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Jonglieren als Gehirntraining am Samstag, 9. Mai in München: Neue Impulse für Therapie und Prävention

Wie Jonglieren Konzentration, Koordination und mentale Stärke schneller verbessert als klassische Methoden

(lifePR) (München, )
Jonglieren entwickelt sich zunehmend vom Freizeitspaß zum wissenschaftlich fundierten Trainings-Tool für Gehirn, Resilienz und Gesundheit. Ein aktueller Workshop vermittelt Fachkräften aus Therapie, Coaching und Prävention, wie sie mit dem Jonglier-Lernsystem REHORULI® bereits nach kurzer Zeit messbare Erfolge bei Klienten und Patienten erzielen können.

Im Fokus steht die praktische Anwendung: Teilnehmer lernen, wie selbst absolute Anfänger innerhalb kürzester Zeit das Jonglieren mit drei Bällen erlernen – und dabei gezielt Konzentration, Koordination und mentale Stärke verbessern.

Warum Jonglieren in Therapie und Prävention wirkt

Jonglieren gilt als effektives neurozentriertes Training, das mehrere Gehirnareale gleichzeitig aktiviert. Studien und Praxiserfahrungen zeigen:
  • Stressabbau und Verbesserung der mentalen Belastbarkeit
  • Förderung von Konzentration und kognitiver Leistungsfähigkeit
  • Verbesserung der Hand-Auge-Koordination
  • Unterstützung in Ergotherapie, Physiotherapie, Rehabilitation und Pflege
  • Wirksamer Ansatz zur Burnout-Prävention und Resilienzförderung
Damit gewinnt Jonglieren zunehmend an Bedeutung als ganzheitliches Gesundheits-Tool.

Termin: Samstag, 9. Mai 2026 (10-17 Uhr) - Ort: München-Nymphenburg - Preis 199,00 €
Weitere Informationen und Anmeldung: https://workshop-gesundheit.jonglierschule.de

Workshop-Inhalte: Gehirntraining trifft Praxis

Der Workshop verbindet aktuelles Gehirn-Wissen mit direkt anwendbaren Übungen:
  • Grundlagen der Neuroplastizität und Gehirnfunktion
  • Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Jonglieren mit 3 Bällen
  • Anwendung des REHORULI®-Lernsystems in Therapie und Training
  • Integration in Prävention, Coaching und Gesundheitsförderung
  • Perspektive zur Zertifizierung als REHORULI®-Trainer
Trainer und Experte für Jonglieren und Gehirntraining

Geleitet wird der Workshop von Stephan Ehlers, Entwickler des REHORULI®-Systems und Experte für gehirnorientiertes Lernen. Er ist unter anderem Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung von Gerald Hüther, Mkitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement sowie Autor zahlreicher Fachpublikationen zu den Themen Gehirntraining, Lernen und Bewegung.

Mehrwert für Teilnehmer

Teilnehmer erhalten umfangreiche Materialien für die direkte Umsetzung:
  • Teilnahmezertifikat
  • Workshop-Unterlagen (PDF)
  • 7 eBooks mit über 240 Seiten Übungen und Hintergrundwissen
Zielgruppe: Fachkräfte im Gesundheits- und Bildungsbereich
Der Workshop richtet sich an: Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker, Pflegekräfte, Fitnesstrainer, Coaches, Pädagogen, Logopäden sowie weitere Fachkräfte aus Gesundheit, Therapie, Prävention und Coaching.

Fazit: Jonglieren als effektives Trainings-Tool für Gehirn und Gesundheit

Jonglieren bietet eine leicht erlernbare und gleichzeitig hochwirksame Methode, um Gehirnleistung, Koordination und Resilienz nachhaltig zu fördern – und gewinnt damit zunehmend an Bedeutung in Therapie und Gesundheitsförderung.

Weitere Informationen und Anmeldung:
https://workshop-gesundheit.jonglierschule.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und bietet ein großes Angebot rund um Ausbildungen und Produkten für Gesundheitsberufe, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker:innen und Yoga-Lehrer:innen etc. an.
Im einzelnen sind dies: Jonglierbälle, Verschiedene Lernmedien gedruckt und online (Anleitungen, Bücher, eBooks, Videos) sowie originelle Spiele für die Verbesserung der Koordination und Kognition. Außerdem bieten er und sein Trainerteam Vorträge, Workshops, Jonglier-Events sowie Gehirn-Wissen-Events für Firmen, Gesundheitsakademien und Schulen an.
Für das Betriebliche GesundheitsManagement (BGM) werden versch. Kombinationen von Präsenz- und Online-Workshops angeboten. Hierzu wurde BGM neu definiert: Balljonglage - Gehirntraining - Motivation. Weitere Details siehe https://gehirn-wissen.de/bgm

JONGLIEREN
Wir sind mit REHORULI® und JOKOKO® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernsysteme und bieten mit der ONLINE-AKDEMIE-JONGLIEREN.de Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. „Jonglieren lernen mit Jongloro“ ist Deutschlands meist verkaufte Jonglieranleitung und ist in 14 Sprachen erhältlich. Vier notariell beglaubigte Weltrekorde für das Jonglieren-Lernen in 7, 10, 20 und 30 Minuten runden unsere Expertise für das Jonglieren-Lernen ab. Übrigens eine tolle Idee für Firmen-Events.

GEHIRN-WISSEN
Wir sind Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) und koordinieren die Regionalakademie Bayern. Weiterhin sind wir Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT (Buch 9,90 €, eBook 7,99 €) sowie der Mediathek.Gehirn-Wissen.de.

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