Jonglieren als Gehirntraining am Samstag, 9. Mai in München: Neue Impulse für Therapie und Prävention

Im Fokus steht die praktische Anwendung: Teilnehmer lernen, wie selbst absolute Anfänger innerhalb kürzester Zeit das Jonglieren mit drei Bällen erlernen – und dabei gezielt Konzentration, Koordination und mentale Stärke verbessern.
Warum Jonglieren in Therapie und Prävention wirkt
Jonglieren gilt als effektives neurozentriertes Training, das mehrere Gehirnareale gleichzeitig aktiviert. Studien und Praxiserfahrungen zeigen:
- Stressabbau und Verbesserung der mentalen Belastbarkeit
- Förderung von Konzentration und kognitiver Leistungsfähigkeit
- Verbesserung der Hand-Auge-Koordination
- Unterstützung in Ergotherapie, Physiotherapie, Rehabilitation und Pflege
- Wirksamer Ansatz zur Burnout-Prävention und Resilienzförderung
Termin: Samstag, 9. Mai 2026 (10-17 Uhr) - Ort: München-Nymphenburg - Preis 199,00 €
Weitere Informationen und Anmeldung: https://workshop-gesundheit.jonglierschule.de
Workshop-Inhalte: Gehirntraining trifft Praxis
Der Workshop verbindet aktuelles Gehirn-Wissen mit direkt anwendbaren Übungen:
- Grundlagen der Neuroplastizität und Gehirnfunktion
- Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Jonglieren mit 3 Bällen
- Anwendung des REHORULI®-Lernsystems in Therapie und Training
- Integration in Prävention, Coaching und Gesundheitsförderung
- Perspektive zur Zertifizierung als REHORULI®-Trainer
Geleitet wird der Workshop von Stephan Ehlers, Entwickler des REHORULI®-Systems und Experte für gehirnorientiertes Lernen. Er ist unter anderem Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung von Gerald Hüther, Mkitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement sowie Autor zahlreicher Fachpublikationen zu den Themen Gehirntraining, Lernen und Bewegung.
Mehrwert für Teilnehmer
Teilnehmer erhalten umfangreiche Materialien für die direkte Umsetzung:
- Teilnahmezertifikat
- Workshop-Unterlagen (PDF)
- 7 eBooks mit über 240 Seiten Übungen und Hintergrundwissen
Der Workshop richtet sich an: Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker, Pflegekräfte, Fitnesstrainer, Coaches, Pädagogen, Logopäden sowie weitere Fachkräfte aus Gesundheit, Therapie, Prävention und Coaching.
Fazit: Jonglieren als effektives Trainings-Tool für Gehirn und Gesundheit
Jonglieren bietet eine leicht erlernbare und gleichzeitig hochwirksame Methode, um Gehirnleistung, Koordination und Resilienz nachhaltig zu fördern – und gewinnt damit zunehmend an Bedeutung in Therapie und Gesundheitsförderung.
Weitere Informationen und Anmeldung:
https://workshop-gesundheit.jonglierschule.de