Helfer:innen für Jonglier-Weltrekordversuch am Samstag, 16. Mai in Berlin gesucht
Am 16. Mai 2026 soll bei der TRYP EXPO im Funkhaus Berlin ein außergewöhnlicher Lern-Weltrekord entstehen — 15 bis 20 Unterstützer:innen gesucht
Der Weltrekordversuch verfolgt ein klares Ziel: Mindestens 58 Anfänger:innen sollen innerhalb von nur sieben Minuten nacheinander drei Bälle werfen und fangen können. Damit das gelingt, braucht es vor Ort nicht nur viele neugierige Messebesucher:innen, sondern auch ein engagiertes Helferteam.
Die Aufgaben der Helfer:innen sind gut machbar: Vor dem Weltrekordversuch sprechen sie Besucher:innen der TRYP EXPO freundlich an und laden sie ein, um 16:00 Uhr beim Rekordversuch mitzumachen. Während des eigentlichen Versuchs beobachten sie dann, welche Teilnehmer:innen die Aufgabe erfolgreich schaffen.
„Man muss nicht zwingend selbst mit drei Bällen jonglieren können“, erklärt Stephan Ehlers. „Wichtig ist vor allem, aufmerksam zu beobachten, ob jemand drei Bälle nacheinander geworfen und gefangen hat.“
Mögliche Einsatzzeiten sind entweder ab 11:30 bis 15:30 Uhr oder alternativ von 13:00 bis 16:30 Uhr. Als Dankeschön erhalten die Helfer:innen ein kostenloses Ticket für die TRYP EXPO — auf Wunsch sogar für alle drei Veranstaltungstage vom 15. bis 17. Mai 2026 (Wert 129 €) . Zusätzlich gibt es ein kostenloses Halbjahres-Abo für die Online-Akademie Jonglieren.
Die TRYP EXPO versteht sich als neuartige Mischung aus Messe, Konferenz und Festival rund um mentale Gesundheit, Psychedelic Science, Wellness und Human Flourishing. Der Jonglier-Weltrekordversuch ergänzt dieses Umfeld um ein besonderes Live-Erlebnis: Lernen unter Zeitdruck, Bewegung, Fokus, Gemeinschaft — und vielleicht ein neuer Weltrekord.
Wer beim Weltrekordversuch „Jonglieren lernen in 7 Minuten“ live dabei sein und als Helfer:in unterstützen möchte, kann sich hier registrieren: https://Helfer.Jonglierschule.de
Weitere Informationen zum Helfereinsatz gibt es im 10-Minuten-Video:
https://Helfer-Video.Jonglierschule.de
Ein Eindruck früherer Weltrekord-Aktionen ist hier in diesem VIDEO zu sehen:
Weitere Informationen zum Weltrekordversuch am 16. Mai im Funkhaus Berlin gibt's hier:https://16-05.Jonglierschule.de