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Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie: Neuer Onlinekurs verbindet Bewegung, Gehirntraining und persönliche Entwicklung

Schritt für Schritt mit 1, 2 und 3 Bällen zu mehr Konzentration, Motivation und Selbstvertrauen mit Stephan Ehlers, Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer

(lifePR) (München, )
Viele Menschen würden gerne jonglieren können. Gleichzeitig glauben sie, dafür fehle ihnen das Talent, die Koordination oder das richtige Alter. Der neue Onlinekurs „Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie zeigt eindrucksvoll, dass diese Annahmen nicht stimmen. Mit der bewährten REHORULI®-Methode lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer systematisch und ohne Vorkenntnisse das Werfen und Fangen mit drei Bällen. Jede Übung baut logisch auf der vorherigen auf und führt Schritt für Schritt zum Ziel.

Der Kurs beginnt mit einfachen Wurf- und Fangübungen mit einem Ball. Danach folgen zahlreiche koordinative Übungen mit zwei Bällen, bevor schließlich die ersten Würfe mit drei Bällen erarbeitet werden. Insgesamt umfasst das Lernprogramm 34 aufeinander abgestimmte Übungen, die sich bereits bei Tausenden von Teilnehmern bewährt haben. Doch dieser Onlinekurs vermittelt weit mehr als eine neue motorische Fähigkeit.

Warum Jonglieren das Gehirn begeistert

Jonglieren ist ein außergewöhnlich wirksames Gehirntraining. Während die Bälle durch die Luft fliegen, arbeiten zahlreiche Gehirnregionen gleichzeitig zusammen. Aufmerksamkeit, Konzentration, Wahrnehmung, Koordination und Bewegungsplanung müssen permanent abgestimmt werden. Deshalb enthält der Kurs zusätzlich fünf ausführliche Gehirn-Wissen-Lektionen. Dort erfahren die Teilnehmer leicht verständlich,
  • welche Gehirnareale beim Jonglieren aktiv sind,
  • wie exekutive Funktionen trainiert werden,
  • warum Bewegung Lernprozesse unterstützt,
  • wie Dopamin Motivation und Lernbereitschaft fördert,
  • und weshalb sogar die Bildung neuer Nervenzellen angeregt werden kann.
Damit verbindet der Kurs praktische Übungen mit moderner Neurowissenschaft auf eine Weise, die sowohl motiviert als auch fasziniert.
  • Mehr als Jonglieren: Eine Schule für Erfolg
  • Wer Jonglieren lernt, trainiert gleichzeitig wichtige Fähigkeiten für Schule, Studium, Beruf und Alltag.
  • Man setzt sich ein Ziel.
  • Man plant Übungszeiten.
  • Man lernt mit Rückschlägen umzugehen.
  • Man entwickelt Ausdauer.
  • Man bleibt konzentriert.
  • Und man erlebt immer wieder kleine Erfolgserlebnisse.
Genau deshalb berichten viele Teilnehmer, dass sich nicht nur ihre Koordination verbessert, sondern auch ihr Selbstvertrauen wächst. Aus Unsicherheit wird Schritt für Schritt Sicherheit. Aus Frustration entstehen Erfolgserlebnisse.

Für wen eignet sich der Kurs?

Der Onlinekurs richtet sich an Menschen ab 10 Jahren und eignet sich insbesondere für:
  • Schülerinnen, Schüler und Studierende, die Konzentration und Lernmotivation verbessern möchten,
  • Erwachsene, die neue Herausforderungen suchen und ihre mentale Fitness stärken möchten,
  • Seniorinnen und Senioren, die Gedächtnis, Koordination und geistige Beweglichkeit fördern möchten,
  • Sportlerinnen und Sportler, die ihre Koordination und Kognition verbessern möchten,
  • Lehrkräfte, Trainer, Coaches und Weiterbildungsprofis, die Lernen einmal aus einer völlig neuen Perspektive erleben möchten.
Lernen im eigenen Tempo

Ein besonderer Vorteil des Onlineformats besteht darin, dass jede Übung beliebig oft angesehen und im eigenen Tempo trainiert werden kann. Die Teilnehmer entscheiden selbst, wann, wo und wie lange sie üben möchten. Bereits wenige Minuten pro Woche können ausreichen, um spürbare Fortschritte zu erzielen.

Fazit

Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie“ ist weit mehr als ein Jonglierkurs. Es ist ein Trainingsprogramm für Gehirn, Konzentration, Motivation und persönliche Entwicklung. Wer bereit ist, sich auf etwas Neues einzulassen, wird nicht nur das Jonglieren mit drei Bällen lernen, sondern auch erleben, wie viel Freude Lernen machen kann.

Weitere Informationen & Bestellung: www.Onlinekurs.Jonglierschule.de
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