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Jonglieren, ausprobieren, neue Impulse gewinnen: Erlebnis-Wochenende am 19.9.+ 20.9. in München

Zweitägiger Workshop für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene am 19. und 20. September 2026

(lifePR) (München, )
Bälle, Ringe, Keulen, Diabolos – aber auch Klobürsten, Pümpel oder Schneebesen: Beim Jonglier-Wochenende in der Jonglierschule München dürfen die Teilnehmenden nach Herzenslust ausprobieren, üben und ihre koordinativen Fähigkeiten erweitern.

Der zweitägige Workshop am 19. und 20. September 2026 richtet sich an Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene sowie insbesondere an Trainer:innen und Coaches. Im Mittelpunkt stehen das gemeinsame Lernen, der Erfahrungsaustausch und viele praktische Übungen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Veranstaltungsort ist die ruhig gelegene Jonglierschule München-Nymphenburg von Gabriele und Stephan Ehlers. Neben einem eigenen Jonglier-Raum steht bei gutem Wetter auch der große Garten zur Verfügung. Die Teilnehmerzahl ist bewusst auf maximal zehn Personen begrenzt.

Der Workshop beginnt am Samstag, 19.9. um 10 Uhr und endet am Sonntag, 20.9. gegen 14.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 149 Euro inklusive kompletter Tagungsverpflegung (u.a. , Mittagessen an beiden Tagen und gemeinsamem Abendessen am Samstag). Eine oder zwei Übernachtungen direkt am Veranstaltungsort können optional hinzugebucht werden.

Termin: Samstag, 19. September, bis Sonntag, 20. September 2026
Ort: Jonglierschule München, Lannerstraße 5, 80638 München
Teilnehmerzahl: maximal zehn Personen
Teilnahmegebühr: 149 Euro für beide Tage - inklusive Vollverpflegung
Information und Anmeldung: https://Wochenende.Jonglierschule.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Inhaber der Jonglierschule München. Er hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Europa. Es ist aktuell in14 Sprachen erhältlich und umfasst 34 Wurf- und Fangübungen. Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an

- mit oder ohne Vortrag
- mit oder ohne Moderation
- für internationale Führungskräfte auch in englisch oder französisch
- als Teamevent
- oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen

Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. 2021 wurde die Online-Akademie-Jonglieren.de eröffnet und ist Deutschlands größtes Lernportal für Jonglieranfänger und Fortgeschrittene. Seit 2010 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 80 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

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