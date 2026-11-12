Jonglieren als Gehirntraining: Workshop zeigt neue Wege für Therapie, Prävention und mentale Gesundheit

Bälle in der Luft, neue Impulse für die Praxis: Wie sich Jonglieren mit Gehirntraining und Gesundheitsförderung verbinden lässt, zeigt der Tagesworkshop „Gehirn-Wissen & Jonglieren für Gesundheitsberufe“ am Samstag, 27. Februar 2027, in München. Stephan Ehlers vermittelt verständliches Gehirn-Wissen und praktische Übungen für Fachkräfte aus Therapie, Pflege, Prävention und Coaching. Jonglierkenntnisse sind nicht erforderlich.Wer einen Ball wirft und wieder auffängt, verbindet Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Bewegung. Kommen weitere Bälle hinzu, wachsen die Anforderungen an Koordination, Timing und Konzentration. Genau das macht Jonglieren zu einer vielseitigen Lernaufgabe – und zu einem interessanten Ansatz für die Arbeit mit Patienten und Klienten.Der Workshop greift diese Verbindung auf und macht sie unmittelbar erlebbar. Die Teilnehmenden probieren Übungen selbst aus, entdecken typische Lernhürden und erfahren, wie sich Aufgaben schrittweise aufbauen lassen. Dabei geht es auch um Motivation, den Umgang mit Fehlern und die Erfahrung, eine zunächst ungewohnt erscheinende Herausforderung zu meistern.Ein Schwerpunkt liegt auf dem Jonglier-Lernsystem REHORULI®. Die Teilnehmenden lernen dessen Aufbau kennen und erfahren, wie sie Anfänger an das Jonglieren mit drei Bällen heranführen können. Ergänzend eröffnen einfache Wurf- und Fangaufgaben mit einem oder zwei Bällen unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten.Welche Übungen passen zu welcher Zielgruppe? Wie lässt sich der Schwierigkeitsgrad anpassen? Und wie können kurze Bewegungseinheiten bestehende Angebote ergänzen? Solche Fragen stehen beim Transfer in Therapie, Prävention, Rehabilitation und Gesundheitsförderung im Mittelpunkt. Auch die Verbindung zu mentaler Stärke, Resilienz und dem Umgang mit Stress wird im Workshop aufgegriffen.Geleitet wird der Tagesworkshop von Stephan Ehlers, Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und Entwickler der Lernsysteme REHORULI® und JOKOKO®. Er verbindet Hintergrundwissen mit praktischen Übungen und Anregungen für die Vermittlung. Darüber hinaus erhalten Interessierte einen Einblick in die Möglichkeiten einer Zertifizierung als REHORULI®-Jongliertrainer.Das Angebot richtet sich insbesondere an Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker, Logopäden, Pflegekräfte, Fitnesstrainer, Coaches und weitere Fachkräfte im Gesundheitsbereich. Sie nehmen konkrete Anregungen mit, um Bewegung, Konzentration und motivierende Lernerlebnisse in ihren Berufsalltag einzubinden.Weitere Informationen und Anmeldung: