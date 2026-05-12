Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1060600

FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
Logo der Firma FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Helfer:innen für Jonglier-Weltrekordversuch am Samstag, 16. Mai in Berlin gesucht

Am 16. Mai 2026 soll bei der TRYP EXPO im Funkhaus Berlin ein außergewöhnlicher Lern-Weltrekord entstehen — 15 bis 20 Unterstützer:innen gesucht

(lifePR) (München, )
Sieben Minuten, rund 200 Teilnehmer:innen und ein Ziel: Menschen, die vorher noch nicht mit drei Bällen jonglieren konnten, sollen gemeinsam die Grundzüge des Jonglierens lernen. Am Samstag, 16. Mai 2026, findet um 16:00 Uhr im Funkhaus Berlin im Rahmen der TRYP EXPO ein außergewöhnlicher Weltrekordversuch statt. Dafür sucht Stephan Ehlers, vierfacher Weltrekordinhaber im Jonglieren Lernen, noch ca. 15 bis 20 Helfer:innen.

Der Weltrekordversuch verfolgt ein klares Ziel: Mindestens 58 Anfänger:innen sollen innerhalb von nur sieben Minuten nacheinander drei Bälle werfen und fangen können. Damit das gelingt, braucht es vor Ort nicht nur viele neugierige Messebesucher:innen, sondern auch ein engagiertes Helferteam.

Die Aufgaben der Helfer:innen sind gut machbar: Vor dem Weltrekordversuch sprechen sie Besucher:innen der TRYP EXPO freundlich an und laden sie ein, um 16:00 Uhr beim Rekordversuch mitzumachen. Während des eigentlichen Versuchs beobachten sie dann, welche Teilnehmer:innen die Aufgabe erfolgreich schaffen.

„Man muss nicht zwingend selbst mit drei Bällen jonglieren können“, erklärt Stephan Ehlers. „Wichtig ist vor allem, aufmerksam zu beobachten, ob jemand drei Bälle nacheinander geworfen und gefangen hat.“

Mögliche Einsatzzeiten sind entweder ab 11:30 bis 15:30 Uhr oder alternativ von 13:00 bis 16:30 Uhr. Als Dankeschön erhalten die Helfer:innen ein kostenloses Ticket für die TRYP EXPO — auf Wunsch sogar für alle drei Veranstaltungstage vom 15. bis 17. Mai 2026 (Wert 129 €) .  Zusätzlich gibt es ein kostenloses Halbjahres-Abo für die Online-Akademie Jonglieren.

Die TRYP EXPO versteht sich als neuartige Mischung aus Messe, Konferenz und Festival rund um mentale Gesundheit, Psychedelic Science, Wellness und Human Flourishing. Der Jonglier-Weltrekordversuch ergänzt dieses Umfeld um ein besonderes Live-Erlebnis: Lernen unter Zeitdruck, Bewegung, Fokus, Gemeinschaft — und vielleicht ein neuer Weltrekord.

Wer beim Weltrekordversuch „Jonglieren lernen in 7 Minuten“ live dabei sein und als Helfer:in unterstützen möchte, kann sich hier registrieren: https://Helfer.Jonglierschule.de

Weitere Informationen zum Helfereinsatz gibt es im 10-Minuten-Video:
https://Helfer-Video.Jonglierschule.de

Ein Eindruck früherer Weltrekord-Aktionen ist hier in diesem VIDEO zu sehen:

Weitere Informationen zum Weltrekordversuch am 16. Mai im Funkhaus Berlin gibt's hier:https://16-05.Jonglierschule.de 

 

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer und hat in den letzten Jahren viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Regionalbotschafter der GSA German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher.

In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl in der Welt als auch in den Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Welt voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.

Stephan Ehlers ist ...

... Speaker >> https://stephan-ehlers.de/...
... Moderator >> https://stephan-ehlers.de/...
... Jonglator >> https://stephan-ehlers.de/...

Weitere Infos zur Person: https://stephan-ehlers.de/...

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.