Jonglieren, ausprobieren, neue Impulse gewinnen: Erlebnis-Wochenende am 19.9.+ 20.9. in München
Zweitägiger Workshop für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene am 19. und 20. September 2026
Der zweitägige Workshop am 19. und 20. September 2026 richtet sich an Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene sowie insbesondere an Trainer:innen und Coaches. Im Mittelpunkt stehen das gemeinsame Lernen, der Erfahrungsaustausch und viele praktische Übungen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Veranstaltungsort ist die ruhig gelegene Jonglierschule München-Nymphenburg von Gabriele und Stephan Ehlers. Neben einem eigenen Jonglier-Raum steht bei gutem Wetter auch der große Garten zur Verfügung. Die Teilnehmerzahl ist bewusst auf maximal zehn Personen begrenzt.
Der Workshop beginnt am Samstag, 19.9. um 10 Uhr und endet am Sonntag, 20.9. gegen 14.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 149 Euro inklusive kompletter Tagungsverpflegung (u.a. , Mittagessen an beiden Tagen und gemeinsamem Abendessen am Samstag). Eine oder zwei Übernachtungen direkt am Veranstaltungsort können optional hinzugebucht werden.
Termin: Samstag, 19. September, bis Sonntag, 20. September 2026
Ort: Jonglierschule München, Lannerstraße 5, 80638 München
Teilnehmerzahl: maximal zehn Personen
Teilnahmegebühr: 149 Euro für beide Tage - inklusive Vollverpflegung
Information und Anmeldung: https://Wochenende.Jonglierschule.de