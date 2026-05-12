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Helfer:innen für Jonglier-Weltrekordversuch am Samstag, 16. Mai in Berlin gesucht

Am 16. Mai 2026 soll bei der TRYP EXPO im Funkhaus Berlin ein außergewöhnlicher Lern-Weltrekord entstehen — 15 bis 20 Unterstützer:innen gesucht

(lifePR) (München, )
Sieben Minuten, rund 200 Teilnehmer:innen und ein Ziel: Menschen, die vorher noch nicht mit drei Bällen jonglieren konnten, sollen gemeinsam die Grundzüge des Jonglierens lernen. Am Samstag, 16. Mai 2026, findet um 16:00 Uhr im Funkhaus Berlin im Rahmen der TRYP EXPO ein außergewöhnlicher Weltrekordversuch statt. Dafür sucht Stephan Ehlers, vierfacher Weltrekordinhaber im Jonglieren Lernen, noch ca. 15 bis 20 Helfer:innen

Der Weltrekordversuch verfolgt ein klares Ziel: Mindestens 58 Anfänger:innen sollen innerhalb von nur sieben Minuten nacheinander drei Bälle werfen und fangen können. Damit das gelingt, braucht es vor Ort nicht nur viele neugierige Messebesucher:innen, sondern auch ein engagiertes Helferteam.

Die Aufgaben der Helfer:innen sind gut machbar: Vor dem Weltrekordversuch sprechen sie Besucher:innen der  TRYP EXPO freundlich an und laden sie ein, um 16:00 Uhr beim Rekordversuch mitzumachen. Während des eigentlichen Versuchs beobachten sie dann, welche Teilnehmer:innen die Aufgabe erfolgreich schaffen.

„Man muss nicht zwingend selbst mit drei Bällen jonglieren können“, erklärt Stephan Ehlers. „Wichtig ist vor allem, aufmerksam zu beobachten, ob jemand drei Bälle nacheinander geworfen und gefangen hat.“

Mögliche Einsatzzeiten sind entweder von 11:30 bis 14:30 Uhr sowie von 15:45 bis 16:30 Uhr oder alternativ von 13:00 bis 16:30 Uhr. Als Dankeschön erhalten die Helfer:innen ein kostenloses Ticket für die  TRYP EXPO. Zusätzlich gibt es ein kostenloses Halbjahres-Abo für die Online-Akademie Jonglieren.

Die TRYP EXPO versteht sich als neuartige Mischung aus Messe, Konferenz und Festival rund um mentale Gesundheit, Psychedelic Science, Wellness und Human Flourishing. Der Jonglier-Weltrekordversuch ergänzt dieses Umfeld um ein besonderes Live-Erlebnis: Lernen unter Zeitdruck, Bewegung, Fokus, Gemeinschaft — und vielleicht ein neuer Weltrekord.

Wer beim Weltrekordversuch „Jonglieren lernen in 7 Minuten“ live dabei sein und als Helfer:in unterstützen möchte, kann sich hier registrieren: https://Helfer.Jonglierschule.de

Weitere Informationen zum Helfereinsatz gibt es im 10-Minuten-Video:
https://Helfer-Video.Jonglierschule.de

Ein Eindruck früherer Weltrekordaktionen ist hier in diesem > VIDEO < zu sehen.

Weitere Infos zum Weltrekordversuch am 16. Mai 2026:
https://16-05.Jonglierschule.de

Dieser Aufruf als PDF-Datei auf 1 Seite: https://Jonglierschule.de/helfer-gesucht.pdf

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und bietet ein großes Angebot rund um Ausbildungen und Produkten für Gesundheitsberufe, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker:innen und Yoga-Lehrer:innen etc. an.
Im einzelnen sind dies: Jonglierbälle, Verschiedene Lernmedien gedruckt und online (Anleitungen, Bücher, eBooks, Videos) sowie originelle Spiele für die Verbesserung der Koordination und Kognition. Außerdem bieten er und sein Trainerteam Vorträge, Workshops, Jonglier-Events sowie Gehirn-Wissen-Events für Firmen, Gesundheitsakademien und Schulen an.
Für das Betriebliche GesundheitsManagement (BGM) werden versch. Kombinationen von Präsenz- und Online-Workshops angeboten. Hierzu wurde BGM neu definiert: Balljonglage - Gehirntraining - Motivation. Weitere Details siehe https://gehirn-wissen.de/bgm

JONGLIEREN
Wir sind mit REHORULI® und JOKOKO® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernsysteme und bieten mit der ONLINE-AKDEMIE-JONGLIEREN.de Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. „Jonglieren lernen mit Jongloro“ ist Deutschlands meist verkaufte Jonglieranleitung und ist in 14 Sprachen erhältlich. Vier notariell beglaubigte Weltrekorde für das Jonglieren-Lernen in 7, 10, 20 und 30 Minuten runden unsere Expertise für das Jonglieren-Lernen ab. Übrigens eine tolle Idee für Firmen-Events.

GEHIRN-WISSEN
Wir sind Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) und koordinieren die Regionalakademie Bayern. Weiterhin sind wir Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT (Buch 9,90 €, eBook 7,99 €) sowie der Mediathek.Gehirn-Wissen.de.

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