besonders interessant ist dieser Ansatz für:
  • Yoga-Lehrer
  • Yoga-Therapeuten
  • Trainer und Coaches
  • Menschen mit Interesse an Gehirntraining, Koordination und Stressreduktion
Mehr erfahren: Video, Buch und Workshops

Wer neugierig geworden ist, kann das Konzept auf verschiedenen Wegen kennenlernen.

10-Minuten-Erklärvideo
Die wichtigsten Ideen und Übungen kurz erklärt:
https://Video-Yoga.Jonglierschule.de

Buch: „Jonglieren & Yoga“
Das Buch erklärt die gemeinsamen Wirkprinzipien von Yoga und Jonglieren und zeigt zahlreiche Praxisideen für Training, Unterricht und Therapie.
Subskriptionspreis bis 15. April 2026: 14,90 € statt 19,90 €
https://Buch-Yoga.Jonglierschule.de

eBook; „Jonglieren & Yoga“
Digitale Version des Buches > Preis: 14,90 €
https://eBook-Yoga.Jonglierschule.de

„Ballance-Yoga“ Workshops
In praxisorientierten Workshops können Teilnehmer erleben, wie sich Jonglierübungen sinnvoll in die Yoga-Praxis integrieren lassen.
https://“Ballance-Yoga“.Jonglierschule.de

Ein neuer Blick auf Achtsamkeit und Bewegung

Die Verbindung von Yoga und Jonglieren zeigt: Achtsamkeit entsteht nicht nur in der Stille – sondern auch in der Bewegung. Oder anders formuliert:

Yoga kultiviert Achtsamkeit in der Ruhe.
Jonglieren trainiert Achtsamkeit in Bewegung.

Vielleicht ist ein fliegender Ball also nicht nur ein Spielgerät – sondern auch ein überraschend wirkungsvoller Lehrer für Präsenz.

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und bietet ein großes Angebot rund um Ausbildungen und Produkten für Gesundheitsberufe, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker etc. an.
Im einzelnen sind dies: Jonglierbälle, Verschiedene Lernmedien gedruckt und online (Anleitungen, Bücher, eBooks, Videos) sowie originelle Spiele für die Verbesserung der Koordination und Kognition. Außerdem bieten er und sein Trainerteam Vorträge, Workshops, Jonglier-Events sowie Gehirn-Wissen-Events für Firmen, Gesundheitsakademien und Schulen an.

Für das Betriebliche GesundheitsManagement (BGM) werden versch. Kombinationen von Präsenz- und Online-Workshops angeboten. Hierzu wurde BGM neu definiert: Balljonglage - Gehirntraining - Motivation. Genau wird angeboten. Weitere Details siehe https://gehirn-wissen.de/bgm

JONGLIEREN
Wir sind mit REHORULI® und JOKOKO® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernsysteme und bieten mit der ONLINE-AKDEMIE-JONGLIEREN.de Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. Vier notariell beglaubigte Weltrekorde für das Jonglieren-Lernen in 7, 10, 20 und 30 Minuten runden unsere Expertise für das Jonglieren-Lernen ab. Übrigens eine tolle Idee für Firmen-Events.

GEHIRN-WISSEN
Wir sind Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) sowie Herausgeber der Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT und des NeuroNews-Dienstes Gehirn-Tipps.de. Stephan Ehlers ist zudem Leiter der Regionalgruppe Südbayern des Bundesverbandes für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BBGM).

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